Ødegaard og Spilling feirer kjærligheten

Brudeparet forlot kirken i en veteranbil etter vielsen lørdag ettermiddag, omringet av venner og familie. Senere ble de og gjestene fraktet til selskapslokalet Gamle Logen i Oslo sentrum.

I november ble det kjent at Ødegaard og Spilling Ødegaard hadde giftet seg i all hemmelighet. Like etter meddelte de at de hadde fått en sønn.

Denne helgen er det bryllupsfest på norsk jord.

I forbindelse med vielsen strømmet folk til kirken i Gjerdrum, stedet hvor Helene Spilling Ødegaard er fra.

Norge- og Arsenal-kaptein Ødegaard er fra Drammen.

Det har vært mye hemmelighold om festen. Litt etter litt har det imidlertid dukket opp informasjon. Fredagskvelden ble tilbrakt på en gård i Lier.

Arsenal-stjernene Bukayo Saka, Leandro Trossard og Kai Havertz med partnere er blant dem som er på plass i Norge for å feire brudeparet.

Landslagskollega Sander Berge er angivelig forlover for Martin Ødegaard, mens hans kone har valgt Birgit Skarstein som sin forlover.

Fra før er det kjent at Ødegaards pappa, Lillestrøm-trener Hans Erik Ødegaard, står over kampen mot Ranheim lørdag for å være med på festen.

