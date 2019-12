Politikerne snur: Redder brakkeskole til elevene på Bolteløkka

Etter hva Dagsavisen erfarer kommer politikerne på rådhuset til å presentere en løsning for elevene på Bolteløkka skole klokka 12. Løsningen er at det settes opp en midlertidig brakkeskole på Vetrinærhøyskoletomta i stedet for at elevene skal busses til Brynseng hver dag i over 2 år mens skolen pusses opp.

Lang kamp

– Dette betyr veldig mye for oss. Dette handler om hverdagen til barna våre. Det er over 400 barn, 800 foreldre og mange lærere dette handler om. Det har kjempebetydning for hverdagen til familiene, sier leder ved Bolteløkka FAU, Magnus Ravlo Stokke, til Dagsavisen.

Nettavisa Vårtoslo.no har hatt en fyldig dekning av saken over lang tid.

I månedsvis har foreldre og elever ved Bolteløkka skole kjempet det som lenge så ut som en tapt kamp.

Skolen skal pusses opp i 2 år. Utdanningsetaten ville busse elevene hele veien fra Bislett opp til Brynseng skole, der det er plass til elevene. Det nektet foreldrene og barna å godta. De ville i stedet at det skulle bygges en midlertidig brakkeskole på tomta til Vetrinærhøyskolen på Adamstuen.

De fryktet at barna ville miste en viktig tilknytning til nærmiljøet og at mye verdifull tid ville gå med til å sitte i buss lang tid hver dag.

– En politiker fra Venstre hadde regnet på at det var 300.000 elevtimer som skulle gå med til transport i løpet av de to årene. Tenk deg all tiden vi nå kan bruke på fine ting som å skape et godt læringsmiljø og gode aktiviteter i nærmiljøet. Nå er jeg rørt og kjempeglad, sier Stokke.

Dyre løsninger

Nå snur politikerne på rådhuset opp ned på saka, og sier ja til den midlertidige skolen.

Stridens kjerne har blant annet handlet om pris. Utdanningsetaten mener det ville blitt veldig dyrt å sette opp en midlertidig skole på Adamstuen. Foreldrene har på sin side argumentert for en langt lavere pris.