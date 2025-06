Zelenskyj: Skal inngå avtale om våpenproduksjon med Norge og andre land

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier de skal inngå avtale med Norge, Danmark, Tyskland, Canada, Storbritannia og Litauen om felles våpenproduksjon.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, her avbildet under G7-toppmøtet i Canada tidligere i juni. Darryl Dyck / The Canadian Press via AP / NTB

