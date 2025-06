Mannen til belarusisk opposisjonsleder er frigitt

Mannen til Svetlana Tikhanovskaja, lederen for opposisjonen i Belarus, er frigitt sammen med 13 andre politiske fanger i Belarus.

Svetlana Tikhanovskaja holder et bilde av sin mann Sergej under et intervju med finske STT i Helsingfors i januar i fjor. Markku Ulander / Lehtikuva via AP / NTB

