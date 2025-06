Tyrkia anklager Israel for å dra Midtøsten inn i total katastrofe

Isfahan har også tidligere blitt angrepet av Israel. Her et satellittbilde som viser anlegget etter et israelsk angrep 14. juni. Maxar Technologies / AP / NTB

Ifølge ham har regionen det han kaller et «israelsk problem» som følge av de israelske angrepene på både Gazastripen, Libanon, Syria, Jemen og Iran.

Fidan kom med anklagene da han talte på lørdagens møte i Organisasjonen for islamske stater (OIC) i Istanbul, der ministre og representanter fra 43 muslimske land deltar.

Uttalelsene kommer samme dag som Israel bekrefter å ha angrepet det iranske atomanlegget Isfahan for andre gang og hevder å ha drept ytterligere tre iranske militærledere.

– Farlig hvis USA involveres

Annonse

På møtet i OIC ba den tyrkiske utenriksministeren muslimske land stå sammen med Iran mot Israel.

Blant deltakerne på møtet er Irans utenriksminister Abbas Araghchi.

– Det kommer til å bli svært farlig for alle hvis USA blir involvert i krigen, sa han.

Araghchi kom rett fra Genève der han talte i FNs menneskerettsråd og møtte utenriksministrene fra Storbritannia, Frankrike og Tyskland samt EUs utenrikssjef.

Annonse

Målet med møtet var å skape grunnlag for nye forhandlinger om Irans atomprogram mellom Iran og USA.

Andre angrep mot atomanlegg

Tidlig lørdag kunne man se svart røyk stige fra et området nær et fjell i Isfahan.

Det israelske militære har bekreftet et nytt angrep mot det iranske atomanlegget Isfahan – det andre siden krigen startet.

Annonse

To sentrifugeanlegg for anriking av uran skal være truffet.

Ifølge Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) var det ikke kjernefysisk materiale på anlegget, og derfor får det ikke noen strålemessige konsekvenser.

Hevder å ha drept tre militærledere

Israels utenriksminister Gideon Saar hevder også lørdag at de har drept tre høytstående iranske kommandanter i angrepene gjennom natten.

Annonse

Han sier i et intervju med den tyske avisen Bild at Israel etter egne vurderinger har nå forsinket Irans mulighet for å få en atombombe med minst to eller tre år.

– Vi skal fortsette å gjøre alt for å fjerne denne trusselen, sier han.

Den høytstående iranske kommandanten Saeed Izadi skal ha blitt drept i et angrep i Qom sør for Teheran. Ifølge Saar var han ansvarlig for samordning med den palestinske militante gruppen Hamas.

De to andre kommandantene var fra Irans revolusjonsgarde, ifølge utenriksministeren.

Annonse

Iranske medier: Minst 430 drept

Det er niende dagen på rad at de to landene angriper hverandre.

Siden Israel startet krigen mot Iran 13. juni, er minst 430 mennesker drept og 3500 såret, melder iranske medier lørdag med henvisning til landets helsedepartement.

Det er en kraftig oppjustering av tallene som iranske myndigheter tidligere har offentliggjort.

Annonse

En menneskerettsgruppe, Human Rights Activists, meldte imidlertid fredag at minst 657 mennesker er drept i israelske angrep mot Iran på én uke, og at 2037 mennesker er såret.

Gruppa har base i Washington. Den har også registrert at minst 263 sivile er blant de drepte. 230 av ofrene har de ikke klart å identifisere.

Irans utenriksminister Abbas Araghchi på plass i Istanbul lørdag. Ved siden av sitter Pakistans utenriksminister Ishaq Dar. Khalil Hamra / AP / NTB