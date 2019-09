Jepp, nå er bydelsvalget ferdig opptelt. Vi veit ikke bare hvilke partier som gjorde det best, men også hvilke enkeltpersoner som har fått flest stemmer og dermed blir bydelsutvalgsrepresentanter, og (særlig) varaer.

Bydels-Oslo er litt traust, det er fortsatt ikke mange BU-ledere som står øverst på plakaten når Lindmo booker høstens gjester, akkurat. Men likevel. Det er nå en gang detta demokratiet vi har, da. Så vi får ta en kikk.

I kommunevalget var det MDG-topp Lan Marie Nguyen Berg som ble valgets soleklart mest populære enkeltpolitiker, med over 17.000 personstemmer og 2309 slengere.

I bydelene er tallene litt mindre, og det er Frogner Høyres Jens Jørgen Lie som ser ut til å være byens mest populære bydelspolitiker. Han har fått 1310 personstemmer og 14 slengere, og knuser alle andre med god margin.

Nå er riktignok bydel Frogner blant Oslos største bydeler, men Grünerløkka er for eksempel større, og der har den mest populære kandidaten (Julie Mørch fra MDG) bare fått rundt halvparten så mange personstemmer som superpopulære Lie.

I bydelsvalgene havner gjerne de mest kjente (og presumtivt populære) politikerne på varaplass. Fordi de er plassert langt ned på lista i utgangspunktet. Jeg regner med at forklaringa er at de har andre ting å drive med enn å drive bydelspolitikk.

Så kan man jo tenke hva man vil om det, men for eksempel er Hanna E. Marcussen valgt inn som vara for bydelsutvalget i Gamle Oslo. Til daglig er hun byråd for byutvikling. Det kan jo bli to roller som er litt pussig å kombinere.

Nesten like komplisert kan livet til Trine Schei Grande bli, om hun skal prøve å sjonglere jobben som kulturminister med jobben som vara i samme bydelsutvalg. Altså Gamle Oslo.

På den varalista får de to også følge av de tidligere stortingsrepresentantene André Oktay Dahl (Høyre) og Mette Hanekamhaug fra Frp.

På Grünerløkka burde de kanskje ha et eget rom for varaene, nå som MDG og Venstre har blitt så gode venner. I den bydelen har nemlig MDGs nasjonale talsperson Une Aina Bastholm og Venstre-stortingsrepresentant Guri Melby fått hvert sitt varaverv.

Mens i bydel Nordre Aker kommer treningsguru Yngvar Andersen faktisk inn på en helt ekte vanlig plass i bydelsutvalget. Og i bydel Nordstrand fikk selveste Michael Krohn bare nesten en varaplass for MDG. Men bare nesten, altså. Han er fri, fortsatt.

Og dermed er han altså slått av kollega Knut Schreiner fra Turbonegro. Han blir vara for Miljøpartiet de Grønne i bydelsutvalget på St. hanshaugen.

Get it on!