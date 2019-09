Det er mange forskjeller på kommunevalg og bydelsvalg. Eller «Valg til bydelsutvalg», som det så poetisk kalles i offisielle papirer.

For det første bryr vi oss stort sett ikke så mye om bydelsutvalgene. Det er synd å si det, men det er sant.

De færreste har noen som helst anelse om hvem som er bydelsutvalgsleder (eller BU-leder, blant venner) i sin egen bydel en gang. Langt mindre hva vedkommende egentlig driver med.

Men i tillegg er det ikke alle partier som stiller lister til bydelene.

Og det er færre representanter som skal velges (15 i hver bydel, for å være veldig nøyaktig).

Det betyr for eksempel at … partier som KrF, Senterpartiet og (ikke minst) Bompengepartiet ikke får inn en eneste representant i ett eneste bydelsutvalg i hele Oslo.

Men så er det en ting til: I kommunevalget telles ikke forhåndsstemmene opp i sin egen bydel. Så bare omtrent to tredeler av stemmene i en hvilken som helst bydel er plassert i riktig bydel. Kort sagt: Bydelsvalget gir et litt annet bilde av politikken i bydelen enn kommunevalget. Ikke nødvendigvis riktigere eller mer feil, men lite grann annerledes.

Så, hva sier resultatene? Joda, de forteller oss opptil flere litt interessante ting:

Først og fremst at venstresida tok 11 av 15 bydeler. Det er jo ganske mye bedre uttelling enn den knappe 55-prosenten de tok i kommunevalget.

Alle bydelene du regner med, Alna, Grorud, Bjerke, Stovner, Gamle Oslo, Løkka, Sagene, Søndre Nordstrand gikk klart til venstre, men også Nordre Aker, St. Hanshaugen og Østensjø.

Bare veldig klassiske høyresidebydeler gikk til høyre. Ullern, Nordstrand, Vestre Aker og Frogner.

Og i Bydel Nordstrand vant høyresida med bare ett mandat. Tenk det!

Bydelene har enten sju eller seks partier representert. Høyre, Arbeiderpartiet, SV og MDG er inne i alle bydeler. Jepp, MDG er inne i alle groruddalsbydelene også.

Venstre, Frp og Rødt er alle inne i de fleste, men bytter på litt. Rødt er ute på vestkanten. Venstre er ute i ytre by, og Frp er ute i indre, liksom. Ja, bortsett fra at Rødt er inne i bydel Frogner, da. There goes the neighborhood, liksom.

Men hvem vant? Det teller også for en hel del. Den som vinner en bydel får jo gjerne BU-lederen, og det kan jo være litt stas for dem som er opptatt av sånt. Høyre og Arbeiderpartiet vant flest, de tok seks bydeler hver. Og så har Miljøpartiet De Grønne vinni både på Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo.

Men hvem kommer inn? Av enkeltpersoner, altså? Vel, det får vi vite i morra. Og da kan vi endelig si at valget 2019 er ett hundre prosent ferdig.

Og dere som er lei? Dere kan puste letta ut et par års tid.

