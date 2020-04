Video: Hennika Lillo-Stenberg/Dagsavisen

Nødetatene jobber på stedet, melder politiet i Oslo ved 11.15-tiden lørdag.

Brannvesenet opplyser at det brenner i takkonstruksjonen og at de slukker fra stigebil.

Skadeomfanget er foreløpig ukjent.

Bane Nor har verksted i Lodalen, øst i Oslo. Her er det en toghall med fem spor. Fire av dem er 210 meter lange. Det er også en vognhall her med fire togspor på totalt 375 meter.

#Oslo. Lodalen. Det brenner i taket på en av toghallene tilhørende bane NOR. Nødetatene jobber på stedet. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) April 18, 2020

Saken oppdateres