Som nærmeste nabo til jernbanen i St. Halvardsgate kjenner hun, og beboere i de 120 andre leilighetene i blokka, på kroppen hva arbeidet til Bane NOR fører med seg.

Tar ikke hensyn

– Jeg elsker å bo i Oslo, og kan ikke tenke meg å bo andre steder enn her i Gamlebyen. Men vi har en nabo som ikke tar hensyn til at vi trenger nattesøvn, sier hun til Dagsavisen.

Fra balkongen har hun utsyn rett mot anleggsområdet for Follobanen, samt Bane Nors verksteder i Lodalen. Seks til åtte ganger i døgnet dundrer lange godstog med flybensin forbi stuevinduene.

– Når flybensintogene bremser opp på vei nedover «skriker» det så ille at det er umulig å holde i gang en samtale.

– Vi flyttet hit for sju år siden, og jeg har forståelse for at det må gå tog her. Det vi er frustrert over er at det gjøres så mye arbeid på nattetid, som sjelden eller aldri blir varslet, sier hun og viser fram en rekke e-poster mellom henne og Bane NOR de siste par årene.

Vil ha søvnen i fred

«Jeg ble vekket kl. 0250 i natt av boring fra Follobanen. Klokken er nå 0419 det borres fortsatt. Jeg har gitt opp å sovne inn igjen. Jeg har lukket vinduet og har i sov i ro men lyden er for sjenerende. Jeg skal på jobb fra klokken 08–16 og er bekymret for min innsats der uten nok søvn. Dette er ikke varslet og jeg vil ha nattesøvnen min i fred», skriver hun.

I en annen e-post skriver hun:

«Vanskelig å sove når det plutselig dukker opp steinsorteringsvogner fra kl. 2330 20 meter fra soveromsvinduet mitt. Nå er klokka 00.00 jeg jobber turnus skal være på jobb fra 09–18 i morgen. Er veldig lei av nattarbeid, Bane NOR er en forferdelig nabo», skriver hun videre, og følger opp med enda et eksempel.

«Å komme med ett arbeidslokomotiv med dieselmotor som står på tomgang 10 meter fra våre soveromsvindu mens fire karer med motorsag trimmer trær fra kl. 0200–0245 natt til i dag er toppen av frekkhet og arroganse. Vi ropte til dem i natt og bad om at de fortsatte på morgenen, de ignorerte oss og fortsatte i 30 minutter til. Det er fullt mulig å utføre dette arbeidet før vår innsovnings tid. Kan vi få en forklaring på hvorfor arbeiderne der ignorerer vår sovetid?»

Like ofte får hun svar fra Bane NOR om at de beklager hendelsene.

Uten at det hjelper på nattesøvnen.

– Det er vanskelig å kommunisere med Bane NOR. Stadig vekk får vi høre at arbeidet er satt bort til underleverandører som ikke varsler om støyende arbeid, sier hun.

Hotell

Byggingen av den nye Follobanen foregår også rett utenfor stuevinduene, og er også sjenerende.

– I løpet av de siste tre årene, har vi måttet overnattet 20 netter på hotell. Som oftest har vi hatt hotellrom i sentrum og det medfører også støy som går ut over nattesøvnen, sier hun.

– I mai måtte vi bo ti netter sammenhengende på hotell. Vanligvis skal vi varsles to uker i forkant, men flere ganger har vi kun fått et par dagers varsel. Det er mye logistikk som skal ordnes, når man plutselig må flytte ut av leiligheten. Frokost er med på hotellet, men vi får ikke dekket andre måltider når vi må ut. Så det blir å dra hjem for å lage middag, og tilbake på hotellet, sier hun oppgitt.

– Det er stas å bo på hotell et par netter, men når det blir så ofte som det har blitt, er det blitt en belastning.

Silje Sibels søster har to små barn, og bor i samme blokk.

– De valgte ikke og flytte ut sist det var varslet om støy. Hun ville heller bo hjemme, enn å ta med seg to barn på et hotellrom, sier hun.

I tre år har Bane NOR jobbet med Follobanen utenfor døra deres. Og det går ytterligere to år før de er ferdig.

– De to første somrene var verst. Jeg skjønner at de må holde på store deler av døgnet for å få prosjektet i havn. Men jeg føler at vi ikke blir hørt, og at vi ikke blir varslet slik vi burde, sier hun.

Bane NOR beklager

Bane NOR har forståelse for kritikken, og beklager støyplagene arbeidene påfører naboene.

– Det er ikke vanskelig å forstå at det er krevende å være nabo til Norges største jernbaneanlegg. Tusenvis av naboer er berørt av daglig drift, pågående vedlikeholdsprosjekter og utbygging av Follobanen. På toppen av det hele strenger vi både Østfold og Drammenbanen for vedlikehold på sommeren. Det betyr blant annet omkjøring for godstog på Gjøvikbanen. Den daglige driften; som flybensin til Gardermoen går til planlagte ruter, På dagtid er trafikken så tett at det ikke er plass til drivstofftogene, derfor må de følge sine nattlige ruter, sier nabokontakt og fungerende informasjonssjef i Bane NOR, Britt-Johanne Wang til Dagsavisen.

Oslo S er med over tusen tog i døgnet den travleste stasjonen i Norge. Slitasjen er derfor stor, og banemannskapene må rette akutte feil i løpet av den korte tida på natten hvor det ikke går tog, som regel to timer fra kl. 01:00, for ikke å forsinke trafikken som vil berøre tusenvis av reisende neste driftsdøgn.

– Når det gjelder planlagte arbeider kan vi alltid bli bedre. I Oslo er det bydelsoverlegen som bestemmer om vi får jobbe døgnet rundt eller ikke. Unntaket er i innsovningsperioden fra 23:00 til 01:00. Da skal det være stille. Vi jobber etter kravene i T-1442 (støyforskriften) hvor et av tiltakene for å ikke å forstyrre nattesøvn, er å tilby hotellovernatting. Dessverre er regelverket slik at vi kun kan tilby overnatting, inklusive frokost. For de aller fleste er et hotell i nærheten av hjemmet det aller beste. Så skjer det selvfølgelig ting. Arbeid kan bli flyttet fra dag til natt av ulike grunner. Denne sommeren har for eksempel varmen forårsaket flere slike endringer fordi skinnene er for varme på dagtid. Men Bane NOR har ansvaret for å kontrollere at våre entreprenører forholder seg til de avtaler vi lager med dem, det kravet skal vi ikke fire på. Når vi ikke lykkes, må vi lære av våre feil. Vårt mål er å være forutsigbar for våre naboer, som vi tar på største alvor, sier Britt-Johanne Wang.

