Under hetesommeren for to år siden var det nærmest umulig å snu kroppen uten å dumpe borti flere andre. Like trangt blir det ikke i sommer.

Slik var det på Sørenga sjøbad for to år siden. Samme trengselen blir det ikke i år. Foto. Erik Johansen/NTB Scanpix

Les også: – Jeg så den gikk til helvete

Varmen kommer

Pinsen ligger an til å bli topp værmessig i hovedstaden, og når finværet kommer, vil folk ha sol på vinterbleke kropper.

Og for mange er sjøbadet på Sørenga, som åpnet for fem år siden, et soleklart valg for soling og bading.

Men i år blir det litt annerledes på grunn av koronaviruset.

– Vi har en restriksjon på 200 som får lov til å gå ut på selve sjøbadet (flyteren) samtidig. Dette kontrolleres av vektere på landgangene. Vi har ikke den typen restriksjoner på andre strender. Vi oppfordrer folk til å sørge for avstand og at smittevernreglene overholdes, slik at vi kan fortsette å holde Sørenga åpent, sier avdelingsdirektør Helene G. Berger i Bymiljøetaten (BYM) til Dagsavisen.

– Vi informerer så godt vi kan om smittevern på strender og i parker. Vi har plakater om smittevernråd som håndvask, og vi oppfordrer folk til å finne steder de kanskje ikke har oppsøkt før. Vi har spesielt drevet en kampanje på sosiale medier, rettet mot unge brukere som gjerne bruker Sørenga mye. Og akkurat på Sørenga har vi begrensninger på hvor mange som kan oppholde seg på flytedelen. Det er ikke gjort noen begrensninger på andre badestrender eller parker. Begrensningen på Sørenga vil bli opprettholdt så lenge det er nødvendig, sier Helene G. Berger.

Les også: Nå kan benamputerte Roger Holland bade

Gradvis åpning

Etter at Norge nærmest ble lukket og låst 12. mars på grunn av koronaepidemien, har landet og byen gradvis åpnet seg igjen.

Og folk kan mer og mer ta hverdagen tilbake.

– Vi opplever at folk er blitt flinke til å følge helsemyndighetenes råd. Vi tar sikte på å holde mest mulig åpent i sommer, slik at folk har mulighet til å spre seg utover. Vi vet at det blir mye folk på finværsdager. Vi har dialog med kommuneoverlegen og med bydelsoverlegene om hvordan vi skal håndtere det. Men Bymiljøetaten har ikke myndighet til å be folk om å spre seg. Da må vi i tilfelle ha fått pålegg av kommuneoverlegen og bydelsoverlegene, hvis de mener at smittevernet ikke er overholdt, sier Berger.

Les også: Nattbad forbudt

Alger

Det gamle HC-bassenget på sjøbadet er stengt, og skulle vært lukket helt.

Det gamle HC-bassenget er stengt, og skulle vært tildekket permanent. Men bymiljøetaten lover å fjerne algene, så det ikke ser så stygt ut. HC-rampen på bildet til høyre er i full bruk. Foto. Privat.

Les også: Bad og bedring på Sørenga

– Dessverre har den permanente lukkingen med treverk blitt forsinket på grunn av korona-situasjonen. Vi kommer derfor også i år til å fjerne algene slik at det ikke ser så udelikat ut, men det er altså ikke i bruk. Den nye HC-rampen, som åpnet i fjor, er fullt mulig å benytte seg av, sier Helene G. Berger.