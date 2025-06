Drapssiktet i Minnesota oppsøkte fire boliger på jakt etter politikere

Sheriffen i Ramsey fylke har offentliggjort dette bildet av Vance Boelter tatt like etter at han ble pågrepet søndag kveld. Sheriffen i Ramsey fylke / AP / NTB

57 år gamle Vance Boelter ble pågrepet søndag kveld nær hjemmet sitt i Green Isle i Minnesota, en drøy time vest for storbyen Minneapolis.

Han er siktet for å ha drept delstatspolitikeren Melissa Hortman og mannen hennes i hjemmet deres lørdag. Påtalemyndigheten har slått fast at drapet var politisk motivert.

– Den mistenkte planla angrepet nøye ved å undersøke sine tiltenkte ofre og deres familier, overvåke hjemmene deres og ta notater, sier statsadvokat Joseph Thompson.

Et konkret motiv er fortsatt uklart, ifølge Thompson. Han sier at det så langt ikke er gjort funn av noe manifest som kan peke på motiv.

I tillegg til drapet på Hortman er han også siktet for å ha skutt en annen delstatspolitiker, John Hoffman, og hans kone, men disse overlevde angrepet.

Både Hortman og Hoffman er demokrater.

I Boelters bil, som ble funnet tidligere søndag, ble det gjort funn av en liste med mer enn 45 navn på politikere på både delstatlig og føderalt nivå. Hvem disse 45 er, er fortsatt ukjent.

I tillegg til drap er Boelter også siktet for to tilfeller av personforfølgelse. Thompson sier at de ennå ikke har bestemt seg for om de vil be om dødsstraff, men sier at det er en av mulighetene de vurderer.

