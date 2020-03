Ap-Raymond frykter milliardtap – krever egen krisepakke til Oslo

Koronaviruset og tiltakene for å begrense smitte har ført til at tusenvis av bedrifter har måttet stenge eller redusere produksjonen, og titusenvis av ansatte er permitterte.

I Oslo har 37.000 personer søkt om dagpenger på grunn av permittering de siste ukene. Aller verst har det gått ut over overnattings- og serveringsbransjen hvor 54 prosent av ansatte har søkt Nav om dagpenger.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er dypt bekymret.

– Jeg er dypt bekymret for at Kommune-Norge er på vei ut i en økonomisk krise som vil tvinge fram kutt i barnehager, skoler, eldreomsorg, klimatiltak og kommunale tjenester, sier Johansen i en pressemelding.

Krever krisepakke

Nå har Johansen og finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) sendt et brev til finansminister Jan Tore Sanner (H) hvor de krever at regjeringen kompenserer Oslo kommune for økningen i utgifter og fallet i inntekter som koronakrisen har ført med seg.

– For Oslo kommune kan det være snakk om flere milliarder i tap i året. Å sikre kommunenes økonomi er avgjørende for at kommunene skal kunne gi et godt tjenestetilbud til innbyggerne også etter at den akutte krisen er over, sier Johansen i pressemeldingen.

I brevet til Sanner viser Johansen og Wilhelmsen til at regjeringen ga kommunesektoren en egen vedlikeholdspakke for å stimulere til sysselsetting under finanskrisen i 2008.

Deretter lister de opp tre områder der de forventer «tydelige signaler på hvordan regjeringen vil bidra»:

* Kompensasjon for merkostnader: Koronakrisen har påført Oslo kommune ekstrautgifter knyttet til helse, smittevern, beredskap, sosialhjelp og pensjonsutbetalinger, ifølge byrådslederen og finansbyråden.

Regjeringen har allerede lovet å gi penger til kommuner som får økte utgifter på grunn av pandemien, men dette er ikke nok, mener de to.

Taper flere hundre millioner i måneden

* Kompensasjon for skattesvikt: Kommunen må belage seg på mindre skatteinnbetalinger når mange nå går ned i inntekt. Det kan bety flere hundre millioner kroner i tapt inntekt for Oslo per måned, skriver Johansen og Wilhelmsen i brevet. De er bekymret for at kommunene ikke vil få full kompensasjon for bortfallet av skatteinntekter.

* Kompensasjon for bortfall av brukerbetaling: I tråd med nasjonale krav har Oslo kommune stengt alle skoler, barnehager, biblioteker, idrettsanlegg, svømmehaller, fotballbaner og så videre for å hindre spredning av koronaviruset. Dermed forsvinner nok en inntektskilde for kommunen.

Bortfallet av kollektivinntekter og bompenger utgjør flere hundre millioner kroner i tapte inntekter per måned, ifølge Johansen og Wilhelmsen. Dette må kompenseres, mener de.

– Kan bli nødt til å kutte

– Dersom slike signaler ikke kommer raskt, kan vi bli nødt til å kutte ned på all aktivitet som ikke er samfunnskritisk for å sikre kommuneøkonomien, sier Johansen.

I et intervju med VG torsdag kveld sier Johansen at han forventer at regjeringen stiller opp for hotellarbeiderne på samme måte som for oljearbeiderne under oljekrisen, og ber om at perioden de kriserammede er permittert økes fra 26 til 52 uker.

– Norge står midt i to kriser, en viruskrise og en arbeidsledighetskrise, og begge kriser slår sterkest ut i byen vår, sier Johansen i intervjuet med VG.