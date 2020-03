Arbeidsledigheten i Norge er nå den høyeste siden den store depresjonen på 30-tallet.

Koronaviruset og tiltakene for å begrense smitte har ført til at tusenvis av bedrifter har måttet stenge eller redusere produksjonen, og titusenvis av ansatte er permittert.

I Oslo har dette gått aller hardest utover overnattings- og serveringsbransjen. I forrige uke besluttet byrådet at all alkoholservering skal stanses, og alle steder som serverer mat må sikre at gjester kan sitte med god avstand mellom hverandre.

LES OGSÅ: Da beskjeden om permitteringer i Nordic Choice Hotels ble gitt, begynte Nita å gråte (+)

Titusenvis trenger hjelp

Tall fra Nav oppdatert onsdag 25. mars viser at 54 prosent av ansatte i disse næringene har nå søkt Nav om dagpenger ved permittering.

Det er snakk om nesten 10.500 personer fordelt på nesten 2.500 virksomheter det er snakk om. Til sammen i Oslo har 37.000 personer søkt om dagpenger på grunn av permittering de siste ukene.

FOTO: MIMSY MØLLER

LES OGSÅ: Fra permitteringsvarsel til superoppdrag: Sisters in Business syr smittevernutstyr

Gruppa med nest høyest andel som har søkt dagpener er eiendomsmeglerne. Så langt har 20 prosent av alle Oslos ansatte innen kategorien «omsetning og drift av fast eiendom» søkt om dagpenger med permittering som begrunnelse.

Ansatte i butikker og bensinstasjoner (18 prosent) transport og lagring (15 prosent) og industri (10 prosent) har også svært mange som har søkt om dagpenger.

Flest på Løkka

Hvis du ser på tallene for hvor i byen folk nå mister jobben er det tydelig at det er sentrumsbydelene som er hardest rammet.

De siste 2-3 ukene har litt over 5.000 personer i bydel Grünerløkka søkt om dagpenger. Det er over 10 prosent av alle som bor i bydelen.

LES OGSÅ: FHI frykter «store negative ringvirkninger» av regjeringens nye koronastrategi

I bydel Frogner har 4.500 søkt om dagpenger på grunn av permittering, mens i Gamle Oslo har 4.100 gjort det samme.

St. Hanshaugen har 3.100 søknader inne hos Nav, mens fra Sagene har 2.700 sendt inn dagpenge-søknader.

Resten av bydelene fordeler seg slik (avrundet): Alna (2.500), Bjerke (1.700), Nordre Aker (2.000), Nordstrand (2.300), Sentrum (200), Stovner (1.600), Søndre Nordstrand (1.800), Ullern (1.350), Vestre Aker (1.850), Østensjø (2.150).