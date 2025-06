Kjære Jobbdoktor

Vår sønn er ikke særlig god på skolen. Det er vanskelig å få ham til å forstå at man kan få jobb uten glitrende skoleresultater. Han spiller i band og gamer en del. Når vi anbefaler ham å finne en sommerjobb, tror han at ingen vil ha ham fordi han er så dårlig på skolen. For å slippe nederlaget lar han være å søke.

Har du noen råd om hvordan vi foreldre kan motivere ham?