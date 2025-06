Disse artistene bør du se på Tons of Rock 2025

Jinjer fra Ukraina spiller på Tons of Rock, og er ett av bandene Dagsavisen anbefaler under årets festival. Her vokalist Tatiana Shmailyuk . Foto: Mode Steinkjer

Tons of Rock er i gang for alvor fra onsdag 25. juni, og fordelt på fire dager er det ventet over 120.000 publikummere, frivillige og artister til Ekebergsletta i Oslo. Nytt av året er en helt ny scene, Storm, som skal huse både et utvalg ferske artister, samtaler med etablerte artister, komikere og annet. På de tre hovedscenene vil det være konserter fra tidlig ettermiddag til siste band slukker lyset klokken 23.00.

Tons of Rock er Norges største festival uavhengig av sjanger, og rendyrker rock, metal, punk og annen hard og tung musikk. Men 2025-festivalen har også innslag av andre sjangere i enkelte konstellasjoner, og utvider konseptet noe. Festivalpass for alle fire dagene er utsolgt, men til enkelte dager finnes det fortsatt billetter igjen. Her er noen av artistene og bandene Dagsavisen anbefaler. For praktisk info, se nederst i denne saken.

Onsdag på Tons of Rock:

Tons of Rock åpner tradisjonelt med Black Debbath, og øverst på plakaten denne dagen står Dream Theater, Electric Callboy, Powerwolf og selvsagt Muse. Men merk deg også disse:

Alestorm

Alestorm spiller sjørøvermetall, og skaper garantert en eller annen form for fest på Tons of Rock. Foto: Niek van der Vondervoort

Klar for å bli kjølhalt? Skotske Alestorm spiller piratmetal så langt unna Kjuttaviga som du bare kan komme, men melodisk og allsang-framkallende metal er de like skamløse som Sabeltann – for et fullere publikum. Med seg har de et splitter nytt album, «The Thunderfist Chronicles», som kom for bare en uke siden og er det åttende i rekken. Pirate Metal er en subsjanger som ikke skjuler de store overraskelsene, nærmere bestemt piratkostymer, øyelapper, saftig bannskap, kogger fulle av rom og sanger om kjølhaling, plankegang og alt som kan hende på en havnekneipe. Alestorm er et liveband som passer best i en mørk klubb, men de vil garantert få skyene til å trekke seg sammen på Tons of Rock også når de starter festen tidlig onsdag. Forvent brottsjøer med skummende «ale» og et show du på ingen måte skal ta på alvor.

Spiller på Vampire-scenen 15:05

Lorna Shore

Lorna Shore-vokalist Will Ramos. Foto: Torben Christensen/Ritzau Scanpix via AP

En beksvart gullbooking på årets festival. For noen trenger ikke Lorna Shore noen nærmere presentasjon, men om man ikke har fått med seg dette Deathcore-beistet fra New Jersey har de en historie som tar lengre tid å fortelle enn konserten vil ta. Kort, fra starten i 2009 er det ingen tilbake, men gitarist Adam De Micco har holdt i tømmene siden 2010 og gjennom fire album og så mange bytter i besetningen, at fansen for lengst hadde mistet tellingen da CJ McCreery, bandets da femte vokalist, fikk fyken på grunn av beskyldninger om seksuell trakassering. Samtidig som albumet «Immortal» kom ut, ble han erstattet av Will Ramos (A Wake In Providence, Euclid), som definitivt utvider bandets tekniske briljans og den grenseløse evnen til å rive og flerre i stykker den sjangerutfordrende deatchore-pakka. Også på studio på 2022-oppfølgeren «Pain Remains». På den påfølgende turneen spilte de på Parkteatret i Oslo, da som oppvarmer for TesseracT. Tre år etter er de klare for en langt større norsk scene med festivaleksplosiver som kommer til å sette Ekebergsletta i brann, og som peker fram mot det nye albumet «I Feel the Everblack Festering Within Me» over sommeren.

Spiller på Vampire-scenen 17:25

Nidhög

Nidhög vant konkurransen om å fylle sisteplassen på Tons of Rock-plakaten i samarbeid med Posten. Tons of Rock

Norske Nidhög er ikke på alles lepper, men ut fra EP-ene de har utgitt, som nyeste «Severing Of Attachments», har vi store forventninger til at de skal flerre den nye Storm-scenen på festivalen med sin ekstreme metall hvor tyngden ligger i restene fra grønsjen. Vokalen og de hoggende, riffsterke gitarene levner imidlertid ingen tvil om sjangerretningen. Det er ikke lenger bare fly som letter fra Vigra, hvor dette bandet kommer fra. De kom seg gjennom nåløyet i Tons of Rocks konkurranse i samarbeid med Posten om å få være siste band inn på plakaten dette året, noe som tidligere har vist seg å være et godt springbrett videre i karrieren. Spiller på åpningsdagen samtidig som tyske Electric Callboy på hovedscenen, men tror det er verdt å ta turen innom teltet.

Spiller på Storm-scenen 16:10

Torsdag på Tons of Rock

Det er tid for punk. Knapt noen dag i Tons-historien har blitt raskere utsolgt, med punken som en fellesnevner, fra grunnsteinen Sex Pistols med Frank Carter fra Gallows og Rattlesnake på vokal, til de ikke lenger fullt så unge legendene Green Day, som med Matthew Bellamy i spissen ikke kan gå feil. Men få med deg disse også:

Slomosa

Slomosa skal riste Tons of Rock. Bandet består av (fra venstre) Jard Hole, Benjamin Berdous, Marie Moe og Tor Erik Bye. Kamil Parzychowski.

Om ikke Slomosa omskaper Ekebergsletta til en permafrostørken, er det ingen som klarer det. «Lydbildet siver ut fra det tundrakalde og bunnfrosne, men melodisk og atmosfærisk er dette full musikalsk nedsmelting, og befriende fritt for sjangerens tendens til å gå utover alle bredder», skrev vi om gruppas andrealbum «Tundra Rock», som vi kåret til et av fjorårets aller beste album uansett sjanger. Slomosas tundrarock er beslektet med ørkenrocken, og besetningen er vokalist/gitarist Benjamin Berdous, Marie Moe (fra Razika, Embla & The Karidotters) på Bergens tyngste bass, Tor Erik Bye på gitar og Jard Hole på trommer. Det fins knapt tungmetaller mettet nok til å beskrive virkningen dette bandet har på omgivelsene, og samtidig er de latterlig fengende og melodiøse i kastene. De spiller så tidlig som klokken ett, så her er lunsjmenyen klar: Øl, svette og tundra.

Spiller 13:00 på Moonlight-scenen

Bad Nerves

Bobby Nerves i Bad Nerves. Her fra Sonic Temple-festivalen. Amy Harris/Invision/AP

En punkdag ville ikke vært mye punk om det ikke var noen snottunger med som viderefører sjangeren. Britiske Bad Nerves er som skapt for å riste grunnvollene, en kvintett fra Essex som ledes av vokalist og frontmann Bobby Nerves, punkens største kommende personlighet ved siden av Amy Taylor fra Amyl and the Sniffers. På et par små år har de skuflet i seg så mye musikalsk faenskap at de alene kunne vekket The Ramones og CBGBs tilbake til livet, og Billie Joe Armstrong fra Green Day er blant mange fans i punkens eldre generasjoner. Det britiske islettet drar med seg både powerpunk og britpopens mest uærbødige tilnærmelser til det melodiøse, men hele veien er dette en punkens redningsflåte på full kollisjonskurs med det bestående.

Spiller 16:45 på Moonlight-scenen

Fredag på Tons of Rock

Alle skal se Kaizer’s Orchestra denne fredagen, men det er også mye annet gull i det brokete fredagsprogrammet. Within Temptations, Dimmu Borgir og Meshugga ikke minst. Men merk deg disse:

Finntroll

Finntroll fra Finland. Her fra Rockefeller under Inferno for to år siden. Foto: Mode Steinkjer

Det finske folkmetalbandet Finntroll er naturlig nok fra Finland, en sju mann stor og lurvete vetteflokk med hobbit-ører og baklomma full av trollskap, skrømt, vikingkultur og selvsagt polka. Finsk polka, som så etses inn i en mørk blanding av ekstremmetal og såkalt humppa. Finntroll er også et av dissebandene med en turbulent tidslinje, inkludert tapet av originalgitarist Teemu Raimoranta, men fra originalbesetningen finner vi blant andre gitarist Samuli «Skrymer» Ponsimaa. Bandets siste album «Vredesvävd» fra 2020 var da det første på sju år, et kritikerrost og monumentalt «comeback» som overrasket ved at den tidligere vokalisten Katla bidro ikke bare med tekster (bandet synger i all hovedsak på svensk), men også litt vokal. Som da de spilte på Inferno-festivalen for et par år siden, har nok Mathias «Vreth» Lillmåns vokalen når de kyper opp fra sletta på Ekeberg.

Spiller på Moonlight-scenen 14:10

Poppy

Poppy under American Music Awards i 2018. Nå kommer hun til Tons of Rock. Foto: Valerie Macon

Det vakte en del bestyrtelse blant Tons of Rock-fansen da Poppy ble annonsert på årets plakat. Men Metal Hammer er blant dem som har kalt 30-årige Moriah Rose Pereira for en av de mest vitale håpene innen metalen etter at hun har jobbet med folk som Bring Me The Horizon og Bad Omens. Hun har en Grammy-nominasjon for Best Metal Performance, nærmere bestemt for «Bloodmoney» i 2021, for øvrig som den eneste kvinnelige artisten noensinne. Mye kan tyde på at denne androide-likende kunstneren som lener seg mot den technomettede metalcoren, kan bli en real overraskelse på årets festival. Også med tanke på hennes siste album, «Negative Spaces», som faktisk er hennes sjette siden starten i 2014 som et YouTube-fenomen som gikk fra en million treff til å ha flere titalls millioner strømminger av hennes mest kjente låter.

Spiller på Vampire-scenen 15:05

Lørdag på Tons of Rock:

Siste Tons of Rock-dag er kanskje den svakeste i toppen, til tross for solide sjangerheadlinere som Megadeath, Nightwish-vokalist Tarja i soloformat og selvsagt California-sluggerne Avenged Sevenfold. Og vi ser absolutt fram til Backstreet Girls-arrangementet som hyller avdøde Bjørn Müller. Her er ytterligere tre sikre stikk.

Jinjer

Jinjer og Tatiana Shmailyuk er klare for Tons of Rock igjen. Foto: Mode Steinkjer

Tons of Rock har knapt sett en større energiutladning enn da Jinjer spilte på festivalen i 2022. Den intense ukrainske groove- og metacorelgruppa med Tatiana Shmailyuk på vokal, kommer opprinnelig fra Donetsk, hvor hun stiftet bandet sammen med gitarist Roman Ibramkhalilov i 2009 i Donetsk. Siden har de blitt et internasjonalt fenomen, og med rette, inspirert av alt fra Slayer til Gojira, reggae og hardcore. Berømmelsen har kommet uavhengig av at de selvfølgelig har fått drahjelp fra statusen som kulturelle representanter fra en invadert nasjon. Konserten med Jinjer i teltet på Tons of Rock i 2022 gjorde at mange satte dette bandet øverst på ønskelistene sine for et «comeback» på Ekebergsletta, og nå tar de skrittet ett hakk opp til Vampire-scenen lørdag ettermiddag.

Spiller på Vampire-scenen 15:05

Jerry Cantrell

Jerry Cantrell kommer med sitt eget band som soloartist til Tons of Rock. Foto: Amy Harris/Invision/AP

Hadde Jerry Cantrell hatt med seg sitt gamle band, ville de stått øverst på plakaten. Vi snakker selvsagt om Alice In Chains, som uten medgrunnlegger og vokalist Layne Staley (1967–2002) har holdt det gående i en årrekke etter at han døde, med gitarist Cantrell som hovedvokalist. Basert på egne album og en rekke arbeider for film, har Cantrell en solid solokarriere som lener seg mer mot den langstrakte rocken enn Alice In Chains, men låtskriveravtrykket er fortsatt solid og gjenkjennelig, som på utgivelsen «I Want Blood» fra i fjor, som også har kommet i en «Deluxe»-versjon med såkalte «spoken word»-versjoner av låtene. En mann med mye på hjertet med andre ord, men med en setliste på turneen som inkluderer fan-favoritter fra Alice In Chains som «Them Bones», «Would» og «Rooster». I bandet finner vi trolig folk som medvokalist Greg Puciato fra Better Lovers, gitaristen (og skuespilleren) Zach Throne, bassist Eliot Lorango (Dorothy) og Roy Mayorga på trommer, også sett i Soulfly og Ministry.

Spiller på Scream-scenen 16:10

Emperor

Vegard Sverre Tveitan, kjent under artistnavnet Ihsahn, kommer med sitt Emperor til Tons of Rock. Foto: Mode Steinkjer

Et av norsk svartmetalls fremste adelsbærer, med en historie og et arsenal av kontroverser som gjør dem umulig å overse. I dag en trio i grunnmuren som spiller sporadiske og godt gjennomtenkte konserter, og Tons of Rock-konserten er den eneste i Norge i år med heltene fra Telemark. Opprinnelig dannet i 1991 med «Wrath Of The Tyrant» som den første oppsiktsvekkende demoen, fulgt av fire i dag ikoniske album, blant dem den egentlige debuten «In the Nightside Eclipse» (1994). To år før, i 1992, ble medlemmer og ikke minst eksmedlemmer av Emperor blant dem som skulle gjøre norsk black metal beryktet verden over av helt andre grunner enn musikken.

Spiller på Vampire-scenen 17:25