Kilder til CNN: Foreløpige analyser viser at atomanlegg ikke ble ødelagt i USAs angrep i Iran

Irans atomprogram ble trolig kun satt tilbake noen måneder, ifølge analysene. Det er tre kilder med kjennskap til saken som opplyser dette til CNN.

– Defense Intelligence Agencys (DIA) vurderinger er at USA har satt dem tilbake kanskje maksimalt et par måneder, sier en av personene til CNN.

To av kildene sier at Irans lager av anriket uran ikke ble ødelagt. En av kildene sier at sentrifugene i atomanleggene stort sett er intakt etter angrepet.

Det hvite hus benekter

Det hvite hus benekter opplysningene, skriver kanalen.

– Denne angivelige vurderingen er fullstendig feil og var klassifisert som ‘topphemmelig’, men ble likevel lekket til CNN av en anonym taper på lavt nivå i etterretningsmiljøet, sier pressesekretær Karoline Leavitt i Det hvite hus til CNN.

Hun sier lekkasjen er et forsøk på å sverte president Donald Trump og diskreditere de modige pilotene som deltok i det hun omtaler som et perfekt utført oppdrag.

– Alle vet hva som skjer når man slipper fjorten bomber på 13,6 tonn perfekt på sine mål: total utslettelse, sier pressesekretæren.

Bunkerknusere

Det var natt til søndag at USA gikk til angrep på de iranske atomanleggene. Flere enn 125 amerikanske fly deltok i angrepet, deriblant sju B-2 bombefly. Flyene slapp blant annet 14 kraftige bomber kjent som GBU-57, også kalt «bunkerknusere», ettersom anleggene var dypt nede i bakken.

Det internasjonale atomenergibyrået gikk i etterkant av angrepet ut og sa at det ikke var registrert noen økning i strålingsnivåer ved atomanleggene, men understreket at det er uklart hvor store skader anleggene fikk.

President Donald Trump har selv fastslått at angrepet var en stor suksess og at atomanleggene ble fullstendig ødelagt.

Tidligere tirsdag gikk Israels generalstabssjef Eyal Zamir ut og sa at Irans atomprogram var satt mange år tilbake.