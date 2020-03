Oslo har skjenkestopp til over påske

Tirsdag kunngjorde statsminister Erna Solberg (H) at korona-tiltakene som ble innført for snart to uker siden, blir videreført til over påske 13. april.

Det følges nå opp i Oslo kommune, melder kommunen selv i en pressemelding.

I tråd med nasjonale krav, vil derfor alle barnehager og skoler holde stengt. Det samme vil byens bibliotek, kulturskole, idrettsanlegg, svømmehaller, markastuer, fotballbaner og museer.

Forlenges: Dette er smitteverntiltakene

Forbudt å servere alkohol

Forbudet mot alkoholservering blir også opprettholdt.

Skjenkestoppen ble innført etter at drøyt 50 serveringssteder med skjenkebevilling ikke fulgte smittevernreglene, ifølge Oslo kommune, som har gjort over 650 kontroller.

Det førte til at kommunen valgte å nedlegge et forbud mot alkoholserving for samtlige serveringssteder fra klokka 20.30 lørdag kveld. Matservering er fremdeles tillatt.

Må holde to meters avstand

Alle steder som serverer mat eller har take-away, må kunne sikre at gjester og ansatte kan holde god avstand til hverandre.

– Nå gjelder det at alle virksomheter må sikre at ansatte og besøkende må kunne holde to meters avstand. Alle serveringssteder og andre bedrifter som holder åpent må sikre at de etterlever disse kravene. I tillegg skjerpes reglene for utendørs ansamlinger: kun fem personer kan samles i grupper utendørs, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i pressemeldingen.

Alle serveringssteder må sørge for at gjester kan holde minst to meters avstand fra hverandre, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Foto. NTB Scanpix

I tillegg pålegges alle ansatte i Oslo kommune hjemmekontor med mindre de innehar en samfunnskritisk funksjon, som personell innen helse, brann, vann, avløp, renovasjon og strøm og andre nøkkelfunksjoner sentralt i kommunen.

Inviterer til nettmøte

Kommunen melder også at det vil bli holdt et nettmøte for barn førstkommende onsdag. Der vil ordfører Marianne Borgen (SV), skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) og kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) fortelle om koronasituasjonen og svare på spørsmål fra barn.

Nettmøtet strømmes direkte på Oslo kommunes Facebook-side og YouTube-kanal onsdag 25. mars kl. 14.00, skriver kommunen i pressemeldingen.