Ansvarsperson i fotballklubb i Oslo tiltalt for overgrep mot to spillere

– Han erkjenner straffskyld og gjorde det umiddelbart i første avhør, sier mannens forsvarer, Heidi Ysen, til Nettavisen.

Ifølge tiltalen skjedde overgrepene via appen Snapchat i vår. De to spillerne var under 14 år da overgrepene skjedde. I straffeloven klassifiseres all seksuell omgang med barn under 14 år som voldtekt, og mannen er derfor tiltalt for voldtekt.

En talsperson for klubben sier at de tar tiltalen til etterretning.

– Det viktigste for oss er at det blir tatt hensyn til de unge ofrene og deres familier som ønsker å legge dette bak seg, og ikke ønsker omtale av saken. Jeg ønsker derfor ikke å belyse mer om saken eller rollen personen hadde hos oss, sier talspersonen.

Saken går i Oslo tingrett fra 10. til 12. november.