Knapt noe er mer erketypisk for britene enn en tur på puben, men det har ikke vært mulig på over tre måneder, skriver NTB.

Lørdag får pubene i England åpne igjen, såfremt de overholder en rekke smitteverntiltak. Ifølge ifølge CNN kan disse retningslinjene fort føre til forvirring og ytterligere kaos. Alle gjester må registreres, alle bord må ha god avstand, alle gjester må sitte ned, og det er ikke lov å stå ved disken utover når man bestiller.

Britene må også kontrollere støynivået sitt fremover. Det er nemlig ikke lov til å snakke høyt- eller rope – heller ikke under fotballkamper – da dette kan føre til dråpesmitte.

Les også: Unni Askeland: – Jeg har aldri drukket mens jeg maler. Eller jo, bare én gang... (+)

Kan bli katastrofalt

CNN hevder også at åpningen av engelske puber kan føre til et potensielt mareritt.

For en uke siden brøt tusenvis av briter smittevernreglene ved å utgjøre store og tette folkemengder på strender under en hetebølge. Nå fryktes det at alkohol, kombinert med følelsen av å være mer fri fra restriksjoner, kan bli katastrofalt for England, som fremdeles har flere hundre daglige smittetilfeller av koronaviruset.

– Ekstra politi er satt inn, regjeringen har gått ut med advarsler, og et flertalls retningslinjer er på plass. Men bekymringen er stor for at britenes forpliktelse til å holde koronaviruset i sjakk vil bli kastet ut av vinduet etter noen få drinker, skriver CNN.

Les også: Espen Andreas Hasle (KrF) frykter smittebølge, vil bremse fyllahelg

– Det blir ikke helt det samme som før

Mens enkelte mener det er skjødesløst av regjeringen å la pubene åpne allerede, er gleden stor blant mange pubeiere som har havnet i økonomisk knipe på grunn av manglende inntekt de siste månedene.

Norske Are Kolltveit driver puben Chandos Arms i Nord-London sammen med kona Emily. Han sier til nyhetsbyrået AP at han er litt nervøs før gjenåpningen, men at han både håper og tror at gjestene vil følge reglene.

– Det blir ikke helt det samme som før, men vi skal gjøre vårt beste for å gjøre opplevelsen like god som før, sier han.

Puber i Nord-Irland åpnet fredag, mens pubene i Wales og Skottland må vente til henholdsvis 13. og 15. juli.