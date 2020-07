Allerede før politiet meldte om den mest heftigste festnatten siden før koronakrisen forrige helg, og beskrev smitterisikoen som «svært uheldig», advarte Gruppeleder for KrFs bystyregruppe, Espen Andreas Hasle mot å holde utesteddørene oppe så sent.

– Det burde være åpenbart hva som bør gjøres når Line Vold i Folkehelseinstituttet utrykker sin bekymring for massespredning av smitte, skriver han i en e-post til Dagsavisen.

For etter mange ukers skjenkestopp åpnet Oslo kommune ølkranene 6. mai, som et ledd i å slippe gradvis opp på forbundene fra Corona-tiden.1. juni fikk utestedene lov til å skjenke til klokken 23.30 og forrige uke fikk de altså lov til å servere gjestene alkohol helt til klokken 03.00.

Skjønner ikke

Hasles advarsel ble ikke hørt. Nå kaller han beslutningen om å skjenke alkohol frem til morgenkvisten for «dypt uansvarlig» og oppfordrer byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (Ap) om å ta grep.

– Jeg sier som i begynnelsen av uka: Vi har levd med begrensninger i snart tre måneder. Jeg skjønner ikke hvorfor det er så viktig for byrådet at folk skal få drikke tre timer ekstra. Dette er dypt uansvarlig, nå må byrådet ta ansvar og stenge kranene ved smittevernforsvarlig tid, uttrykker han til Dagsavisen.

2.250 permitterte

– Bransjen er i all hovedsak gode til å overholde kravene, og mye taler for at en regulert alkoholservering er bedre enn festing i parker, i bakgårder eller hjemme, når det kommer til å ivareta smittevern, skriver byrådssekretær for næring og eierskap Vegar Andersen (Ap).



Folk må skjerpe seg

Andersen påpeker Oslos serverings- og skjenkenæring er viktig både som et tilbud til byens befolkning, men også som arbeidsplass. Av bransjens 17.000 ansatte er 2.250 permittert.

– Næringen er hardt rammet og vi ønsker ikke å sette inn strengere begrensninger enn nødvendig, utdyper han.

Andersen er enig i at folk ikke var flinke nok til å holde avstand til hverandre forrige helg.

– Pandemien er langt fra over. Begrenset åpningstid kan derfor være aktuelt igjen dersom smittetallene stiger eller folk ikke skjerper seg.

