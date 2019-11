Vannstanden i Venezia nådde på det meste 1,54 meter fredag formiddag, skriver italienske medier. Det var tredje dagen på rad med flom, og rundt 70 prosent av byen sto fredag under vann.

Storm, kraftig regnskyll og høyt tidevann har ført til store skader i den norditalienske byen, og torsdag erklærte Italias regjering unntakstilstand.

Flommen er et direkte resultat av klimaendringer, sa borgermester Luigi Brugnaro tidligere i uka.

– Nå må regjeringen lytte. Dette er konsekvensene av klimaendringene. Prisen vil være høy, skrev han på Twitter.

⚠Anche oggi affrontando maree che segnano record negativi. Domani dichiareremo lo stato di calamità. Chiediamo al #Governo di aiutarci, i costi saranno alti. Questi sono gli effetti dei cambiamenti climatici. Il Mose va terminato presto. Domani scuole chiuse a Venezia e isole. pic.twitter.com/iD2Y7mbOBf — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) November 12, 2019

Tidligere i uka ble vannstanden målt til 1,87 meter over normalen, som er det nest høyeste noensinne. I 1966 ble rekorden satt med en vannstand på 1,94 meter over normalen.

Utsatt for endringer

En enkelthendelse, slik som årets flom, bør ikke aleine tilskrives klimaendringer, sier BBCs meteorolog Nikki Berry.

Hyppigere tilfeller av det som kalles acqua alta, når vannstanden øker på grunn av tidevann og stormflo, er imidlertid en bekymring.

– I vårt endrede klima stiger havnivåene, og en by som Venezia, som også synker, er svært utsatt for slike endringer, sier Berry.

Det anslås at flommen så langt har gjort skader for flere millioner euro. Myndighetene i Venezia har startet en innsamlingsaksjon for å få inn penger til å restaurere byen.

Turister i Venezia fredag. Foto: Luca Bruno/NTB scanpix

Turistene fortsatte fredag å traske rundt i Venezia, iført støvler og plastposer på beina. Av sikkerhetsgrunner ble Markusplassen stengt på grunn av vannet, opplyste Brugnaro.

Vil ha klimamøte

En rekke kraftige skog- og buskbranner har de siste månedene herjet i flere australske delstater.

Torsdag møttes tidligere brannsjefer fra delstatene New South Wales, Queensland, Victoria og Tasmania i Sydney for å diskutere de pågående brannene.

Brannsjefene sa at klimakrisa gjør buskbrannene dødeligere, og at brannsesongen varer lenger, skriver The Guardian. Myndighetene må handle umiddelbart, var beskjeden fra møtet.

– Buskbranner er et symptom på klimaendringer, sa Neil Bibby, tidligere sjef for brannmyndighetene i Victoria.

En brannbil i Nabiac, rundt 350 kilometer nord fra Sydney. Foto: William West/NTB scanpix

– En temperaturøkning på bare én grad celsius har betydd at det ekstreme blir enda mer ekstremt, og det setter liv i fare, sa Greg Mullins, tidligere brannsjef i New South Wales.

Mullins sa at han og 23 andre ansvarlige for brann- og nødhjelpstjenester har forsøkt å få et møte med statsminister Scott Morrison siden april for å snakke om skogbrannene.

– Denne regjeringen liker ikke å snakke om klimaendringer, sa Mullins.

Het debatt

Australia herjes av flere mindre buskbranner hvert eneste år. Omfanget denne gangen har imidlertid ført til debatt om koblingen mellom brannene og klimaendringer.

Visestatsminister og partileder for konservative National Party of Australia, Michael McCormack, sa mandag at han blir provosert når «byfolk på venstresida» prøver å sette brannene i sammenheng med klimaendringer.

Partifelle John Barilaro har sagt at det er «en skam» at noen snakker om klimaendringer mens brannene herjer.

De grønne har kritisert regjeringen for å ikke ta skikkelig tak for å takle klimaendringene.

Natt Kean fra det liberale partiet sa onsdag at klimaendringer er en reell utfordring, og at det er avgjørende å sette inn tiltak, skriver The Guardian.

Unntakstilstand

Så langt har minst fire mennesker mistet livet i skogbrannene i New South Wales. Torsdag ble en mann pågrepet for å tenne på skog sør for Sydney.

Forrige uke ble det for første gang varslet «katastrofal» brannfare i Sydney. Det er det høyeste nivået siden skalaen ble innført i 2009, ifølge NTB.

New South Wales og Queensland har begge erklært unntakstilstand som følge av de svært kraftige brannene.

Rick Wright ser på skadene ved huset sitt i Nabiac i Australia. Foto: William West/NTB scanpix

Minst 300 hus er totalskadd, og flere enn 1.700 brannmannskaper kjemper mot flammene. Flere hundre koalaer fryktes døde etter at ilden spredte seg til habitatet deres.

Det er varslet væromslag i enkelte delstater i helgen, men høye temperaturer er fortsatt ventet i flere av de brannutsatte områdene.

– Det er uunngåelig med store branner i Australia, men med bedre arealforvaltning og fortsatt forskning på endringer i klimaet og buskbranner, kan vi prøve å unngå katastrofale tap av liv, skriver det australske vitenskapsakademiet i en uttalelse, ifølge The Sydney Morning Herald.

Over hele verden

Brannene i Australia kom etter flere måneder der kraftige branner har herjet i California, Brasil, Alaska, Sibir og andre steder. Det kan kobles til klimaendringer, ifølge forskere.

– Disse brannene passer inn i et mønster. Fellesnevneren er ekstremt brannvær: tørke, lav luftfuktighet, sterke vinder og høye temperaturer, sier professor David Bowman ved University of Tasmania til Financial Times.

Bowman sier omfanget, men også det at brannene finner sted utenfor tida når buskbranner er vanlig, er svært uvanlig.

– Jeg har studert skogbranner i 40 år, og det vi ser nå er rett og slett ekstraordinært, sier han.

