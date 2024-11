Republikanerne slår ring om Hegseth etter at Gaetz trakk seg

Gaetz trakk seg med den begrunnelse at oppstyret rundt anklagene mot ham for sex med mindreårige og menneskesmugling var en distraksjon i Trumps forberedelser til å bli president.

Da han trakk seg onsdag, var det økende press for å offentliggjøre en rapport om anklagene mot ham, som blant annet omfattet vitnemål fra to kvinner som hevdet at Gaetz ofte betalte dem for sex mens han var kongressrepresentant for Florida.

Matt Gaetz speaks trakk seg onsdag. Her fra et valgmøte for Trump 31. oktober i år. (Mike Blake/Reuters)

De nye anklagene mot både Gaetz og Hegseth om deres behandling av kvinner kom på bordet mens de republikanske senatorene er under press fra Trump for å godkjenne hans utnevnelser raskt, selv om han har motsatt seg de vanlige rutinene med at FBI undersøker kandidatenes bakgrunn.

Lettet da Gaetz trakk seg

Få av de republikanske senatorene har offentlig kritisert Trumps utnevnelser, men etter at Gaetz trakk seg, ble det klart at mange av dem var skeptiske til ham, og at de var lettet da han trakk seg.

Etter at de hadde et møte med Hegseth som er utpekt til å bli forsvarsminister, har senatorene slått ring om ham.

Deres forsiktige ordbruk og motvilje mot å kritisere Trumps kandidater viser ikke bare at de er redd for reaksjoner fra Trump, men også at de har et håp om at godkjenningsprosessen kan gå sin gang på normalt vis, med bakgrunnssjekker som utelukker problematiske kandidater i tide. Gaetz trakk seg etter et møte med senatorene onsdag.

Republikanerne ser også ut til å håpe at de ikke blir kritisert for å tilsidesette anklagene mot Hegseth om seksuelle overgrep, særlig etter at Trump vant valget til tross for at han i fjor selv ble funnet skyldig i seksuelle overgrep.

Hegseth avviser anklagene

Hegseth hevder at han gikk helt klar av anklagene mot ham i California i 2017 etter at de ble etterforsket.

En 22 sider lang politirapport som ble offentliggjort onsdag, går ut på at en kvinne fortalte politiet at hun ble seksuelt mishandlet av Hegseth etter at han fratok henne mobilen, låste døra på sitt hotellrom i California og nektet henne å gå ut.

Hegseths advokat Timothy Palatore sier at saken ble grundig etterforsket, og at anklagene viste seg å være falske. Likevel betalte Hegseth kvinnen en større sum for å hindre rettssak.

Nedtoner

Flere senatorer, blant dem Roger Wicker fra Mississippi og Bill Hagerty fra Tennessee, tonet ned anklagene mot Hegseth. Hagerty sa at søkelyset heller måtte rettes mot forsvarsdepartementet som Hegseth skal lede.

Pentagon er et av de mest komplekse i USAs statsadministrasjon, med tre millioner ansatte, både uniformerte og sivile, og Hegseth har ingen erfaring fra det militære bortsett fra at han var soldat i nasjonalgarden. Seksuelle overgrep har vært et stadig problem i det militære, selv om det er registrert en liten nedgang i tilfeller i det siste.

Senatets republikanere er under press for å gjøre unna godkjenningene raskt etter at det nye senatet med republikansk flertall tiltrer og etter at Trump er innsatt som president.

Demokraten Jack Reed, som blir demokratenes leder i forsvarskomiteen, sier at rapportene om Hegseth viser hvor viktig det er med grundig bakgrunnssjekk gjort av FBI om alle kandidatenes bakgrunn.

Andre problematiske

Hegseth er ikke den eneste av Trumps kandidater som kan ha med problematisk bagasje eller er uerfarne og dårlig kvalifisert for jobben de er utpekt til.

---

Donald Trumps utnevnelser

Donald Trump har vært rask til å kunngjøre hvem han vil utnevne til viktige stillinger i sin kommende administrasjon. De fleste må godkjennes av Senatet. Her følger et utvalg.

Stabssjef i Det hvite hus: Susie Wiles, som har hatt hånd om Trumps valgkamper

Assisterende stabssjef: Stephen Miller, som står bak Trumps strenge linje mot innvandring

Pressesekretær i Det hvite hus: Karoline Leavitt. Som 27-åring blir hun den yngste pressesekretæren noensinne

Rådgivere om offentlig effektivisering: Tesla-leder, X-eier og SpaceX-eier Elon Musk og forretningsmannen Vivek Ramaswamy

Utenriksminister: Den cubansk-ættede Florida-senatoren Marco Rubio

Nasjonal sikkerhetsrådgiver: Kongressrepresentant fra Florida Mike Waltz

FN-ambassadør: Kongressrepresentant fra New York Elise Stefanik

Forsvarsminister: Pete Hegseth, norskættet journalist i Fox News

CIA-direktør: Tidligere etterretningsdirektør og kongressrepresentant John Ratcliffe

Etterretningsdirektør: Tidligere demokratisk kongressrepresentant fra Hawaii, Tulsi Gabbard

Justisminister: Tidligere justisminister i Florida Pam Bondi. Hun erstatter Matt Gaetz som trakk seg som følge av anklager om sex med mindreårige.

Handelsreprsentant: Forretningsmann og banksjef Howard Lutnick. Han får i oppdrag å administrere Trumps planer om importtoll

Sjef for miljødirektoratet EPA: Tidligere kongressrepresentant Lee Zeldin

Minister for innenlandsk sikkerhet: Guvernør i South Dakota Kristi Noem

Helseminister: Robert F. Kernnedy jr, kjent for vaksineskepsis og konspirasjonsteorier

Utdanningsminister: Tidligere leder for wrestlingorganisasjonen WWE Linda McMahon

Grensesjef og sjef for deportering: Tidligere direktør for immigrasjonsmyndighetene ICE, Tom Homan

Midtøsten-utsending: Eiendomsinvestor Steven Witkoff

Ambassadør til Israel: Tidligere guvernør i Arkansas, Mike Huckabee

Nato-ambassadør: Tidligere fungerende justisminister Matthew Whitaker

Kilder: NTB, AP, Reuters

---

Mange er skeptiske til vaksineskeptikeren og fluormotstanderen Robert F. Kennedys kvalifikasjoner som helseminister, og Trumps kandidat som handelsrepresentant, Howard Lutnick, som skal administrere Trumps planer om høye tollsatser mot Kina, undersøkes allerede for sine mange forretningsmessige bindinger til Kina.

Flere har også uttrykt skepsis til Tulsi Gabbard som sjef for alle USAs etterretningstjenester. Hun har ingen erfaring fra etterretningen, og det er blitt sagt at hun aldri ville blitt sikkerhetsklarert etter å ha uttrykt beundring for Russlands president Vladimir Putin og hatt møte med Syrias president Bashir Assad i Damaskus.

Elon Musk og Vivek Ramaswamy trenger ikke godkjennes siden deres såkalte effektiviseringsdepartement opprettes utenfor administrasjonen. Ellers ville de trolig blitt anklaget for alvorlig interessekonflikt på grunn av de mange bindingene mellom deres forretninger og staten, blant annet Musks romprogram Space-X.

Simpelt flertall

Det trengs bare simpelt flertall for å godkjenne Trumps kandidater, og det burde være grei skuring med det nye republikanske flertallet i kammeret. Men en godkjenning kan også stanses om bare fire republikanere slutter seg til demokratisk motstand mot en kandidat.

Trump har gjort det klart at han legger tungt press på Senatets republikanere for å godkjenne kandidatene han vil ha. Han har til og med foreslått at de kan ta ferie slik at de kan innsettes uten å måtte godkjennes.

Men foreløpig insisterer senatorene på at de ikke gir fra seg sin grunnlovsfestede rett til å uttale seg.

– Presidenten har rett til å utpeke dem han selv mener er de rette. Men senatet har også et ansvar for å rådgi og godkjenne. Og i tilfellet Gaetz tenker jeg at vi tilbød råd framfor godkjenning, sier den republikanske senatoren Mike Pound fra South Dakota.

