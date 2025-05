Ny LO-leder: – Jeg har som mål å samle rødgrønn side

– Den første oppgaven jeg vil ta fatt på som LO-leder, er å sørge for rødgrønn valgseier til høsten, slo Kine Asper Vistnes fast på sin første pressekonferanse som nyvalgt LO-leder.

Hun fikk flere spørsmål fra pressen som kretset rundt at hun og Fellesforbundet har sørget for at også Rødt får partistøtte til valgkampen fra LO i år, på lik linje med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Både Høyre og Frp reagerte sterkt og negativt på dette etter vedtaket onsdag, og at hun kom med det nå så berømte sitatet: «Vi skal gruse høyresida».

På spørsmål fra Dagsavisen om hun tror hun blir sett på som en mer politisk radikal LO-leder enn sin forgjenger Peggy Hessen Følsvik, svarte hun:

– Det får bli opp til andre å vurdere. Men jeg er medlem i Ap, og jeg har som mål å samle rødgrønn side i politikken. Det handler om å finne en politisk allianse som kan svare ut den politikken som LO vil ha gjennomslag for.

Stående applaus

For en uke siden hadde ikke Kine Asper Vistnes en gang helt bestemt seg ennå for om hun i hui og hast kunne tenke seg å bli ny LO-leder. TV2s avsløringer om Jørn Eggums forhold til en underordnet tillitsvalgt kom mandag i forrige uke. Onsdag trakk han sitt kandidatur som LO-leder, og etter 1. mai-feiringen var unnagjort ble det kjent at Styrkes Frode Alfheim stilte som kandidat, og at Vistnes ikke ville gjøre det. Men søndag kom nyheten at Vistnes stilte likevel. Tirsdag trakk Alfheim seg, og torsdag ble Vistnes enstemmig valgt til ny LO-leder på kongressen.

Hun fikk stående applaus. Det gjorde også de andre på valgkomiteens liste, som alle forskriftsmessig ble valgt etter, men applausen til Vistnes var nok mest høylytt.

Les også: Palestinsk aktivist: Ber LO vedta boikott av Israel

– Et stort ansvar

Valgkomiteens leder Mette Nord redegjorde først for Vistnes` bakgrunn som utdannet agronom, maskinoperatør og hennes lange erfaring som tillitsvalgt og forhandler i Fellesforbundet.

– Kine, jeg kjenner deg som en svært dyktig tillitsvalgt, du er strategisk og har samtidig et blikk for detaljer. Å være LO-leder er et stort ansvar. Det ansvaret er jeg sikker på at du tar på det aller største alvor, sa Nord.

Det eneste som kunne røpe at LO nettopp har vært gjennom en av sine største skandaler, og at den valgte LO-lederen ikke har hatt mer enn en noen dagers forberedelse bak seg, var da Nord sa i sin redegjørelse for valgkomiteens arbeid:

– Som dere alle vet, oppstod det en utfordring underveis, sa hun med et lite smil.

– Men når det gjelder som mest, så evner denne flotte organisasjonen å snu seg rundt og stille opp. All ære til Frode Alfheim og Kine Asper Vistnes som stilte seg til disposisjon. Jeg vil spesielt takke Frode Alfheim, som stilte seg på Kines side underveis i denne prosessen. Tusen takk, det står stor respekt av det.

– De mest dekkende ordene jeg kan finne for å beskrive den siste uka er vel veldig, veldig travelt og veldig, veldig hektisk, sier Vistnes til Dagsavisen, som samtidig gir uttrykk for at hun gleder seg til å ta fatt.

Les også: Kine Asper Vistnes er ny LO-leder: – Jeg gleder meg

Les også: Vår ære og vår makt – og morgendagen