All makt i hans hender

En koalisjon av rike amerikanere i forsvar og en fattig arbeiderklasse uten noe å tape har sendt Donald Trump tilbake til Det hvite hus. Sjokket er mindre nå enn i 2016, men det er ingen grunn til å ta Trumps retur med fatning og lave skuldre. Følg med her:

Til sammen ble det et overveldende flertall for mannen som av Demokratene ble stemplet som fascist. En rød brottsjø har feid over USA. I tillegg til the usual suspects har svarte, kvinner, latinos og de unge har alle kastet seg med på bølgen. For første gang i sine tre presidentvalg fikk Trump flest stemmer. Han sørget for at republikanerne har flertallet i Senatet og sannsynligvis i Representantenes hus.

Han vant alle vippestatene. I stater der det var ventet å bli jevnt, som i Florida og Texas, feide han Kamala Harris til side med stor margin. Når Donald Trumps sverges inn igjen som president 20. januar neste år, er det med langt større tyngde enn sist. Mer populær enn noen gang. Og med en makt kanskje ingen tidligere amerikansk president har hatt.

Trump kan ta rollen som en nærmest allmektig leder

I 2016 var Trumps seier en like stor overraskelse for amerikansk høyreside som for Hillary Clinton. Årets valgkamp har rett og slett vært vill, villere enn noen gang, men resultatet − Trump i Det hvite hus− vil bli langt mer overlagt og overveid enn i 2016. En tryggere Trump, en mann med en plan. Om å bryte ned den føderale staten, sette landets næringsliv på steroider og fjerne all motstand − politisk og institusjonelt.

Den gangen erstattet han også den populære og kule Barack Obama. Det var en ekstrem kontrast, og Trump var på defensiven selv som vinner. Nå tar han over etter Joe Biden og vil fort oppfattes som noe nytt og energisk. Han har erfaringen han manglet i 2016 og ikke minst et apparat rundt seg som nå er forberedt til tennene. Mange års planlegging kan settes ut i livet, som politikk i samfunnet.

Nå kan Trump, og de kreftene som står rundt han, enten det er verdikonservative aborttilhengere eller dereguleringskåte og skattekuttkrevende kapitalister, kjøre på helt motstandsløst. Det er ingen opposisjon i eget parti. I praksis er alle som har kritisert han borte. De kommer ikke tilbake. Den gamle garden i partiet som våget å stå opp mot Trump, folk som Dick Cheney og Mitt Romney, er blitt vektløse. Det tidligere konservative partiet er blitt opprørere, utfordrerne til det etablerte − et høyreradikalt parti.

I valgkampen nå var det bare fire av Trumps 44 tidligere statsråder som støttet han. Trumps tidligere stabssjef John Kelly kalte ham fascist. Når Trump nå skal sette sammen sin nye regjering, vil det bli en høyt kvalifisert hurragjeng med lojalister. Og det røde flertallet i Senatet vil sørge for at alle kandidatene hans vil bli godkjent. Det kan bety at ytterliggående typer kan ta plass i regjeringen. Som hans nye kjæledegge, verdens rikeste mann, Elon Musk. Han er ventet å få oppdraget med å kutte offentlige utgifter.

I så fall et skrikende bevis på pengemaktas snart absolutte kontroll over amerikansk politikk. Trump har allerede lovet skattekutt for de rikeste og for store selskaper. Der Joe Biden ledet an i et forsøk på et mer rettferdig og omfordelende skattesystem, og på å heve skattesatsene solidarisk internasjonalt, har Trump lovet 15 prosent i skatt. I 2017 var selskapsskatten på 35.

USAs mektige Høyesterett, institusjonen som skal balansere kongressen og presidentens lovgivende og utøvende makt, ble allerede i Trumps forrige presidentperiode langt mer konservativ. Høyesterett støttet nylig Trump når han ønsket immunitet for handlinger han hadde utført som president. Det gir i praksis presidenten svært utvidede fullmakter til å gjøre hva han vil.

Trump rakk å utnevne tre konservative dommere sist periode og kan i løpet av de neste årene innsette to til. Hvis den skandaliserte Clarence Thomas (76) og Samuel Alito (74) går av på grunn av alder, eller hviskes i øret om at det er klokt, vil Trump-lojale dommere utgjøre et flertall i Høyesterett. Nye, yngre dommere vil sikre at retten vil være en konservativ og kanskje reaksjonær faktor i det amerikanske samfunnet i tiår framover.

Hva vil han kunne gjøre med all denne makten? Det er mange stemmer som nå maner til ro, at man skal puste med magen: Det blir ikke så ille som man tror! Men alt ligger til rette for at Trump kan ta rollen som en nærmest allmektig leder. Han ønsker å utvide sin makt som president. Han vil kreve direkte kontroll over uavhengige etater, blant annet justisdepartementet, slik at han kan straffeforfølge sine tidligere politiske motstandere og journalister for motstanden de har gitt han.

Han ønsker absolutt makt til å si nei til økonomiske bevilgninger han ikke liker, selv om de er vedtatt i Kongressen. Han kan ansette jurister som vil gi han rettslig grunnlag for å si opp titusenvis av offentlig ansatte og erstatte dem med egne lojale folk, også innen det amerikanske sikkerhetsapparatet. Denne ambisjonen er uttalt.

Når all motstand er borte, står han fritt til å bli den despoten og fascisten mange har advart mot. Men som det amerikanske folket med åpne øyne, har stemt på.

Hva det betyr for oss? Han vil innføre en rekke tiltak som vil regulere internasjonal frihandel og beskytte amerikanske interesser. Det er aldri bra for et lite land som vårt. Han vil også gå til handelskrig med Kina. Han vil, hvis han følger spillereglene, ikke kunne trekke USA ut av Nato uten to tredjedelers flertall i Kongressen, men han vil kunne bruke langt mindre penger og så tvil om sikkerhetsgarantiene. For Ukraina er Trump en ren katastrofe. Det er ingen grunn til å tro at han vil betale, slik Biden har gjort, for Ukrainas frihet.

For det internasjonale klimasamarbeidet er Trumps retur en total krise. Han har lovet å trekke seg fra Parisavtalen. Den er ikke forenlig med tøylesløs kapitalisme.

Trump har lovet å sendte ut millioner illegale innvandrere. Den jobben vil han begynne på. Det er valgløfte nummer én. Men dette er ikke bare et isolert amerikansk anliggende. For hvordan vil dette signalet plukkes opp i Europa? Høyresiden vil kunne spille på fremmedfrykt som aldri før. Det er kommet en tommel opp fra verdens mektigste mann.

Dette er en langt mer dramatisk situasjon enn i 2016. Tro ikke annet. Trump truer alt den politiske venstresiden står for. Om to år er det mellomvalg, og Kongressen kan gis mandat til å stå imot. Det er bare å håpe at folk flest forstår at når kapitalistene har tatt over Det hvite hus, vil lønn- og arbeidsvilkår og rettigheter presses ytterligere, og maktforholdene i samfunnet reverseres til det de var på 1800-tallet.

Det er bare å håpe at vanlige amerikanere raskt innser at Trump ikke kjempet for dem. Hvis det er igjen sterke, frie medier som når fram med sannheten.

