Dette har Donald Trump lovet: – Vil ikke si hvordan det ser ut

Donald Trump er erklært som valgvinner i det amerikanske presidentvalget. På valgnatta sa han i sin tale at han skal holde alle løftene sine til det amerikanske folk.

Nøyaktig hvilke løfter er det han har kommet med i løpet av valgkampen?

Noen av valgkampløftene kan oppfylles gjennom en såkalt presidentordre, mens andre vil kreve behandling og godkjenning i Kongressen. Her er en oversikt over flere av løftene:

Løfte for dag 1

Løfte: Kaste Joe Bidens presidentordre som hadde som mål å holde våpenindustrien ansvarlig

I mars 2023 signerte Biden en presidentordre med mål om å redusere vold utført med våpen. Den inkluderte blant annet å også holde våpenindustrien ansvarlig og flere bakgrunnssjekker før man får kjøpe våpen.

– Jeg vil ta Joe Bidens presidentordre som ber den føderale regjeringen gå etter våpenindustrien, og jeg vil rive den i to og kaste den ut på dag én, sa Trump på et møte hos våpenlobbyen NRA i april 2023, ifølge CNN.

Ukraina og Russland

Løfte: Få en slutt på krigen i Ukraina

Donald Trump har lenge hevdet, og lovet, at han kan få en slutt på krigen i Ukraina.

– Det er en krig som dør etter å bli avgjort. Jeg vil avgjøre den før jeg i det hele tatt blir president, sa Trump i presidentdebatten mot Kamala Harris i september. Det vil si før han innsettes som president i januar 2025.

I mai i fjor hevdet han at han ville fått en slutt på konflikten i løpet av 24 timer. Han har gjentatte ganger blitt spurt om hvordan han vil klare det, men har enn så lenge ikke lagt fram en plan. I september ble han spurt av CBS News om hvordan en slutt på kampene vil se ut.

– Jeg vil ikke si deg hvordan det ser ut, svarte Trump.

Donald Trump har hevdet at han kan få en slutt på krigen i Ukraina på 24 timer. Her fra et møte med Russlands president Vladimir Putin i 2018. (Pablo Martinez Monsivais/AP)

Han sa også at Russlands president Vladimir Putin gjentatte ganger skal ha sagt til Trump at han anser Ukraina som sin øyensten. Trump hevdet også at han hadde advart Putin mot fullskala invasjon av Ukraina. «Vladimir, ikke engang tenk på å gjøre det», hevder Trump å ha sagt. På spørsmål om han mener Ukraina bør avgi territorium til Russland for å få en slutt på konflikten, svarte han bare «La oss få litt fred».

Et mulig utfall av en ny Trump-presidentperiode er mindre støtte til Ukraina fra USA. Debatten har lenge gått særlig blant republikanere om amerikanske bidrag til Ukraina, og blant andre Trumps utvalgte visepresident, JD Vance har sagt at han vil stanse USAs militærstøtte til landet.

Massedeportasjon og den sørlige grensa

Løfte: Gjennomføre de største massedeportasjonene i amerikansk historie

Innvandring, og særlig den sørlige grensa, har vært blant temaene republikanere har løftet fram gjentatte ganger i løpet av valgkampen. Trump har flere ganger lovet å gjennomføre «den største deportasjonen» i amerikansk historie, ifølge CBS News. I valgkampen lovet Trump å sette harde virkemidler inn mot migranter som ikke har oppholdstillatelse.

I september sa han at han vil begynne med å gå etter migranter i Aurora, i delstaten Colorado, og i Springfield, Ohio. En talsperson for Trump sa til nyhetsbyrået AP at Trump vil benytte seg av all føderal og statlig makt som trengs for å «iverksette den største deportasjonen av ulovlige kriminelle, dopselgere og menneskesmuglere».

Trump har blant annet tatt til orde for å hente hjem flere tusen soldater fra utlandet og stasjonere dem på grensa mot Mexico.

– Det Trump ser ut til å vurdere, er potensielt lovlig. Det er ikke sikkert at det er mange rettslige hindre. Logistisk sett kommer det til å være ekstraordinært komplisert og vanskelig. Militæret kommer ikke til å like det, men det er mulig, så det bør tas på alvor, sa Joseph Nunn ved New York Universitys School of Law til AP.

Utenrikspolitisk har Trump også sagt at han vil gjeninnføre et innreiseforbud for innbyggere fra sju muslimske land, et forbud som ble opphevet av Biden i 2021.

Toll mot flere land

Donald Trump, med slagordet «Trump will fix it» foran seg på podiet, har kommet med en rekke valgløfter. (JIM WATSON/AFP)

Løfte: Innføre toll på Mexico

På et valgkampmøte mandag lovet Trump at dersom han blir valgt, skal han innføre toll på mellom 25 og 100 prosent på Mexico fram til landet stagger migrasjonen til den sørlige grensa i USA. Seinere samme dag sa han at han ville innføre en toll på 25 prosent på Mexico for å slå ned på fentanyl-innføring. Han varslet det samme overfor Kina, som han anklager for å eksportere fentanyl til Mexico, skriver Foreign Policy.

Også i 2019 varslet Trump tolløkning på varer fra Mexico, men seinere ble de to landene enige om en avtale som suspenderte det på ubestemt tid. I 2019 trådte også økte amerikanske tollsatser på flere kinesiske varer i kraft. Joe Biden videreførte straffetollene.

Trump har også sagt at han vil ha en «USA først» strategi, for å hente jobber tilbake til USA. Han har også lovet at hvis land innfører tollavgifter på USA, vil han svare med samme mynt mot dem. Han har luftet flere ulike tall på mulig toll mot blant andre Kina i løpet av valgkampen.

Skatter og avgifter

Mer enn én av fire amerikanske velgere svarte at økonomien var den viktigste saken for dem i årets valg. Trump har blant annet kommet med en rekke løfter om skattekutt. Han har sagt at han skal forlenge og utvide alle skattekuttene han selv sto bak i 2017.

Løfte: Slutt på skatt på driks

Et tema som har «trendet» de siste månedene i valgkampen, er en slutt på skatt på drikkepenger, eller driks. Trump var først ute og lovet en slutt på det, og kort tid seinere gjorde Harris det samme. Det vil i så fall kreve at Kongressen vedtar lovgivning om at arbeidere som får driks, ikke lenger må betale føderale skatter på disse. Trump har ikke sagt hvordan han vil betale for det, men det anslås at kostnaden kan være så høy som 250 milliarder dollar over en tiårsperiode.

Løfte: Ingen skatter på inntekter fra social security

I dag betaler rundt 40 prosent av amerikanerne som går på social security, trygd, føderal inntektsskatt på ytelsen. Trump har lovet å sette en stopper for det for seniorer.

Skatten slår imidlertid ikke inn før en persons kombinerte inntekt når 25.000 dollar, rundt 277.000 norske kroner. Også dette løftet vil kreve godkjenning i Kongressen, og heller ikke her har Trump lagt fram planen for hvordan det skal betales.

Andre løfter: Han har sagt at han skal fjerne skatt på overtid, samt lovet et nytt skattefradrag for renter på billån – men da kun for biler som er produsert i USA. Trump vil også senke selskapsskatten fra 21 prosent til 15 prosent – men også her kun for selskaper som har produksjonen sin i USA, oppsummerer NTB. Trump vil også fjerne skattelettelser demokratene innførte for å få i gang på utviklingen av fornybar energi og elbiler.

Erstatte «Obamacare»

– Vi må oppheve og erstatte Obamacare. Må gjøre det. Må gjøre det. Må gjøre det, sa Trump.

Det var ikke i 2023 eller 2024, men før valget i 2016.

Å oppheve helsereformen som ble vedtatt under president Barack Obama, den såkalte Obamacare, eller «Affordable Care Act», som den egentlig heter, var et hovedløfte fra Trump før han ble valgt første gang. Obamacare innebar at flere amerikanere skulle være dekket av helseforsikring. Trump har lovet å erstatte Obamacare med en bedre løsning.

Som Dagsavisen skrev i en oppsummering etter fire år med Trump i 2020, klarte ikke Republikanerne å avskaffe eller reformere Obamacare, blant annet fordi et forslag til en erstatning ble nedstemt av tre republikanske senatorer i 2017. Men de klarte å gjøre enkelte endringer i den, blant annet å fjerne bot for personer som har råd til å kjøpe helseforsikring, men likevel velger ikke å gjøre det.

I september-debatten mot Harris i år, lovet Trump nok en gang å erstatte Obamacare. Da han ble spurt om hva slags erstatningsplan han hadde, svarte Trump at han hadde «konsepter for en plan».

Mer til politiet

Løfte: Rekordstore investeringer for å ansette og holde på politiansatte

I en valgkampvideo lovet Trump ikke bare mer penger til politiet, men han vil også ha økte straffer for angrep mot politi og bruk av nasjonalgarden hvis lokalt politi «nekter å handle», ifølge CNNs oversikt.

Bygging av en grensemur mot Mexico, betalt av Mexico, var blant Trumps valgløfter før 2016. (Matt York/AP)

Mange løfter i 2016

Dagsavisen gjorde i 2020 en gjennomgang av Trumps valgløfter fire år tidligere. Dette var blant løftene, med konklusjon på om de ble oppfylt eller ikke i parentes.

Bygge en mur ved grensa til Mexico (Konklusjon: Ikke oppfylt)

Stanse immigranter (Delvis oppfylt)

Sile ut muslimer (Oppfylt)

Senke skattene (Oppfylt)

Fjerne reguleringer, deriblant miljøavgifter innført under Barack Obama i kampen mot klimaendringer (Oppfylt)

Bruke mer penger på militæret (Oppfylt)

Trekke seg fra Paris-avtalen (Oppfylt)

Få vekst i økonomien (Ikke oppfylt)

Fjerne USAs gjeld (Ikke oppfylt)

Gjenreise industrien (Ikke oppfylt)

Hevde seg overfor Kina (Ikke oppfylt)

Bringe styrkene hjem (Delvis oppfylt)

«Amerika først», blant annet ved å trekke USA ned fra den globale scenen og flere avtaler og allianser, blant annet om handel (Delvis oppfylt)

Omforme rettssystemet (Oppfylt)

«Drenere sumpen», oppfattet som å fjerne ukultur og selvberikelse blant toppolitikere i Washington D.C, og angripe maktstrukturen og lobbyister i hovedstaden (Ikke oppfylt)

