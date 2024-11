Mener Trump er best for landet: – Drill, baby, drill

Washington D.C./Boston, Massachusetts (Dagsavisen):

– Han er best for økonomien. Enkelt og greit. Det er ikke vanskelig å forstå det.

Dagsavisen møter Charlie utenfor den legendariske bokhandelen og kafeen Kramers i Washington D.C. Siden åpningen i 1974 har dette vært et yndet sted for politikere, lobbyister, forfattere og lokalbefolkning for politisk diskusjon, litteratur og fersk kaffe.

Det er stille i gatene i Washington D.C. Hele uken har politiet og sikkerhetsmyndighetene her barikadert og gjerdet inn kjente og kjære nasjonalskatter og turistattraksjoner. På 1600 Pennsylvania Avenue ligger landets mest kjente adresse – Det hvite hus. I forbindelse med presidentvalget ble området gjort om til noe som kan ligne en festning.

Flere områder i Washington D.C. har den siste uken blitt sperret av i frykt for at det kunne oppstå voldelige opptøyer etter valget. (Ulrik Øen Johnsen)

Denne uken våknet USA og resten av verden til nyheten om at Donald Trump vant valget, og er mannen som skal lede landet gjennom de neste fire årene.

Store forhåpninger

Det er ikke bare økonomien som opptar Charlie, som ikke oppgir etternavnet sitt. Også innvandring var en viktig sak for ham da han skulle avlegge sin stemme.

– Jeg er veldig opptatt av innvandringsspørsmål, og jeg har noen gode venner og ansatte som er fastlåst i systemet. Jeg så dette som en mulighet til kanskje å bidra til å få fart på prosessen for dem.

Ikke bare det.

– Energikostnaden vil gå ned. Drill, baby drill! Vi må produsere mer olje. Jeg vet det har vært problemer med å få til fracking under Demokratene, det løser vi nå, sier Charlie.

Fracking er en metode for å utvinne olje og naturgass fra underjordiske steinformasjoner ved å pumpe vann, sand og kjemikalier under høyt trykk for å sprekke opp bergarter og frigjøre ressursene. Metoden er omstridt på grunn av konsekvensene den har for naturen.

Charlie er overbevist om at økonomien til mange amerikanere vil bli bedre med Donald Trump som president. I tillegg tror han det vil få positiv betydning for innvandring. (Ulrik Øen Johnsen)

Før valget kritiserte Donald Trump Demokratenes presidentkandidat, Kamala Harris, for å drive det han mente var en altfor streng energipolitikk.

– Hun er imot fracking, imot oljeboring, og vil at alle skal ha én elbil og dele den med naboene, sa Trump under et valgmøte i Pennsylvania i august.

Bokhandelen og kafeen Kramers i Washington D.C. er kjent for å være et sted politikere, lobbyister, forfattere og kaffetørste møtes for å diskutere. (Ulrik Øen Johnsen)

Knuste målingene igjen

Donald Trumps valgmedarbeidere satset på å mobilisere menn, selv om færre menn enn kvinner stemmer, og det betalte seg. De satset også på å redusere Demokratenes sterke oppslutning blant svarte og latinamerikanske velgere. Også det ga uttelling, skriver avisen The New York Times i et forsøk på å forklare hvordan Trump vant.

Meningsmålingene helt fram til siste dag før valget viste et tilnærmet dødt løp mellom kandidatene. Virkeligheten var en ganske annen enn det målingene klarte å fange opp.

Nok en gang slo Trump meningsmålingene. Det har han gjort før. For mange politiske kommentatorer og journalister var det et sjokk at Trump vant valget i 2016. Gjennom valgnatten sikret han seg den gang da som nå, vippestat etter vippestat, til tross for en mediedekning som langt på vei hadde kåret Hillary Clinton til en nesten sikker vinner av valget.

I årets valg presterte Kamala Harris svakere blant velgere i alderen 18 til 29 år, ifølge de nyeste tallene fra AP VoteCast. Støtten hennes i denne aldersgruppen lå bare litt høyere enn andelen som støttet Trump, med 52 prosent mot 46 prosent. I 2020 støttet 61 prosent av velgerne i denne gruppen Joe Biden, sammenlignet med 36 prosent for Donald Trump.

Forskere ved Tufts Universitys senter for samfunnsforskning har allerede sett på noen av tallene fra de som stemte på Trump.

– I år er det ikke slik at unge mennesker overveldende støttet Demokratene, sier direktør for forskningssenteret Kei Kawashima-Ginsberg til NBC News.

Kei Kawashima-Ginsberg er direktør for senter for samfunnsforskning ved Tufts University i Boston. (Tuft's University)

Hun forklarer noe av Trumps suksess blant unge, og særlig unge menn, med at han har truffet dem på plattformer de bruker, og gjennom personer de stoler på. Blant annet har Donald Trump dukket opp i den svært populære podkasten «The Joe Rogan Experience». De fleste som lytter til den er menn mellom 18 og 34 år.

– Hvis du er en Joe Rogan-lytter og føler deg inspirert av intervjuet (med Donald Trump) og vil snakke med andre om det, har det en reell effekt, sier Kawashima-Ginsberg.

– Dette er amerikansk frihet

Sør i Washington D.C. ligger byens fiskemarked. Politikk og valgsystemer kjennes langt borte. Her har hovedstadens innbyggere fått tak i fersk sjømat i over 200 år. Favoritten her i byen er Chesapeake Bay blåkrabbe. Ifølge de som jobber her, er blåkrabben helt på topp av sesongen akkurat nå.

The Municipal Fish Market at The Wharf er det eldste kontinuerlig opererende fiskemarkedet i friluft i USA, med røtter tilbake til 1805. (Ulrik Øen Johnsen)

– Amerikanerne velger den beste kandidaten. Det er kraften i frihet, og dette er den amerikanske friheten. Trump er best for oss arbeidere. Han snakker om de tingene vi er opptatt av. Selv har jeg kommet hit fra Virginia for å jobbe. Demokratene sier de vil alle vel, men jeg har ikke fått det bedre med deres styre.

J.P. koker, damper, og pakker blåkrabber hos Jessie Taylor Seafood. Han mener USA har valgt riktig mann. Nå tror han det vil bli fart på økonomien.

– Ting ser litt lysere ut. Nå vil jeg se fremover, og jeg har en veldig god følelse for landet vårt nå, sier J.P.

– Hva tror du Trump kan få til som vil gjøre det bedre for deg?

– Jeg tror han får kontroll på prisene. Han er en sterk leder, og vil bruke mer penger på oss amerikanere. Jeg tror vi alle vil få det bedre. Gud vil oss vel, sier han.

J.P. jobber med å tilberede, pakke og selge de berømte Chesapeake Bay-blåkrabbene på fiskemarkedet i Washington D.C. (Ulrik Øen Johnsen)

Det var ingen nedgang å spore på de største indeksene på børsene i USA torsdag denne uken, etter oppgangen som fulgte Donald Trumps valgseier onsdag, skriver NTB. Den amerikanske sentralbanken senket torsdag renten med et kvart prosentpoeng ettersom inflasjonen fortsetter å avta i USA.

Men et usikkert økonomisk bilde etter at Donald Trump ble gjenvalgt kan gjøre tempoet for fremtidige kutt usikkert, skriver The Washington Post.

Har ligget i kortene

– Jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle føle meg da jeg våknet og så at Donald Trump hadde blitt president igjen. Jeg var også litt usikker på om det kom til å bli opptøyer. Jeg stemte på Kamala Harris, og trodde virkelig hun kom til å vinne valget.

Dagsavisen møter Georgina på vei hjem fra jobb. Hun jobber i en fotobutikk i Boston, og sier hun er overrasket over hvor stor støtte Donald Trump har.

– Der jeg vokste opp er det en haug med Trump-supportere, og det rareste er at det er et område med mange innvandrere, og mange svarte velgere. Det har jo på en måte ligget i kortene at Trump kom til å vinne. Særlig når jeg tenker på alle jeg kjenner som mener han er den beste kandidaten, sier hun.

Georgina er på vei hjem fra jobb når Dagsavisen møter henne i Boston dagen etter presidentvalget Donald Trump vant. (Ulrik Øen Johnsen)

I tillegg til en sterkere støtte enn først antatt, synes Georgina det er trist at svarte menn stemmer på en kandidat hun mener ikke vil gjøre det noe bedre for dem.

– Mange svarte menn støtter Kamala Harris, men jeg vet at det også finnes flere som stemmer på Trump. Det synes jeg helt ærlig er skandaløst. Trump ønsker dem ikke vel, og jeg blir frustrert over at de stemmer som de gjør, sier hun.

– Hva var en viktig sak for deg i dette valget?

– Jeg synes det var viktig at vi kunne fått vår første kvinnelige president. Det ønsket jeg meg, men jeg ser at veien fortsatt er lang til å nå det målet. Det er klart at økonomi er viktig for alle amerikanere, men for meg var det viktig at vi kunne fått balansert skjevhetene i maktapparatet, sier Georgina.

Dystopiske bøker og emigrering

Georgina i Boston er ikke alene om å være skuffet over valgresultatet. På sosiale medier har tusenvis av amerikanere delt innlegg om Donald Trump og hva de tror kan skje de neste fire årene. Mange kvinner har løftet fram abort og kvinners rettigheter som noe de frykter står på spill under den nye presidenten.

I dagene etter Trumps valgseier har også salget på dystopiske bøker økt i USA. Blant dem er boken «The Handmaid’s Tale», av Margaret Atwood, som har klatret mer enn 400 plasser på bestselgerlisten siden onsdag, skriver NTB. I skrivende stund er den på andreplass på Amazons bestselgerliste, kun slått av Melania Trumps bok «Melania».

Det samme skjedde med historikeren Timothy Snyders sakprosabok «On Tyranny», der han tar for seg USAs vei mot autoritarisme i senere år. Den er på åttendeplass.

I tillegg til bøler om demokrati, feminisme og ytre høyre-politikk, er også boken til Donald Trumps utvalgte visepresident, J.D Vance, populær.

Det er heller ikke bare i bokmarkedet Trumps seier skaper bølger. I løpet av de 24 første timene etter at utfallet var klart, økte antall amerikanere som søkte «flytte til Canada» i Google med 1270 prosent. Også søk på flytting til New Zealand og Australia økte stort blant amerikanere.

Flere overraskende resultater

Hvis man bryter ned tallene, er dette noe av det vi vet om hvordan amerikanske velgere stemte i år, sammenlignet med tidligere.

Harris fikk klart sterkest støtte blant svarte velgere, med 83 prosent av stemmene mot Trumps 16 prosent.

Totalt sett presterte Harris imidlertid svakere enn president Joe Biden gjorde i 2020-valget, da han fikk 91 prosent av stemmene fra svarte menn og kvinner sammenlignet med Trumps 8 prosent.

Spesielt gjorde Trump det bedre blant svarte menn, hvor han fikk 24 prosent støtte, mot 9 prosent av stemmene blant svarte kvinner, ifølge AP VoteCast.

Harris slo Trump med over 10 prosentpoeng, 55 prosent mot 43 prosent, blant kvinner mellom 18 og 44 år,

Ekspresidenten gjorde det sterkt blant kvinner på 45 år og eldre, ifølge foreløpige meningsmålinger.

Blant kvinner på 45 år og eldre var imidlertid støtten jevnere fordelt, med 51 prosent som stemte på Harris mot 47 prosent på Trump.

Election 2024 How We Got Here Kamala Harris tapte presidentvalget til Donald Trump. (Evan Vucci/AP)

Fortsatt noen uklarheter

Donald Trump ligger an til å få flest stemmer i valget, men det avhenger av Kamala Harris’ endelige margin i California, hvor mange stemmer fortsatt ikke er telt opp. Torsdag gjensto det å telle over 40 prosent av stemmene i USAs mest folkerike stat, ifølge The Washington Post.

Trump har vunnet flertall i alle delstatene som var ansett som vippestater. Det gir ham totalt 312 valgmenn, og en historisk sterk seier i amerikanske presidentvalg.

Selv om Trump vant valgmannskollegiet i 2016, tapte han flertallet av stemmene til demokraten Hillary Clinton.

Påtroppende president Donald Trump og kommende visepresident J.D. Vance. (Evan Vucci/AP)

Om Trump vinner flertallet av stemmene, blir han den første republikaneren til å gjøre det siden George W. Bush for 20 år siden.

I Senatet er det allerede republikansk flertall. Det er fortsatt uklart hvem som får flertall i Representantenes hus. Det kan ta dager, eller uker før man har klarhet rundt dette.

