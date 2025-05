Palestinsk aktivist: Ber LO vedta boikott av Israel

– Å ha en million medlemmer i et land med en relativt liten befolkning gir LO enorm innflytelse over politikken, mener den palestinske menneskerettighetsaktivisten Omar Barghouti.

Han vant i 2017 Gandhi Peace Award for sitt arbeid for palestinske rettigheter. Både han og en rekke ledende palestinske fagforbund og sivilsamfunnsorganisasjoner mener LO nå bør bruke all sin tyngde som Norges største arbeidstakerorganisasjon til å presse Ap-regjeringen i Palestina-spørsmålet. Barghouti vil at LO skal bidra til at Ap-regjeringen avslutter «Norges medvirkning til Israels grusomheter, forbrytelser og andre menneskerettighetsbrudd i Palestina, fortsetter han i en e-post til Dagsavisen.

Skuffet over LO

Den palestinske menneskerettighetsaktivisten mener Norge medvirker til Israels krigføring og okkupasjon blant annet via Oljefondet.

– Norges statlige fond er blant de absolutt største europeiske investorene i selskaper som opererer ulovlig på det okkuperte palestinske territoriet i strid med ICJ-dommen. Norge støtter derfor Israels okkupasjon materielt og tjener til og med på den, skriver Barghouti, som mener Norge bør kutte all handel, og alt økonomisk, akademisk og diplomatisk samarbeid som bidrar til Israels okkupasjon.

De palestinske organisasjonene har tidligere sendt et opprop til LO-kongressen der de gir uttrykk for at de syns LO-sekretariatets forslag til uttalelse om Palestina er skuffende og for svakt. «Vi boikotter ikke stater med regjeringer vi misliker, men vi fordømmer folkerettsbruddene de utfører», heter det i sekretariatets forslag. «Med folkeretten som pilar for vårt internasjonale engasjement vil vi øke presset på viktige økonomiske og politiske aktører i det israelske samfunn».

– Dette er hva det absolutte flertallet av palestinske fagforeninger oppfordrer LO til å gjøre: ikke å skade oss, å oppfylle sine juridiske og moralske forpliktelser til å få slutt på Norges medvirkning til Israels forbrytelser mot det palestinske folket. Er det for mye å be om? spør Barghouti.

Kan bli endret

I sekretariatet sitter LO-ledelsen, som altså er imot boikott som virkemiddel. Også utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) har advart mot boikott fra kongressens talerstol.

Dette har ikke hindret at det på kongressen verserer flere forslag som handler om Israel-boikott og å trekke Oljefondet ut av Israel. Dagsavisen har tidligere omtalt ett av dem, som kommer fra LOs største forbund, Fagforbundet. I forslaget krever Fagforbundet at LO skal jobbe for en internasjonal økonomisk boikott av Israel.

Først fredag skal kongressen votere over de ulike forslagene, og det blir klart om sekretariatets uttalelse blir endret.

Bør kalle det «folkemord»

Palestinske Omar Barghouti håper virkelig at dette siste skjer. Han mener også at det er viktig at også LO stempler det som skjer i Gaza som «et folkemord», i likhet med Amnesty, og en undersøkelseskommisjon i FN. Ifølge palestinske helsemyndigheter skal over 50.000 mennesker skal være drept siden Hamas-angrepet på Israel 7. oktober 2023. FN baserer sine tall på identifiserte drepte, og har kommet til 35.000 dødsofre.

Barghouti mener LO uansett nå bør kalle det som skjer i Gaza for et folkemord i sin uttalelse. Det gjør ikke LO i sekretariatets forslag til uttalelse.

– Dette er viktig fordi det legger betydelig press på den norske regjeringen for å få slutt på sin medvirkning til Israels krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord, skriver Barghouti til Dagsavisen.

