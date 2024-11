USAs «spåmann» etter Donald Trumps triumf: – Har fått drapstrusler

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg har mottatt åpenbare drapstrusler, inkludert fra folk som har sagt «vi vet hvor du bor». To ganger har noen forsøkt å bryte seg inn i huset vårt. Telefonen min ble hacket, noe politiet etterforsker, hevder Allan Lichtman overfor Newsweek og flere andre medier.

Professor og historiker Lichtman er en ledende autoritet på amerikanske presidentvalg, som Dagsavisen tidligere har omtalt.

Professor og historiker Allan Lichtman ved American University følger amerikansk politikk og amerikanske presidentvalg svært tett. (Chris Shinn / American University)

Forutså Trumps seier i 2016, men ikke i 2024

77-åringen er sågar blitt kalt presidentvalgets Nostradamus for sin utrolige treffsikkerhet – siden 1984 hadde han spådd riktig vinner ved ni av ti presidentvalg før årets valg, ved hjelp av sin egenlagde modell «13 nøkler til Det hvite hus». Blant annet gikk han målingene midt imot i 2016-valget, og spådde at Republikanernes Donald Trump ville gå seirende ut mot Hillary Clinton.

Lichtmans 13 nøkler til Det hvite hus består av det han kaller diagnostiske spørsmål. Disse er formulert som påstander som favoriserer gjenvalg av det sittende partiet, innleder historikeren.

– Når fem eller færre av påstandene er «falske», det vil si vendt mot det sittende partiet i Det hvite hus, vinner dette partiet en ny periode. Mens når seks eller flere enn seks er falske, vinner det utfordrende partiet, sa historikeren til Dagsavisen i juni.

Men nå er tallet ni av elleve riktige for Lichtman, som spådde seier til Kamala Harris og Demokratene mot seierherren Trump i 2024.

Joe Bidens avgjørelse kan ha påvirket

Både før og etter årets valg har Lichtman og hans familie opplevd en rekke ubehagelige episoder.

– Vi har måttet øke sikkerheten rundt huset, forklarer professoren til Newsweek.

Det ble spådd et svært jevnt valg mellom Donald Trump og Kamala Harris. Til slutt vant Trump med klar margin, etter å ha sikret seg alle de viktige vippestatene. ([CHARLY TRIBALLEAU, SAUL LOEB]/AFP)

Om den feilaktige valg-spådommen denne gang, poengterer han til flere medier at de fleste andre modeller også spådde en knepen seier til Kamala Harris.

– Jeg tok feil. Men jeg utarbeidet min spådom så godt jeg kunne, gitt at dette valget var uten sidestykke, poengterer Lichtman til blant andre Newsweek og CNN, og trekker fram at Harris kun fikk en kort periode som kandidat etter at Joe Biden i sommer trakk seg fra å stille til gjenvalg.

Lichtman har også trukket fram at mengden desinformasjon i sosiale medier var langt større denne gang enn i tidligere valg, og at dét også kan ha vært en faktor.

---

Fakta om Donald Trumps valgseier

Republikanske Donald Trump er igjen valgt som USAs president etter en brakseier over Demokratenes Kamala Harris 5. november.

Trump fikk ca. 74,3 millioner stemmer (50,6 prosent), Harris 70,3 millioner (47,9 prosent).

Det er første gang Republikanerne får flest stemmer på landsbasis i et presidentvalg siden 2004.

Trump fikk 312 valgdelegater, langt flere enn de 270 som trengtes for å vinne valget. Harris fikk 226.

Trump vant i alle årets vippestater: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania og Wisconsin.

Harris erkjente valgnederlaget og gratulerte Trump med seieren dagen etter valget.

Trump tar over som USAs 47. president 20. januar og erstatter Demokratenes Joe Biden.

(Kilde: AP / NTB)

---