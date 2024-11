Britisk forsvarssjef: 700.000 drepte eller sårede russiske soldater

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Til BBC sier forsvarssjef og admiral Tony Radakin at Russlands styrker i gjennomsnitt hadde rundt 1500 døde og sårede «hver eneste dag» i oktober, noe som bringer tapene opp i 700.000 siden krigen begynte i februar 2022.

– Russland er i ferd med å lide 700.000 drepte eller sårede – den enorme smerten og lidelsen som den russiske nasjonen må bære på grunn av Putins ambisjoner», sa Radakin og la til at tapene var for «bitte små landområder».

Russland har selv ikke har offentliggjort tall over døde eller sårede.

Radakin påpekte også på at Russland bruker mer enn 40 prosent av sine offentlige utgifter på forsvar og sikkerhet, noe han sier er «en enorm belastning» for landet.

Election 2024 Trump Photo Gallery Donald Trump vant valget i USA i år. Fra januar blir han president i USA igjen. (Alex Brandon/AP)

Trump: – Jeg vil at de skal slutte å dø

De menneskelige kostnadene av krigen i Ukraina er også enorme, men flere kilder sier at begge sider mistenkes for å oppgi langt lavere tall enn det som er virkeligheten, for ikke å ødelegge soldatenes moral.

Tidligere i år sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at 31.000 ukrainske soldater er blitt drept så langt i krigen mot Russland.

Det er nå to år siden Russland gikk til fullskala invasjon av Ukraina. Påtroppende president i USA, Donald Trump har tidligere uttalt at han skal få slutt på krigen i løpet av 24 timer.

– De dør, både russerne og ukrainerne. Jeg vil at de skal slutte å dø, og jeg vil sørge for det i løpet av 24 timer, sa Trump i fjor.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, mener at støtten fra USA og NATO er essensiell for at UKraina skal vinne krigen mot Russland. (Francois Walschaerts/AFP)

Zelenskyj: – Betyr ikke at det nødvendigvis vil skje

Trump har ikke fortalt hvordan han skal stanse krigen. Putin har på sin side sagt at Ukraina må gi ifra seg landområder før han eventuelt vil være med på fredssamtaler.

Zelenskyj lanserte imidlertid en seiersplan i oktober i år. Der han mener at USAs støtte vil være avgjørende for ukrainsk seier. Med sin seiersplan håper han på å få slutt på krigen innen ett år.

Selv om Trump vil ha en rask løsning, så tviler Zelenskyj.

– Jeg tror Trump vil ha en rask ende på krigen. Dette betyr ikke at det nødvendigvis vil skje, har Zelenskyj tidligere uttalt.

Han er ikke alene om å ta Trumps uttalelser med en klype salt. Demokratenes tidligere presidentkandidat, Kamala Harris, sa under en debatt mot Trump, at Putin «ville spise ham til lunsj».

