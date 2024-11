USA-valg i gang: – Jeg er kvalm, men optimistisk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Saken oppdateres

WASHINGTON DC/OSLO (Dagsavisen): Valglokalene har åpnet og folk strømmer til for å avgi sin stemme i det som ifølge målingene går mot et tett presidentvalg.

I en kø til et stemmelokale i Washington DC møter Dagsavisen Charlie McBride. På spørsmål om hvordan han føler seg, henter han fra noe han har sett andre si:

– Jeg er kvalm, men optimistisk.

McBride mener at amerikansk politikk har endret seg til det verre på dramatisk vis i årene etter at Donald Trump kunngjorde sitt kandidatur før 2016-valget.

Charlie McBride mener amerikansk politikk har blitt verre i årene siden 2015. (Ulrik Øen Johnsen)

– Det er mye sinne og misnøye blant mange velgere. Som da ofte skjer kan en demagog komme og forsterke og utnytte det. Det er det han har gjort, sier McBride.

En demagog er «en person (særlig politiker) som gjennom gode taleferdigheter og tomme løfter prøver å få tilslutning ved å spille på folks følelser og fordommer», forklarer ordboka.

– Jeg tror Harris kommer til å vinne, og jeg tror det blir et stort steg framover. Ikke bare for amerikansk demokrati, men demokrati i Vesten, fortsetter McBride.

Les også: USA-valg: Følg med på disse resultatene

Jevnt løp

Valglokalene åpnet først på østkysten i USA, og tradisjonen tro var valglokalet i bygda Dixville Notch i New Hampshire det aller første som åpnet, ved midnatt lokal tid. Her ble det avgitt seks stemmer, tre til Donald Trump og tre til Kamala Harris.

På landsbasis har allerede flere enn 82 millioner velgere allerede forhåndsstemt. Ifølge en lang rekke meningsmålinger før valgdagen, går det mot et jevnt løp mellom nåværende visepresident Kamala Harris, og ekspresident Donald Trump.

I tillegg til å velge sin neste president, skal velgerne også stemme fram blant annet sin neste Kongress. Hele Representantenes hus er på valg, mens 34 av Senatets 100 plasser er på valg.

Les også: Kampen om Kongressen (+)

Vil ikke «jinxe» noe

I Washington DC møter Dagsavisen også Alice og Zach.

Alice sier hun er nervøs for utfallet, men gleder seg til å avgi sin stemme.

– Jeg har vært litt pessimistisk, fordi jeg føler at alle sier det kommer til å bli et valgskred og at hun (Harris red.anm.) kommer til å vinne, men jeg vil ikke «jinxe» det, sier hun.

Zach og Alice gleder seg begge til å avgi sin stemme i det amerikanske valget. (Ulrik Øen Johnsen)

Zach mener han er evig optimist, også nå. Alice mener at valgkampen fikk nytt liv i seg da det ble klart at sittende president Joe Biden kunngjorde at han trakk seg fra valgkampen.

Les også: Kan få en avgjørende rolle i valget: – Amerikas ansikt vil endre seg (+)

---

Fakta om når valglokalene stenger i USA

Valgdagen i USA er tirsdag 5. november. Men ettersom USA er delt opp i flere tidssoner, og hver stat bestemmer selv når valglokalene holder åpent, kommer resultatene inn til vidt forskjellige tidspunkter. Her er den siste stengetiden for valglokaler i ulike delstater, norsk tid.

1.00, natt til 6. november norsk tid:

* Georgia * Indiana * Kentucky * South Carolina * Virginia * Vermont

1.30:

* North Carolina * Ohio * West Virginia

2.00:

* Alabama * Connecticut * Delaware * Florida * Illinois * Maine * Maryland * Massachusetts * Mississippi * Missouri * New Hampshire * New Jersey * Oklahoma * Pennsylvania * Rhode Island * Tennessee * Washington D.C.

2.30:

* Arkansas

3.00:

* Arizona * Colorado * Iowa * Kansas * Louisiana * Michigan * Minnesota * Nebraska * New Mexico * North Dakota * South Dakota * Texas * Wisconsin * Wyoming

4.00:

* Montana * Nevada * Utah

5.00:

* California * Idaho * Oregon * Washington

6.00:

* Hawaii

7.00:

* Alaska

Kilde: NTB (270towin.com / The Green Papers / Daily Kos)

---