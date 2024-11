– Husk at Donald Trump så vidt vant der i 2020

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Amerikanerne strømmer til valgurnene, og nå skal det snart avgjøres hvem som blir USAs neste president. Racet står mellom Republikanernes Donald Trump og Demokratenes Kamala Harris.

Som vanlig er det de såkalte vippestatene som kommer til å avgjøre. Vippestatene er delstater der Republikanerne og Demokratene ligger forholdsvis jevnt, og der de gjerne «bytter på» å trekke det lengste strået i presidentvalgene.

– Jeg synes North Carolina blir veldig spennende å følge med på. Husk at det jo er en delstat som Donald Trump kun vant med veldig liten margin i 2020. Og det er en delstat han trenger å vinne nå.

Det sier statsviter og FFI-forsker Vårin Alme til Dagsavisen på valgvaken til Tankesmien Agenda og Atlanterhavskomiteen på Kulturhuset i Oslo. Hun er forsker og doktorgradskandidat med fordypning i amerikansk utenriks- og alliansepolitikk, og er en av stemmene i podkasten Amerikansk politikk.

FFI-forsker Vårin Alme (midten) og Civita-rådgiver Eirik Løkke (t.h.), flankert av ordstyrer Are Tågvold Flaten fra podkasten Amerikansk politikk. Trioen er på plass under tirsdagens valgvake på Kulturhuset i Oslo. (Jørn H. Skjærpe)

Vippestatenes rolle i USA

Alme peker på at Trump vant North Carolina med kun 1,3 prosentpoeng mot Joe Biden for fire år siden (49,9 prosent til Trump mot 48,6 prosent til Biden, journ. anm.).

Ekspertene på USA-valget har pekt på «den blå muren» i det såkalte «rustbeltet» – Pennsylvania, Michigan og Wisconsin – og de fire delstatene Nevada, Arizona, Georgia og North Carolina i det såkalte «solbeltet». Pennsylvania, med sine 19 valgmenn, er delstaten mange mener avgjør hele valget.

Til sammen er det 538 valgmenn, og presidentkandidatene ser på hvordan de kan vinne minst 270 av disse – ikke hvordan de kan vinne flest stemmer fra folket («the popular vote», journ.anm.).

Skulle Harris tape Pennsylvania, har hun fortsatt en vei til seier – for eksempel via North Carolina, da forutsatt at hun ikke taper resten av «den blå muren» med Michigan og Wisconsin.

– Taper Kamala Harris Pennsylvania, men vinner North Carolina og Nevada i stedet, så tar hun det. Da når hun akkurat 270, sier USA-ekspert Eirik Løkke, rådgiver i tankesmia Civita, til Dagsavisen.

Les også: Sju brikker avgjør alt i USA: – Magefølelsen sier Donald Trump (+)

Spår Harris-seier

Både Alme og Løkke understreker at valgresultatet er svært, svært vanskelig å spå. Likevel peker begge på Kamala Harris når de presses til å velge.

– Jeg kan ikke helt forklare hvorfor, men magefølelsen min har sagt en stund nå at Kamala Harris tar dette, sier Alme.

Hovedrommet på Kulturhuset i Oslo er fylt til randen tirsdag, i forbindelse med USA-valgvaken til Atlanterhavskomiteen og Tankesmien Agenda. (Jørn H. Skjærpe)

Løkke peker på at meningsmålingene er rekordjevne.

– Men skal jeg komme med en spådom, sier jeg at Harris vinner. Litt fordi jeg håper det, men også fordi jeg tror det. Det ser ut til at andelen kvinner som stemmer er større enn andelen menn, og blant kvinner er det betydelig mer støtte i favør Harris. Jeg tror den faktoren kan bli avgjørende, sier Løkke.

Det er stor interesse for USA-valgvaken på Kulturhuset tirsdag - en av flere valgvaker i og rundt Oslo på valgnatten. (Jørn H. Skjærpe)

Leder for Den norske Atlanterhavskomiteen, Kate Hansen Bundt, tør ikke å spå utfallet. Men hun observerer med glede at interessen for valget og amerikansk politikk er meget stor.

– På vår valgvake her på Kulturhuset i Oslo har vi så langt telt mellom 700-800 mennesker som følger med – over flere etasjer. Den store interessen sier jo noe om at vi har vært gjennom en ganske spesiell valgkamp, med både attentatforsøk (på Donald Trump, journ.anm.) og kandidatbytte (da Harris erstattet Joe Biden, journ.anm.), sier hun til Dagsavisen.

Les også: – Trump kommer ikke til å forsvinne. Han elsker jo rampelyset (+)

Les også: USA-valg i gang: – Jeg er kvalm, men optimistisk

Les også: Kan få en avgjørende rolle i valget: – Amerikas ansikt vil endre seg

---

Valgmenn i vippestatene i USA

Under presidentvalget velger amerikanere til sammen 538 valgmenn, som igjen velger president og visepresident. Presidentkandidatene trenger 270 valgmenn for å vinne valget.

Hvert politisk parti nominerer valgmenn i hver delstat, men ikke alle er pålagt å stemme i samsvar med valgresultatet.

Her følger oversikt over antall valgmenn i hver av statene som kan regnes som vippestater i 2024.

Pennsylvania: 19

Georgia: 16

Michigan: 15

North Carolina: 16

Arizona: 11

Wisconsin: 10

Nevada: 6

(Kilde: NTB)

---