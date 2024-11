Eks-ambassadør: – Det blåser Kamala Harris’ vei nå

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Valgdagen i presidentvalget i USA er her, og ifølge meningsmålingene er det rekordjevnt mellom Republikanernes Donald Trump og Demokratenes Kamala Harris.

– Magefølelsen min pleier egentlig å ta feil, innleder en humrende Kåre R. Aas til Dagsavisen.

– Men mitt inntrykk er at det blåser Kamala Harris’ vei nå. Jeg tror det. Det jeg hører er at hun har klart å mobilisere viktige velgergrupper i innspurten, fortsetter han.

Aas, som har en bred utenrikspolitisk bakgrunn, var Norges ambassadør til USA i perioden 2013-2020. Han er nå strategisk rådgiver i kommunikasjons- og rådgivningsselskapet Kruse Larsen.

Tidligere USA-ambassadør Kåre R. Aas følger valginnspurten mellom Donald Trump og Kamala Harris tett. (Jørn H. Skjærpe)

Sikkerhetsgrep i Washington D.C.

Nå er han selv på plass i USAs hovedstad Washington D.C. for å overvære valget.

– Jeg er på vei til den norske ambassaden i D.C., og skal følge valget videre derfra, forteller han.

Fysiske barrierer er satt opp i området rundt Det hvite hus til valgdagen. (Nathan Howard/Reuters)

Den tidligere ambassadøren er smått forbløffet over sikkerhetsopplegget som er iverksatt i den amerikanske hovedstaden.

– Det er jo satt opp store metallgjerder rundt Det hvite hus, for eksempel. Washington D.C. er ikke en beleiret by, men det er likevel et ganske stygt syn. Det bringer jo tankene hen til andre ting, beskriver han alvorlig.

Dagsavisen er også på plass i hovedstaden, og i videosnutten under kan du se litt av sikkerhetstiltakene Kåre R. Aas er inne på.





Tror Trump kan gjenta juks-påstandene

Etter stormingen av den amerikanske Kongressen etter 2020-valget, der Donald Trump hevdet at han – og ikke Joe Biden – vant valget, tar myndighetene i USA ingen sjanser med sikkerheten denne gang. Dermed er det et voldsomt sikkerhetsoppbud i hovedstaden, i tillegg til mange fysiske barrierer rundt i byen.

– Donald Trump kommer nok til å erklære seier også denne gang, uansett hva som skjer. Ser han at trenden ikke går hans vei, kommer han til å være veldig tydelig på valget er «stjålet» igjen, sier den tidligere ambassadøren.

Donald Trump har hele tiden hevdet at 2020-valget ble stjålet fra ham, men uten at han på noen måte har klart å bevise påstandene. Nå prøver han igjen å bli USAs president. (CHIP SOMODEVILLA/AFP)

---

Fakta om når valglokalene stenger i USA

Valgdagen i USA er tirsdag 5. november. Men ettersom USA er delt opp i flere tidssoner, og hver stat bestemmer selv når valglokalene holder åpent, kommer resultatene inn til vidt forskjellige tidspunkter. Her er den siste stengetiden for valglokaler i ulike delstater, norsk tid.

1.00, natt til 6. november norsk tid:

* Georgia * Indiana * Kentucky * South Carolina * Virginia * Vermont

1.30:

* North Carolina * Ohio * West Virginia

2.00:

* Alabama * Connecticut * Delaware * Florida * Illinois * Maine * Maryland * Massachusetts * Mississippi * Missouri * New Hampshire * New Jersey * Oklahoma * Pennsylvania * Rhode Island * Tennessee * Washington D.C.

2.30:

* Arkansas

3.00:

* Arizona * Colorado * Iowa * Kansas * Louisiana * Michigan * Minnesota * Nebraska * New Mexico * North Dakota * South Dakota * Texas * Wisconsin * Wyoming

4.00:

* Montana * Nevada * Utah

5.00:

* California * Idaho * Oregon * Washington

6.00:

* Hawaii

7.00:

* Alaska

(Kilde: 270towin.com / The Green Papers / Daily Kos)

Amerikanerne går til valgurnene i dag, tirsdag 5. november. (MEGAN VARNER/AFP)

---