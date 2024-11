– Trump kommer ikke til å forsvinne. Han elsker jo rampelyset

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Donald Trump er jo en fyr som elsker rampelyset, så jeg tror ikke han kommer til å «forsvinne ut i skyggene» hvis han taper dette valget. Han liker oppmerksomheten for godt.

Det sier Katie Gaddini til Dagsavisen. Hun er førsteamanuensis ved University College London (UCL) og gjesteforeleser ved Stanford University, og har blant annet forsket på Donald Trump-tilhengere siden 2016-valget.

I dag, tirsdag 5. november, går amerikanerne til valgurnene i det som kan bli et rekordjevnt presidentvalg. Republikanernes kandidat Donald Trump kjemper om Det hvite hus mot Demokratenes Kamala Harris. Spenningen er til å ta og føle på, både i USA og i resten av verden.

– Spenningen er jo veldig høy i dag. Jeg tror det blir en kamp som kan komme til å trekke ut en stund. Meningsmålingene bør man ta med en stor klype salt, men magefølelsen min sier at Kamala Harris kommer til å vinne til slutt, røper Gaddini.

USA-ekspert Katie Gaddini følger det amerikanske valget tett. (LILY BUNGAY)

Republikanernes framtid

USA-eksperten, som selv er fra California, forteller at hun har snakket om Trump med en rekke velgere de siste ukene.

– Flere har fortalt meg at de ikke vil stemme på Trump nå – selv om de har stemt på ham tidligere. De kommer ikke nødvendigvis til å stemme på Harris, men de ønsker heller ikke å stemme på Trump. Jeg tror vi vil få se en erosjon av velgerbasen hans, selv om det jo bare er et lite utvalg av velgere jeg har snakket med, sier Gaddini.

– Hvorfor vil de ikke stemme på ham denne gangen?

– Mitt inntrykk er at mange er lei av Trump nå. De har fått nok etter valget i 2020, spesielt etter stormingen av Kongressen 6. januar 2021 og Trumps rolle der. Og også på grunn av hans reaksjoner på valgresultatet i 2020, der han hele tiden har hevdet at det var rigget og ble stjålet fra ham.

Katie Gaddini tror Kamala Harris blir USAs første kvinnelige president. (KENT NISHIMURA/AFP)

– Hvordan vil det republikanske partiet se ut i framtiden hvis Trump taper?

– Det er allerede veldig splittet som det er. Partiet har beveget seg veldig langt til høyre. Donald Trump har blitt partiets politiske merkevare, og det finnes etterfølgere som har trykket stilen hans til sitt bryst, svarer Gaddini og fortsetter:

– Det finnes republikanere som ikke liker Trump. Men de føler nå at de ikke har et politisk hjem lenger.

Tror demokratiet i USA tåler en Trump-seier

Hvis Trump taper sitt andre presidentvalg på rad, tror Gaddini man vil se et «merkevareskifte» og en endring i budskapet fra Det republikanske partiet. Men vinner Trump, kan det skje en styrking av den trumpistiske politikken.

– Jeg tror uansett ikke han kommer til å stille til valg igjen i 2028 hvis han taper. Han vil da heller gi stafettpinnen videre til yngre skikkelser som ønsker å videreføre ideologien hans.

Amerikanerne strømmer til valgurnene. Her fra Las Vegas i delstaten Nevada. (DAVID BECKER/AFP)

Gaddinis inntrykk er at velgerne på begge sider i USA nå føler frykt for hva resultatet av et tap kan bli.

– Det er så mye som står på spill, og følelsene rundt det er svært sterke. Begge sider føler at demokratiet er i fare hvis motstanderen vinner, forklarer USA-eksperten.

– Hva er ditt syn på det?

– Jeg tror det er overdrevet fra begge sider, også hvis Trump vinner. Det amerikanske demokratiet er robust, og det vil det fortsette å være. Det har vært andre tilfeller i historien der folk har følt at himmelen er i ferd med å falle ned. Men demokratiet vil overleve. Vi har kontrollmekanismer i USA som skal sikre dette, svarer Gaddini.

Harris/Walz-skjorter i California

Selv er hun fra et område litt nord for storbyen San Francisco i California, en delstat som er sikker for Demokratene. Gaddini er hjemme i USA på valgdagen.

– Mange i San Francisco-området går rundt med Harris/Walz T-skjorter. De er begeistret. Men det er også mye frykt for at Trump skal vinne.

Republikaneren Donald Trump vant 2016-valget, men tapte i 2020. Nå prøver han igjen å bli president. (Brian Snyder/Reuters)

Selv frykter Gaddini mulige etterspill av et eventuelt Trump-tap. Hun tror vold og trusler kan florere blant Trumps tilhengere. Men Gaddini tror altså det blir Harris til slutt.

– Likevel kommer Trump til å forbli en faktor i amerikansk politikk. Hvis han taper, tror jeg han kommer til å være foredragsholder og politisk mentor for yngre kandidater på hans side. Så Trump kommer fortsatt til å ha innflytelse, især hvis han fortsetter sin allianse med personer som Tucker Carlson, sier Gaddini, og viser til den tidligere Fox News-verten.

Joe Bidens frykt

Gaddinis frykt om etterspill hvis Trump taper, deles blant annet av sittende president Joe Biden. Biden har uttalt at han «ikke er sikker i det hele tatt» på en fredelig maktoverføring til Kamala Harris hvis Donald Trump taper valget.

– Trump mener det han sier. Vi tar ham ikke på alvor. Han mener det. Alt det han sier om «hvis vi taper så kommer det til å bli blodbad», sa Biden til CBS tidligere i høst.

Joe Biden tok ikke gjenvalg som president. I stedet peker han på Kamala Harris som sin naturlige etterfølger i Det hvite hus i Washington D.C. (Evelyn Hockstein/Reuters)

Trump brukte ordet «blodbad» på et valgkamparrangement i delstaten Ohio i mars i år. Trump-valgkampens talsmann Steven Cheung sa senere til Washington Post at Trump «snakket om økonomisk blodbad».

– Hvis du faktisk ser og lytter til det han sa, så snakket han om bilindustrien og toll. Joe Bidens politikk kommer til å føre til et økonomisk blodbad for bilindustrien og ansatte i bilindustrien, sa Cheung.

PS! Også her hjemme er det bekymring rundt hvordan Trump og Republikanerne vil reagere ved et eventuelt valgtap.

– Jeg skal i hvert fall ikke spå hvem som vinner. Men én ting jeg er sikker på, er at i morgen tidlig så sier Donald Trump at han har vunnet, sa Norges utenriksminister Espen Barth Eide under cyberkonferansen Attack tirsdag ettermiddag, ifølge NTB, som siterer Altinget.

---

Fakta om Donald Trump

Donald J. Trump ble født 14. juni 1946 i Queens, New York

Gift med Melania Trump. Fem barn fra tre ekteskap

Studerte økonomi ved Wharton School of the University of Pennsylvania

Startet i selskapet til faren, eiendomsmagnaten Fred Trump. Etablerte sin egen eiendomsvirksomhet og overtok etter hvert også farens. Kjøpte opp flyselskaper og kasinoer, og ble etter hvert svært rik.

Selskapene hans måtte refinansieres etter økonomiske problemer tidlig på 1990-tallet.

Uttrykte i 1987 interesse for å gå inn i politikken. I 1999 forsøkte han å bli nominert som presidentkandidat for Reformpartiet, men trakk seg. Han vurderte også å stille som presidentkandidat i 2004 og 2012.

I 2015 kastet han seg inn i den republikanske nominasjonskampen. Til manges overraskelse vant han valget i november 2016.

Tapte valget i 2020 mot Joe Biden og har siden hevdet at valget ble stjålet fra ham.

Tiltalt i en rekke saker, blant annet for forsøk på å omgjøre valgresultatet i Georgia i 2020.

(Kilde: NTB)

Donald Trump. (Evan Vucci/AP)

---