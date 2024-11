USA-valg: Følg med på disse resultatene

Valgdagen er her, og amerikanske velgere skal i løpet av tirsdagen stemme fram sin neste president. Det er imidlertid ikke det eneste valget, for makta i Kongressen skal også avgjøres.

Det kan ta flere dager før det er endelig klart hvem som går seirende ut, men det er et knippe valg til Representantenes hus der utfallet kan gi en tidlig pekepinn på hvor det bærer.

USAs kongress består av to kamre, Representantenes hus (ofte bare kalt Huset) og Senatet. Alle de 435 plassene i Representantenes hus er på valg, det samme er 32 av Senatets 100 medlemmer. I dag har Demokratene flertall i Senatet, mens Republikanerne har et knapt overtak i Huset. Ifølge meningsmålinger kan det bli omvendt etter valgdagen.

Det er ikke alle plassene det anses at det er reell konkurranse om.

Medlemmene i Huset velges i enmannskretser – såkalte valgdistrikter. Dette er noen av de viktigste å holde et øye med, i delstater som melder inn resultatene sine tidlig og raskt, ifølge nettsida Axios:

Virginia

I delstatens 7. distrikt håper Republikanerne å ta over makta fra Demokratene. I Virginias 2. distrikt er det motsatt, med jevnt løp mellom dagens folkevalgte (republikaneren Jen Kiggans) og demokratenes utfordrer.

De fleste stemmene fra Virginia bør være opptalt innen natta til 6. november, amerikansk tid, ifølge New York Times and FiveThirtyEight. I presidentvalget i 2020 erklærte nyhetsbyrået AP valgseier til Joe Biden i Virginia klokka 1.36 på valgnatta (norsk tid).

North Carolina

For Republikanerne er kampen om North Carolinas 1. distrikt, som i dag holdes av Demokratene, ansett som en pekepinn på hvilken vei det bærer.

Det er ventet at alle stemmene skal være opptalt ikke lenge etter midnatt, amerikansk tid.

Florida

Demokratene håper å kaste dagens republikanske representanter i Floridas 13. og 27. distrikt. Det sittende partiets folkevalgte i disse to anses imidlertid som favoritter til å vinne igjen.

Florida er kjent for å telle stemmer raskt, og de fleste valgdistriktene melder som regel inn resultatet tidlig.

I presidentvalget sist ble Donald Trump erklært seierherre i Florida klokka 6.35 norsk tid.

Amerikanske velgere skal ikke bare stemme fram sin neste president. Kongressens nye sammensetning skal velges, i tillegg til at det er en rekke andre valg og saker velgerne skal ta stilling til. (CHRIS DELMAS/AFP)

Michigan

Begge partiene kniver om seieren i Michigans 8. distrikt, som i dag holdes av en demokrat. Det er også kamp om det 7. distriktet, og her anses det at Republikanerne har en liten fordel. I tillegg trekkes det 10. valgdistriktet fram som et å følge med på.

Først klokka 23.58 onsdag 4. november 2020, dagen etter valget, ble Michigan erklært til Biden i presidentvalget.

Pennsylvania

I selve presidentvalget trekkes Pennsylvania fram som den delstaten som til sjuende og sist kan avgjøre det hele.

I kampen om flertall i Representantenes hus, trekkes tre valgdistrikter fram som mulige å gå begge veier: det 7., 8., og 10. Demokrater er i dag valgt inn fra de to første, mens en republikaner har det siste. På toppen nevnes det 17. distriktet, som holdes av Demokratenes Chris Deluzio, men det anses som mindre i spill.

Først på ettermiddagen lørdag 7. november 2020 ble Biden erklært seierherre i presidentvalget i Pennsylvania, og med det endelig erklært valgvinner.

New York

Det kan ta tid før alle stemmene fra alle New Yorks valgdistrikter er endelig opptalt, men det anses som at det er reell konkurranse om en rekke av plassene i Huset.

Demokratene øyner muligheten til å kaste dagens folkevalgte republikanere i det 4. og 22. distriktet. Republikanerne håper å ta over makta i det 1. og 17. De har også blikket rettet mot New Yorks 3. og 18. distrikt.

Et av setene det er tettest konkurranse om i hele valget, er i New Yorks 19. distrikt. Republikaneren Marc Molinaro kjemper for gjenvalg, men et klart resultat den ene eller andre veien her, kan være en pekepinn på hvordan det hele går, ifølge Axios.

I New York har Demokratene mulighet til å vinne flere plasser til Representantenes hus som Republikanerne vant i 2022-valget. Hvis de klarer det, kan det sikre flertall i Huset, ifølge The Guardian.

I presidentvalget 2020 ble Biden erklært seierherre i New York klokka 3 på natta norsk tid.

Vippestatene i presidentvalget

Flere av distriktene som trekkes fram i valget på sammensetningen av Representantenes hus, ligger i såkalte vippestater. Dette er stater der ingen av presidentkandidatene kan være sikre på å få flertall. I år er det sju stater på denne lista:

Arizona, Georgia, North Carolina og Nevada (i det såkalte «solbeltet»)

Michigan, Pennsylvania og Wisconsin (i det såkalte «rustbeltet»)

For både Kamala Harris og Donald Trump kan veien til seier leses ut fra ulike scenarioer i disse nøkkelstatene. I de fleste andre delstatene tyder meningsmålinger på forhånd på et klart demokratisk eller republikansk flertall.

I tillegg til president- og kongressvalg, skal amerikanske velgere også stemme i en rekke andre valg. Deriblant står også spørsmål om abort og skatt på stemmeseddelen flere steder, skriver NTB.

