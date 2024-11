Trump: – Du har ikke lov til å si at en kvinne er vakker

Donald Trump har forsøkt å henvende seg til kvinnelige velgere i det siste, og på rundtur i North Carolina og Virginia lørdag fortsatte Republikanernes presidentkandidat på kvinnesporet.

– Jeg vil beskytte kvinnene våre. Jeg tror kvinnene elsker meg. Menn må beskyttes, barn, alle. Men kvinner må beskyttes der de er hjemme i forstedene, sa Trump blant annet, ifølge Washington Post, som rapporterer at han brukte mange minutter på å snakke om det motsatte kjønn, tilsynelatende ment som smiger.

– Det er noen kvinner i publikum som er veldig vakre. Jeg ville aldri sagt det, for hvis jeg sa at de var vakre, ville det vært slutten på min politiske karriere. Du har ikke lov til å si at en kvinne er vakker, hevdet Trump, ifølge samme kilde.

Les også: Orban: Europa må revurdere støtten til Ukraina hvis Trump vinner valget

Trump og Harris med angrep på hverandre

Tonen var imidlertid skarpere overfor motparten i det amerikanske presidentvalget, Demokratenes Kamala Harris, som Trump kalte «denne dumme kvinnen», som han hevdet har økonomisk forståelse som et barn og at hun kan bli skyldig i at millioner av mennesker dør fordi hun vil bli overveldet av å skulle håndtere utenlandske statsledere i jobben som president.

Trump fikk imidlertid svar på tiltale fra Mark Cuban og andre Harris-allierte, som sa at kommentarene avslører Trumps holdning til kvinner. Cuban utløste en motreaksjon blant Trump-tilhengerne ved å si at Trump aldri blir sett sammen med «sterke, intelligente kvinner», ifølge Washington Post.

Harris på sin side har også tatt seg tid til angrep på motparten i løpet av uka, og har blant annet omtalt Trump som «stadig mer ustabil, besatt av hevn og oppslukt av misnøye». Hun har også advart om at han vil innta presidentkontoret med en liste over fiender, noe flere har tegnet et liknende bilde av tidligere.

Les også: Eksperter forklarer: Kamala Harris i umulig Israel-spagat (+)

Leder i et flertall av vippestatene

Mens de to presidentkandidatene advarer velgerne mot hverandre, kan det se ut til at Kamala Harris har skaffet seg en liten fordel før valget skal avgjøres tirsdag.

Kamala Harris leder knapt i vippestatene, ifølge ferske meningsmålinger. Her under et valgkampmøte i slutten av oktober. (Matt Rourke/AP)

Harris leder i Georgia, Nevada, North Carolina og Wisconsin – fire av sju vippestater – ifølge siste meningsmåling fra New York Times og Siena College, melder NTB, som skriver at den regnes for å være blant de bedre meningsmålerne i USA.

I samme meningsmåling har Trump forspranget i Arizona, mens det er likt mellom kandidatene i Michigan og Pennsylvania, skriver New York Times.

Ifølge NTB, peker avisas analytiker Nate Cohn på at endringene viser en ørliten antydning til at Harris har medvind, og at hun gjør det godt blant dem som har bestemt seg for hvem de skal stemme på i løpet av de siste dagene. Han regner særlig Harris’ ledelse i Nevada som overraskende, med tanke på at hun ikke har ligget godt an der før.

I tillegg har den nåværende visepresidenten en svært overraskende ledelse i Iowa, ifølge det lokale meningsmålingsinstituttet Selzer.

Les også: Millioner av amerikanere nektes stemmerett

Les også: USA-kjenner: – Man trodde jo det var over for Trump

Reportasje: Derfor vil de ha Trump: – De arbeidende fattige blir flere (+)