Derfor vil de ha Trump: – De arbeidende fattige blir flere

GLOUCESTER, MASSACHUSETTS (Dagsavisen):

Helt siden Gloucester ble grunnlagt i 1623 har fiskeri vært hovedkilden til inntekt og livsgrunnlag for de som bor her. Å leve så tett på havet har både skapt enorm rikdom, og tatt fra lokalsamfunnet. Det antas at flere enn 11.000 fiskere med Gloucester som hjemmehavn har druknet til sjøs siden fiskerlandsbyens grunnleggelse, ifølge lokalhistorikere.

Gloucester er et av mange lignende tettsteder langs kysten av New England-området på USAs østkyst. Fiskertradisjonen står fortsatt sterkt her, men ting er i endring.

Dagsavisen besøker Gloucester nøyaktig én uke før presidentvalget.

– De små har ingenting å stille opp med. De kan ikke fiske i desember og januar på grunn av været, og hvis man ikke gjør noe med grensene som er dratt opp for å sikre hvalbestanden, er det bare å droppe å dra ut for å fiske.

Det sier Gino Mortillaro. Han er daglig leder på fiskemottaket «Mortillaro Lobster», og sier restriksjoner og regulering kveler de lokale fiskerne i Gloucester.

Gino Mortillaro på fiskemottaket han styrer i Gloucester, Massachusetts. (Ulrik Øen Johnsen)

– Slik de nasjonale retningslinjene for fiske er nå er det umulig for selvstendige fiskebåter å være lønnsomme her. Vårsesongen er tatt fra dem, mens man får noen friheter i sommermånedene når hummeren er på sitt billigste, og på sitt dårligste.

Kjemper om arbeiderklassen

Nasjonale myndigheter har kommet med sterke tiltak for kvotering av fiske, i tillegg til soner hvor fiskebåter kan sette garn og teiner i et forsøk på å gjenopprette rettshval-bestanden i Massachusetts. Det koster lokale fiskere mer enn det smaker, ifølge Mortillaro.

– Føler du at fiskerne i Gloucester når fram med sine problemer til politikerne i Washington D. C.?

– Vi har en stemme, men om den blir hørt er en annen ting. Jeg stemmer republikansk. De tar fra oss tre måneder av sesongen, og du går på butikken og betaler 50 dollar for en pose dagligvarer. Hva forventer de? Prisen på agn er opp, prisen på drivstoff er opp. Ingen her klarer å gjøre opp for det i økt inntekt, sier Mortillaro.

I USA står kampen om arbeiderklassens stemmer sentralt i valgkampen. Både Kamala Harris og Donald Trump prøver å appellere til denne viktige velgergruppen. Mange i arbeiderklassen føler seg oversett av det politiske systemet, og flere ser på Trump som en stemme for deres misnøye. Han har fått støtte ved å love bedre økonomiske vilkår og beskytte amerikanske arbeidsplasser mot globalisering og innvandring.

Demokratene har i flere år tapt støtte blant USAs fagorganiserte, selv om de fortsatt har gjort det bedre enn Republikanerne i denne velgergruppen. Trump ligger i år an til å få mest støtte blant arbeiderklassevelgere enn noen annen republikansk kandidat på 40 år, ifølge en måling tidligere i oktober.

Konservativt under overflaten

Utenfor rådhuset i Gloucester flagges det for forhåndsstemming. Over én million stemmeberettigede har allerede avlagt sin stemme i Massachusetts, skriver CBS News.

Utenfor rådhuset i Gloucester, Massachusetts kan velgere avlegge forhåndsstemme i postkassen. Flere innbyggere benyttet seg av muligheten da Dagsavisen var i området. (Ulrik Øen Johnsen)

Både delstaten Massachusetts og tettstedet Gloucester stemmer overveldende demokratisk. Ved forrige presidentvalg stemte hele 67,4 prosent i Gloucester på Joe Biden som presidentkandidat. Noen av de Dagsavisen møter her tror det kan være i ferd med å endre seg.

– Du så sikkert alle Kamala Harris-skiltene på vei inn i byen. Min klare oppfatning er at det er mye mer enn øyet kan se her i Gloucester. Jeg opplever dette som et av de mest konservative stedene på Østkysten.

Det sier Brajan Jakic. I juni i år tok han og broren Bjanko over lokalene der de nå driver sandwich-sjappa «King’s Famous Roast Beef».

Brajan Jakic driver sandwich-sjappen «King’s Famous Roast Beef» sammen med broren Bjanko i Gloucester. (Ulrik Øen Johnsen)

– Her er det mye «blue-collar» arbeidsfolk. Det er klart at vi overhører en del av det som opptar dem politisk. Vi lager lunsj til dem hver dag. Det er ikke mye av det som minner om Harris’ politikk. Selv er vi opprinnelig fra Albania. Jeg vet hvor hardt det er å få endene til å møtes, og forstår at flere her kommer til å stemme Trump, selv med alle hans feil og mangler, sier Jakic.

«King’s Famous Roast Beef» i Gloucester. (Ulrik Øen Johnsen)

Flåten har krympet

Lenger nede i havnen møter Dagsavisen Jackson. Han har jobbet for de tre brødrene Chris, Vito og Nick Giacalone på The Fisherman’s Wharf, et fiskemottak, i fire år.

– Det er definitivt ikke like mange båter her nå som da jeg var barn for 15 år siden. Vi har vel en fem-seks dagbåter, og tre eller kanskje fire båter til lengre turer. I høysesongen har vi 60 båter i omløp, og fisker opptil 150 kilo kamskjell dagen. Vi holder fortsatt på, men det er en klar forskjell i antallet fiskere i Gloucester, sier han.

Gloucester, Massachusetts. (Ulrik Øen Johnsen)

– Alle her har en forklaring på hvorfor ting er som de er. Det som er felles er at alle vil ha færre restriksjoner og regulering av fisket. Det er noe som er større enn presidentvalget. Mye av det er på delstatsnivå. Fiskerne her er mer republikanske, og mener at Trump vil gjøre mer for dem enn det Harris kan. Jeg forstår hvorfor de føler det slik, men jeg pleier å ligge unna. Uansett hva som skjer kommer vi til å våkne opp med en ny president, mens alt her i Gloucester ser ut som det alltid har gjort, sier Jackson.

– Ser du noen fremtid i å jobbe her?

– Nei, dette er ikke noe jeg vil jobbe med mer enn jeg må. Alle må tjene penger. I tillegg til å jobbe her fikser jeg biler. Sjefene her er greie, så jeg jobber 40 timer her, og rundt 40 timer i uken med bil. Det handler om å få nok penger til å få det til å gå rundt.

Flere av husene i Gloucester hadde skilt i hagen til støtte for demokratene Kamala Harris og Tim Walz. (Ulrik Øen Johnsen)

Fortsatt rom for uenighet

– Er det trygt å diskutere politikk i USA, eller er det for polarisert til at det kan bli noen god samtale?

– Jeg synes en av de beste tingene med dette landet er at når du først har gått inn bak gardinen og skal stemme, så har det ikke noe å si hvem du er enig eller uenig med. Da er det deg og valget ditt. Vi respekterer hverandre, og selv om vi har hatt en tøff tid siden sist valg må folk få stemme på den de vil, av den årsaken de måtte ønske, sier Jackson.

Gloucester er en av USAs eldste fiskerhavner. (Ulrik Øen Johnsen)

---

Fakta om Gloucester

Gloucester er et tettsted nord for byen Boston i delstaten Massachusetts.

67,4 prosent i Gloucester på Joe Biden som presidentkandidat ved valget i 2020.

Stedet har ca. 30.000 fastboende.

Fiskeri og turisme er de største sektorene i Gloucester.

Medianinntekten for en husholdning i byen var 82.984 USD (2021).

Inntekten per innbygger i byen var 47.248 USD (2021).

---

For strenge reguleringer

– Alle skjønner at man må regulere fisket for at det skal være bærekraftig. Men nå virker det nesten som at det er en krampetrekning fra myndighetene med overregulering av det, sier Michael Beaton.

Han er født og oppvokst i Gloucester og jobber som eiendomsmegler i området. Dagsavisen treffer Beaton på «Pilot House» – en blanding av kinesisk restaurant og brun bar.

Han mener en del av utviklingen bidrar til en økning i antallet innbyggere han beskriver som «arbeidene fattige».

– De arbeidende fattige blir flere. Det er det jeg ser. Her har du hatt flere generasjoner av mennesker som vil jobbe, og som jobber natt og dag, men som nå har blitt nedgradert fra å klare seg greit, til å ikke klare seg i det hele tatt. Nå prises de ut av sin egen hjemby. Å tenke på å pensjonere seg er en drøm de ikke engang har råd til, sier Beaton.

Michael Beaton er født og oppvokst, og jobber som eiendomsmegler i Gloucester. (Ulrik Øen Johnsen)

– Er du ung her i dag er det ikke noen fremtid i fisket. De unge stikker herfra ved første anledning. Dessuten begynner det å bli for dyrt for dem å bo her. Du kan ikke bare gå ut og kjøpe noe i dag. Det forklarer hvorfor en hel del av fiskerne og de i deres familier er villige til å stemme Trump. De er lei av å ikke få en eneste seier, sier Beaton.

– Hvem kjøper her i området i dag da?

– Folk fra Boston, New York, og California er noen av de jeg oftest er i kontakt med som eiendomsmegler. Det endrer området. Det tar bort det Gloucester pleide å være, men sånn er det overalt. Nede ved stranden her lå det tidligere en fabrikk for fryst fisk kalt «Birdseye», nå er har man bygget et luksushotell på tomten. Det er et vakkert hotell, men det sier noe om hvordan ting utvikler seg i Gloucester, sier Beaton.

Turisme og kultur

– Hva er fremtiden til Gloucester og steder som dette?

– Som på alle lignende steder jeg har besøkt rundt om i verden er det turisme og kultur som tar over når hovedpulsåren i næringslivet kuttes. Dette er et nydelig vakkert område med store muligheter for både lavkost og høy-kost turisme. Men vi vil nok se at de illeluktende fiskebåtene i større og større grad erstattes med lekre seilbåter som kanskje ikke brukes like ofte, sier Beaton.

Det luksuriøse badehotellet Beauport Hotell ligger på tomten hvor det en gang lå en stor fabrikk for fryste fiskeprodukter i Gloucester, Massachusetts. (Ulrik Øen Johnsen)

