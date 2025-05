Atommaktenes konflikt: – Ingen politiske ønsker om storkrig

Spenningen er skyhøy mellom nabolandene etter angrepet i indiskkontrollert Kashmir i april, der 26 turister, primært hinduer, ble drept. India anklager Pakistan for å være involvert, noe Pakistan avviser.

Situasjonen utartet natt til onsdag, da India rettet angrep mot mål både i Pakistan og i pakistanskkontrollert Kashmir. De indiske angrepene kommer som et svar på turistangrepet i Kashmir.

Og etter de indiske angrepene natt til onsdag, frykter mange for at situasjonen skal forverres. Pakistan varsler et motsvar på angrepet, og Reuters skrev onsdag formiddag at pakistanske styrker har fått grønt lys til å svare.

– Det er fortsatt uklart hvordan veien videre blir. Jeg har lagt merke til at indiske myndigheter annonserte dette angrepet i mediene og skrev at man har tatt igjen på en presis, balansert og ikke-eskalerende måte. Det var slik India omtalte sin egen handling, sier førsteamanuensis Kenneth Bo Nielsen til Dagsavisen.

Han er politisk antropolog ved Universitetet i Oslo og forsker på India.

Fare for storkrig eller ikke?

– Det er noe usikkert om Pakistan deler den samme oppfatningen av saken. Pakistan har vist bilder av en moské og et statlig helsesenter som skal være bombet, og har rapportert om minst 26 sivile som har omkommet, sier Niesen.

Pakistan skal også angivelig ha skutt ned indiske fly og har angrepet militærposter ved grensen.

– Her er det en potensielt eskalerende militærdynamikk som godt kan føre til at vi ikke har sett slutten på denne konflikten, poengterer han.

– Når det er sagt, så er det heldigvis langt igjen til en fullskala krig, mener Nielsen.

Smoke rises from Bilal Mosque after it was hit by an Indian strike in Muzaffarabad Bilal moské etter angrepet i Muzaffarabad, som er hovedstaden i den pakistanske delen av Kashmir. (AKHTAR SOMROO/Reuters)

Ekspertene er imidlertid ikke helt entydige i ordlyden om potensiell eskalering. Arild Engelsen Ruud, som er professor i Sør-Asia-studier ved Universitetet i Oslo, sier følgende til Aftenposten:

– Det er fare for storkrig. Det er en utvikling som ingen av landene ønsker seg, men som kan bli presset fram av politiske årsaker.

– Ingen av landene ønsker krig, men faren for eskalering er reell og uhell eller feil kan skje, sier han til VG.

Kjølv Egeland, seniorforsker ved stiftelsen Norsar, spår følgende overfor NTB:

– Jeg tror at det mest sannsynlige nå, er at begge partene erklærer seier i dag eller en av de nærmeste dagene og at denne oppblussingen legger seg litt igjen.

Eide: – Kan gå galt

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) møtte norsk presse utenfor Utenriksdepartementet onsdag. Han oppfordrer landene til å dempe konflikten.

– Min oppfordring til både indiske og pakistanske myndigheter er å deeskalere situasjonen, vise maksimum tilbakeholdenhet og bidra til at dette ikke blir en voldsspiral som tar oss til en enda verre situasjon enn den vi allerede er i, sier Eide og fortsetter:

– Jeg tror ikke noen av landene ønsker full krig, men når denne type ting starter kan det også gå galt, derfor er det viktig hva som skjer de neste timene og dagene.

Pakistanere demonstrerer mot de indiske angrepene i storbyen Karachi onsdag. (RIZWAN TABASSUM/AFP)

Norges utenriksminister peker også på at India og Pakistan er to store land som begge har atomvåpen.

Statsminister Jonas Gahr Støre har også uttalt seg om situasjonen overfor NRK:

– Det er farlig for de to landene, det er farlig for regionen og for verden, sier Støre til statskanalen.

Overfor NTB sier Eide at det er en ekstra dimensjon når en konflikt involverer to atommakter direkte.

– Derfor understreker jeg poenget av betydningen av det særlige ansvaret som ligger på begge lands side for å unngå unødvendig eskalering.

To atommakter

Vi spør India-ekspert Nielsen om dette:

– Dette er to atommakter. Hvordan påvirker det konflikten?

– Det er vanskelig å si, fordi vi heldigvis ikke har hatt mye bruk av atomvåpen i verdenshistorien. Vi vet ikke hvordan veien dit ser ut, men begge land vet jo at motparten er i besittelse av en relativt stor mengde atomvåpen. De har cirka like mye hver, svarer han.

Kenneth Bo Nielsen, sosialantropolog ved universitetet i Oslo. (UiO)

Nielsen gjentar sitt syn om at veien til en storkrig i Sør-Asia er lang.

– Ingen av de to landene ønsker å komme dit, og det er ingen politiske ønsker om en storkrig fra noen av sidene. Heldigvis er veien dit lang, men sånn sett må man forvente at denne maktbalansen som atomvåpen gir, også vil funke i denne konflikten.

Egeland i Norsar beskriver risikoen for atomkrig som veldig lav.

– Men så kommer det et viktig men, og det er at opptrappingen i verste fall kan eskalere videre. Og det er jo en stor risiko. Vi har å gjøre med to atommakter her, påpeker han til NTB.

Tror ikke landene vil påvirkes

I kjølvannet av turistangrepet i Kashmir har begge landene gjort mye for å få støtte internasjonalt, påpeker Nielsen.

– India har vært veldig opptatt av at hele verden skulle vite om dette angrepet på turister i Kashmir. De har proaktivt brifet statsledere fra de fleste store landene.

– Pakistan har gjort det samme med sitt narrativ og prøvd å få verden til å tro på at det var helt grunnløse anklager, og det har vært en uttalelse fra organisasjonen for islamske land som har gitt støtte til Pakistan, legger han til.

Demonstranter brenner et indisk flagg i en anti-India-protest i Sindh-provinsen i Pakistan onsdag. (HUSNAIN ALI/AFP)

UiO-forskeren mener at oppfordringer fra statsledere fra andre land og internasjonale organisasjoner ikke nødvendigvis vil ha betydelig effekt på situasjonen.

– Samtidig kan vi ikke forvente at uttalelser fra verken FN, Donald Trump eller Vladimir Putin vil ha noen spesiell effekt på hvordan det utvikler seg lokalt. India har alltid sagt at Kashmir er en bilateral konflikt som bare angår India og Pakistan og at resten av verden ikke har noe med det å gjøre.

Blant annet har António Guterres, generalsekretær i FN, uttalt at «verden har ikke råd til en militær konfrontasjon mellom India og Pakistan».

– De to landene har vært i konflikt om dette mange, mange ganger tidligere over en lang, lang periode. Sånn sett har de heldigvis en robust erfaring med konfliktdynamikken som andre statsledere ikke har. Så det er nok lite sannsynlig at stormaktspolitikken rundt har en spesiell effekt på hvordan dette utvikler seg lokalt, sier Nielsen.

---

Tidslinje over konflikten om Kashmir:

15. august 1947: Det britiske India blir oppløst og inndelt i to uavhengige stater – India, der hinduer utgjør flertallet, og Pakistan, der muslimer utgjør flertallet. Kashmir, der flertallet er muslimsk, får muligheten til å slutte seg til enten India eller Kashmir.

Kashmirs monark ønsket først uavhengighet, men besluttet i oktober å slutte seg til India, i bytte mot indisk hjelp til å slå ned en invasjon fra pakistanske opprøre. Det bryter ut krig. Flere millioner kan ha blitt drept, og 15 millioner ble drevet på flukt. I januar 1949 tegnes det opp en 770 kilometer lang linje for våpenhvile som deler Kashmir, den såkalte kontrollinjen. Begge land gjør i dag krav på hele regionen.

1965: Pakistan innleder i august en ny invasjon av Kashmir. Tusenvis ble drept før det i september ble framforhandlet en våpenhvile ved hjelp fra Sovjetunionen og USA.

Siden 1989 har det pågått et opprør i den indiskstyrte delen av Kashmir som har kostet over 47.000 mennesker livet, mens nærmere 10.000 er bortført. India har anklaget Pakistan for å støtte opprøret og drive egne leirer der opprørerne trenes opp.

1999: Pakistanskstøttede opprørere kapret indiske militærposter i Kargil-fjellene. Pakistan ga seg etter hvert etter press fra USA. Minst 1000 mennesker ble drept.

2016: 18 indiske soldater blir drept i et angrep mot en militærbase i Uri i indiskkontrollert Kashmir. India gir Pakistan skylden for angrepet og svarer med angrep over kontrollinjen. Pakistan nekter for å stå bak.

2019: I februar dreper en selvmordsbomber 40 indiske sikkerhetsstyrker i Kashmir. India gjennomfører luftangrep i Balakot i Pakistan. Pakistan svarer med egne luftangrep, og landene skyter ned hverandres fly. Konflikten blir deeskalert etter internasjonalt press.

I august 2019 opphevet den indiske regjeringen Kashmirs selvstyre og nedgraderte regionen fra delstat til to føderale territorier. Pakistan svarer med å nedgradere det diplomatiske forholdet og stanse handel.

2025: 26 hinduistiske turister blir drept i indiskkontrollert Kashmir. India legger skylda på pakistanskstøttede grupper, mens Pakistan nekter for å være involvert og tar til orde for en nøytral granskning.

India fryser en avtale om deling av vannressursene i elva Indus og dens sideelver, som har vært gjeldende siden 1960. Pakistan stanser all handel med India, også via tredjeland. Begge landene stenger også luftrommet for hverandres flyselskaper, og India trekker tilbake de fleste visum som er utstedt til pakistanere.

De to landene utveksler ild mot hverandre på tvers av kontrollinjen. India angrep natt til 7. mai flere mål i Pakistan. Inderne hevder de har angrepet terroristleirer på pakistansk territorium, pakistanerne at en rekke av angrepene var rettet mot sivile mål. Pakistan sier 26 sivile er drept, mens India sier sju indiske sivile er drept.

(Kilder: Reuters, AFP, NTB, BBC)

---

