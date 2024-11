Orban: Europa må revurdere støtten til Ukraina hvis Trump vinner valget

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den kontroversielle statsministeren er motstander av militær støtte til Ukraina og dessuten en tilhenger av Trump.

Søndag sa han at han tror Trump vil vinne og at dette må få konsekvenser for Europas tilnærming til krigen i Ukraina.

– Hvis det skjer det vi forventer, og Amerika blir for fred, da kan ikke Europa fortsette å være for krig, hevdet Orban.

– Europa kan ikke bære krigens byrde alene, og hvis amerikanerne skifter til fred, må vi også tilpasse oss, la han til.

Ifølge statsministeren vil Ukraina stå høyt på dagsordenen når europeiske ledere møtes i Budapest den kommende uken. Blant annet skal EU-lederne ha et uformelt møte i den ungarske hovedstaden.

Les også: Har levd med kreft i åtte år: – Sjekk doskåla når du er på toalettet

Les også: Skolefraværforsker om generasjon «bomullsbarn»: – For enkelt (+)

Les også: Metoden som forbløffer: Denne fastlegen får folk til å gå på jobb