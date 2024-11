Eksperter: Kamala Harris i umulig Israel-spagat før USA-valget

– Dette illustrerer virkelig den hårfine linja som Harris-kampanjen prøver å balansere på her, de siste dagene av denne valgkampen, sier Andrew Kaczynski, politisk journalist i CNN, om hvordan Israel-Palestina-konflikten påvirker presidentvalget i USA inn mot valgdagen 5. november.

I et innslag på kanalen analyserer han hvordan apparatet bak Demokratenes presidentkandidat Kamala Harris styrer to vidt forskjellige, målrettede budskap til ulike stater og ulike velgergrupper i kappløpet mot Donald Trump.

Kaczynski er kjent for å sette gamle og nye videoklipp opp mot hverandre for å vise hvordan politikere har endret ståsted eller kommer med motstridende uttalelser.

I dette tilfellet er det snakk om nyere Facebook-klipp, hvor det som er tilpasset delstaten Michigan står i sterk kontrast til det Harris-kampanjen ønsker at velgere i Pennsylvania skal se og høre.

Et budskap til arabere, et annet til jøder

– Det som har skjedd i Gaza de siste ni månedene er forferdelig. Vi kan ikke tillate oss selv å bli numne mot lidelsen og jeg vil ikke være stille, sier Harris i en kort Facebook-video som er styrt mot velgere i Michigan, delstaten med den største arabiske befolkningen i USA.

Budskapet er noe annet i videoen som folk i Pennsylvania, med mange jødiske innbyggere, får i Facebook-oppdateringen sin:

– La meg være tydelig: Jeg vil alltid stå opp for Israels rett til å forsvare seg selv, og jeg vil alltid sørge for at Israel har evnen til å forsvare seg selv. For det israelske folket må aldri igjen oppleve skrekken som terroristorganisasjonen Hamas sto bak 7. oktober, sier Harris i det klippet.

I CNN-innslaget får vi se hvordan den fulle versjonen av denne talen er klippet for å snakke direkte til jødiske velgere. I delen som er klippet vekk, snakker Harris også om å ende lidelsene på Gaza og totalen gir et langt mer balansert inntrykk enn det lille utdraget som er publisert målrettet mot Pennsylvania.

– Vil miste velgere til Trump

Som journalisten Kaczynski påpeker, er det en hårfin balansegang for Harris å snakke om Israel-Palestina-konflikten i valgkampen. Heller ikke norske eksperter er overrasket over at hun taler med to tunger.

Hilde Henriksen Waage Professor Hilde Henriksen Waage mener presidentkandidat Kamala Harris står i en umulig situasjon når hun skal snakke til velgerne om Israel og Gaza. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

– Harris står i en umulig situasjon. Samme hva hun sier og gjør, står hun i fare for å tape store velgergrupper. Dette er ren amerikansk innenrikspolitikk og handler om å sikre velgere. Hennes største problem er at Demokratene er helt delt i dette spørsmålet. Hvis hun går for langt i for eksempel å kritisere Israel, vil store deler av den pro-israelske delen av det demokratiske partiet gå rett over til Trump, sier UiO-professor Hilde Henriksen Waage til Dagsavisen.

De ser Trump som en fyrlykt i et muslimsk, terroristisk mørke og gir nærmest blind støtte til Israel. — Hilde Henriksen Waage, ekspert på Midtøsten og amerikansk utenrikspolitikk

Waage har både Midtøsten og amerikansk utenrikspolitikk som sine fagområder, og viser til at «stort sett alle amerikanske politikere viser støtte til Israel».

– USA vil stå last og brast med Israel – den støtten ligger tydelig til grunn i alle presidentadministrasjoner så lenge den ikke ødelegger for USAs egeninteresser. Et eksempel på det er fra 1991, da «pappa Bush» (George W. Bush senior, journ.anm.) og Co. inviterte til fredskonferanse i Madrid og alle unntatt Israel ville komme. USA kunne ikke finne seg i, da den kalde krigen var over og de arrangerte fredskonferansen sammen med Russland, at Israel ville boikotte. Da stanset USA ti milliarder dollar i overføringer til Israel og fikk viljen sin. Lærdommen var at uten USA kan ikke Israel leve i Midtøsten.

– Vi kan imidlertid ikke vite hva verken Harris eller Trump ville gjort i en lignende situasjon, legger Waage til.

– Har et presidentvalg å vinne

Professor i statsvitenskap og USA-ekspert, Hilmar Mjelde er heller ikke overrasket over hvordan Harris-kampanjen sprer målrettede budskap.

– Dette er ikke det minste rart. Det er helt opplagt at hun må tilpasse budskapet til publikummet hun snakker til. Alle kandidater gjør det, uavhengig av sak. Israel-Palestina-saken er jo også utrolig kompleks. Det er ikke overraskende at Harris tar opp ulike sider av den, ut fra hvem hun snakker til. Hun har jo selv et ganske nyansert syn på den, mener Mjelde, og slår fast:

Hilmar Mjelde, professor i statsvitenskap, følger amerikansk politikk tett. (Mauricio Ramirez, Høgskulen på Vestlandet)

– Harris kan ikke ha samme budskap til arabisk-amerikanere i vippestaten Michigan, som hun har til den jødiske befolkningen i vippestaten Pennsylvania. Hun har et presidentvalg å vinne, påpeker Mjelde.

Han forklarer nærmere hvor komplekst også USA som land er å drive valgkamp i når man sikter seg inn på den øverste posisjonen.

– USA er et kontinentalt land med 335 millioner innbyggere. De 50 delstatene er som miniland med et enormt bredt politisk og kulturelt mangfold. Harris kan ikke ha et «one size fits all»-budskap.

– Hva sier de to ulike videoklippene om hvor mye populisme preger amerikanske presidentvalg?

– Populisme er definerende trekk ved amerikansk politikk, og har alltid vært det. Og populisme er ikke bare noe negativt, fordi den kan bringe politikerne mer i kontakt med det som opptar vanlige folk. Dersom Harris ikke hadde tilpasset budskapet sitt, ville hun fått kritikk for ikke å være lydhør, poengterer Mjelde.

Mener det reduserer Harris’ vinnersjanser

Hilde Henriksen Waage mener at Harris også står i en enda mer umulig spagat enn sine forgjengere.

– Støtten til Israel har aldri hatt en så stor pro-palestinsk opposisjon i det demokratiske partiet som nå. Det gjør det umulig for Harris og undergraver hennes sjanser til å bli valgt.

– Hvorfor har ikke Trump det samme problemet blant Republikanerne?

– Det er ikke de få jødiske velgerne som velter lasset, men de store, evangelisk-kristne gruppene. Og de ser Trump som en fyrlykt i et muslimsk, terroristisk mørke og gir nærmest blind støtte til Israel, forklarer Waage.

