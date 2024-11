Knapp ledelse til Harris i ny måling

Harris leder i Georgia, Nevada, North Carolina og Wisconsin, mens Republikanernes Donald Trump leder i Arizona. Det er likt mellom kandidatene i Michigan og Pennsylvania, skriver New York Times.

Samtlige differanser er imidlertid godt innenfor feilmarginen, og det største forspranget er fire prosentpoeng til Trump i Arizona.

Avisas analytiker Nate Cohn peker på at endringene viser en ørliten antydning til at Harris har medvind, og at hun gjør det godt blant dem som har bestemt seg for hvem de skal stemme på i løpet av de siste dagene.

Han regner særlig Harris' ledelse i Nevada som overraskende, med tanke på at hun ikke har ligget godt an der før.

En annen måling som taler til fordel for visepresidenten er en svært overraskende ledelse i Iowa, ifølge det lokale meningsmålingsinstituttet Selzer.

New York Times og Siena College regnes for å være blant de bedre meningsmålerne i USA.

