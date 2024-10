USA til valg med skuddsikre vester, skarpskyttere og droner

Fysisk tilstedeværelse fra politi og militære, valgmedarbeidere i skuddsikre vester og droner til overvåking er bare noen av tiltakene mange steder i USA i forbindelse med presidentvalget.

Med skarpskyttere på taket, toppes det hele.

– Dette er et sykdomstegn for USAs demokrati. Dette er jo ikke normalt i fredelige demokratier. Det er stor frykt for at valget skal ende i en eller annen nasjonal krise og et voldelig politisk kaos. Sett i lys av 2020-valget er det jo ikke tatt ut av luften, sier USA-ekspert og professor i statsvitenskap, Hilmar Mjelde til Dagsavisen.

Hilmar Mjelde, professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, følger amerikansk politikk tett. (Mauricio Ramirez, Høgskulen på Vestlandet)

Statlige og lokale valgfunksjonærer rundt om i landet tar store grep for å sikre valgmedarbeidere og velgere i et fiendtlig politisk miljø, melder NBC News.

USA er på mange måter et generelt «redd» land, og har lenge vært det. — Hilmar Mjelde, professor i statsvitenskap

Det er 13 dager til valgdagen 5. november, da USA skal få valgt Republikanernes Donald Trump eller Demokratenes Kamala Harris som ny president. Tirsdag ligger Trump best an til å vinne, akkurat nå med støtte fra 281 valgmenn mot Harris sine 257, ifølge VG. For å vinne valget kreves støtte fra 270.

– Ikke normalt i et presidentvalg

Frontene er steile – i politiske debatter, ute på gata og mellom velgerne.

Amerikanerne tar ingen sjanser mens stemmekøene strekker seg langt utenfor valglokalene – over 15 millioner har forhåndsstemt – og forsøker alt de kan å demme opp for både juks og fysiske trusler eller angrep.

De massive sikkerhetstiltakene må kunne sies å være tatt til et nytt nivå, mener Mjelde.

– Dette er meg bekjent ikke normalt i presidentvalg. Det forteller oss at myndighetene frykter politisk ekstremisme av et helt annet omfang enn tidligere. USA er på mange måter et generelt «redd» land, og har lenge vært det. Spesielt siden terrorangrepet i 2001. Når amerikanerne får for seg at fare er på ferde, reagerer de typisk med voldsomme sikkerhetsoppbud, forklarer professoren.

Skarpskyttere på taket

Aller lengst har de gått i Arizona og delstatens største fylke, Maricopa County, som i årevis har vært et arnested for konspirasjonsteorier, trusler og protester.

Senteret for stemmeregistrering vil ha skarpskyttere på taket, metalldetektorer og sikkerhetsvakter ved alle innganger, droner som overvåker området og sikkerhetskameraer og lyskastere for å hjelpe politiet med å overvåke området, ifølge NBC News.

Der har de også to lag med sikkerhetsgjerder, og noen av de ansatte vil bli kjørt inn med buss fra en parkeringsplass utenfor området for å skjermes.

I Cobb County i Georgia vil sheriffen ha betjenter på alle stemmesteder og patruljere lokale valgdistrikter.

Fylket har opprettet en beredskapssentral for samlokalisering av politi, brannvesen og lokale forsyningsselskaper, som sammen vil følge med på overvåkingskameraer og sosiale medier. De skal holde et øye med alt fra trafikk og lange køer til eventuelle uroligheter ved valglokalene.

– De kommer til å trekke opp kameraene som er nærmest alle de 148 valglokalene for å overvåke trafikk, ulykker og slike ting, sier fylkets valgsjef Tate Fall til NBC News.

– Står regelmessig overfor trusler

I Colorado, der fylkene er pålagt å gjennomgå en valgrelatert sikkerhetsanalyse, blar staten opp for å betale for oppgraderinger. I noen fylker betyr det å oppgradere låser og kameraer, mens andre har installert skuddsikkert glass og kjøpt inn skuddsikre vester, ifølge Jena Griswold, som er demokrat og «secretary of state» i Colorado, som blant annet har hovedansvaret for å avholde valg i delstaten.

Jena Griswold, her fra februar tidligere i år. (Julia Nikhinson/AFP)

Griswold sier til samme kilde at myndighetene i delstaten forbereder seg på trusler de aldri har sett før, inkludert de som stammer fra kunstig intelligens.

En ny delstatslov for å avverge innsidetrusler krever også at valgutstyr skal overvåkes døgnet rundt og beskyttes med nøkkelkort.

– Vi har flere lag med sikkerhet. Vi har militæret og politiet med på laget vårt for å beskytte cyberstøttesystemene våre, sier Griswold.

I Milwaukee County i Wisconsin planlegger politiet å stenge av gata utenfor bygget der valgresultatene telles opp, for å kontrollere tilgangen til bygningen.

Griswold og staben hennes står regelmessig overfor trusler, forteller hun. Selv var hun på sykehuset for å føde da en person ble arrestert for å ha truet henne.

Mjelde om velgerne: Heller beroliget enn skremt

USA-ekspert Hilmar Mjelde tror imidlertid ikke at et økt trusselbilde og massive sikkerhetstiltak vil skremme amerikanske velgere fra å delta i presidentvalget og avgi stemmer.

– Jeg tror ikke dette vil hindre folk i å stemme. Mange forhåndsstemmer allerede. Sikkerhetstiltakene kan virke som riktige sett med amerikanske velgeres øyne, og slik sett virke beroligende på velgerne, tror han, og poengterer:

– Det er jo ikke sånn at hvert et valglokale i USA kan vente seg uro. For de aller fleste velgerne vil valgdagen ganske sikkert forløpe som valgdagen i Norge, der folk går fredelig og stemmer uten at noe som helst skjer.

