Over 15 millioner har forhåndsstemt i det amerikanske valget

Mange delstater satte nye rekorder når forhåndsstemmingen åpnet: I North Carolina ble det avgitt 353.000 stemmer torsdag, viser oversikten til New York Times. I Louisiana ble 177.000 stemmer avgitt på første dag av forhåndsstemmingen.

Men ingen slår vippestaten Georgia, der velgerne har satt daglige rekorder for forhåndsstemming i valglokalene siden de åpnet forrige tirsdag. Over 1,5 millioner har allerede stemt der.

Forhåndsstemming ble populært i USA under valget i 2020 da koronapandemien gjorde at mange ville unngå de lange køene som ofte oppstår på valgdagen. Over 100 millioner stemte da enten via post eller ved valglokalene før valgdagen.

---

Fakta om meningsmålinger i vippestatene

En vippestat er en delstat der ingen av kandidatene kan regne med et sikkert flertall i presidentvalget. I år regnes disse statene som vippestater (tallene er basert på de siste vektede gjennomsnittsmålingene fra FiveThirtyEight ):

Arizona: Trump leder med 1,9 prosentpoeng. (Demokratenes Joe Biden vant denne staten i 2020)

Georgia: Trump leder med 1,5 prosentpoeng. (Demokratenes Joe Biden vant denne staten i 2020)

Michigan: Harris leder med 0,2 prosentpoeng. (Demokratenes Joe Biden vant denne staten i 2020)

Nevada: Harris leder med 0,3 prosentpoeng. (Demokratenes Joe Biden vant denne staten i 2020)

North Carolina: Trump leder med 0,8 prosentpoeng. (Republikanernes Donald Trump vant denne staten i 2020)

Pennsylvania: Trump leder med 0,3 prosentpoeng. (Demokratenes Joe Biden vant denne staten i 2020)

Wisconsin: Harris leder med 0,3 prosentpoeng. (Demokratenes Joe Biden vant denne staten i 2020)

---