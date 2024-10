Nato-sjef er ikke bekymret for Donald Trump

– Trump forstår fullstendig, og er enig med meg i, at denne krigen mot Ukraina ikke bare handler om Ukraina. Den handler også om USAs sikkerhet og framtidige sikkerhet, sier nederlandske Mark Rutte til Politico.

– Så helt ærlig, hold opp med å bekymre dere for en ny periode med Trump som president, sier Rutte.

Han tok nylig over som Natos generalsekretær etter norske Jens Stoltenberg, som hadde rollen i ti år før ham.

Til tross for at det Republikanske håpet i valgkampen i USA i år, Donald Trump, tidligere har uttalt at han ikke vil forsvare Nato-allierte dersom de «ikke har betalt regningen», er altså Rutte ikke urolig.

Natos generalsekretær Mark Rutte. (HENRY NICHOLLS/AFP)

Donald Trumps Ukraina-løsning

Trumps utspill om Nato har skapt voldsom furore tidligere, både i USA, Nato og EU.

Trump har også uttalt at han vil oppfordre Russland til å «gjøre hva faen de vil» mot Nato-land som ikke betaler nok.

Ekspresidenten har heller ikke svart konkret på spørsmålet om han ønsker at Ukraina skal vinne krigen mot Russland, men har i stedet hevdet at han raskt vil finne en forhandlingsløsning på konflikten.

Donald Trumps visepresidentkandidat J.D. Vance har uttalt at en løsning – hvis Republikanerne vinner valget i USA 5. november – trolig vil innebære en såkalt demilitarisert sone.

Republikanernes Donald Trump har igjen blikket rettet mot Det hvite hus. Men da må han slå Demokratenes Kamala Harris. (CHIP SOMODEVILLA/AFP)

Nato-sjef Rutte forklarer at han «kjenner Donald Trump godt» og at han «vet at Trump forstår at kampen mot Ukraina handler også om USAs sikkerhet og fremtidige sikkerhet».

– Fra Washington D.C. til San Francisco vil hele USA være mindre sikkert, dersom Vladimir Putin vinner krigen i Ukraina, ifølge Rutte.

Dagsavisen har tidligere omtalt at Nederlands tidligere statsminister Rutte er kjent som en pragmatiker og «Donald Trump-hvisker», sistnevnte for måten han håndterte USAs tidligere president Trump på i Nato-møter da Trump var president i perioden 2017-2021.

Les også: Sanna Marin får æren for svensk Nato-grep: – Ga dem den siste dytten

– Trump vil legge mer press på Nato-landene

Men det er ikke bare Rutte som tror at Trump kommer til å støtte Ukraina i krigen mot Russland.

– Donald Trump snakker ikke om å trekke USA ut av Nato hvis han blir president igjen. Det har jeg selv fått høre fra flere rådgivere rundt ham. Det er ikke engang en diskusjon, rett og slett, det sa Kenneth R. Weinstein til Dagsavisen tidligere i år.

Kenneth R. Weinstein er Japan Chair ved Hudson Institute. Her hos Nupi i Oslo. (Jørn H. Skjærpe)

Weinstein jobber for den konservative tankesmia Hudson Institute i USAs hovedstad Washington D.C. Han har tidligere blitt nominert av Trump til USAs ambassadør til Japan. Før det satt han i rådgivingskomiteen for handelspolitikk og forhandlinger i USA, også det takket være Trump.

Weinstein mener at Trumps Nato-uttalelser har bakgrunn i at Trump vil å legge press på Nato-land, slik at de bidrar mer med penger spesielt siden USA også har sikkerhetspolitikk i Midtøsten og Asia å tenke på framover.

Les også: Slik vil stadig flere nordmenn møte døden. Men det er ett problem (+)

Ukraine's President Zelenskiy attends NATO sumit via video link, in Kyiv Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj var på møte i Downing Street nr. 10 i London. (UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER/Reuters)

Ønsker mer støtte mot Russland

De ferskeste uttalelsene fra Nato-sjef Rutte kom i et møte med den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj og Storbritannias statsminister Keir Starmer. Agendaen for møtet var hvordan Nato og britene kan hjelpe Ukraina til å være i den sterkest mulige posisjonen framover i denne avgjørende tiden.

Zelenskyj er selv på en rundreise til vestlige hovedsteder for å presse på for ekstra støtte. Målet hans er å overbevise allierte om å godkjenne bruken av langdistanseraketter for å ramme mål inne i Russland.

Til dette sa Rutte:

– La oss ikke fokusere på ett våpensystem. Det vil ikke være ett våpensystem som vil skape forandringen. Jeg forstår hva Zelenskyj ber om, men samtidig er han også enig i at det er et bredere spørsmål som må diskuteres for å sikre at de vinner fram.

Les også: «Mr. Normal» erstatter Jens Stoltenberg: – Én oppgave skiller seg ut (+)

Les også: Trump truer med Nato-exit. Men det ligger en forklaring bak (+)

Les også: – Det er bare det at politikken deres ikke virker (+)