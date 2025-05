Kriminalomsorgen får 40 millioner ekstra

I det reviderte nasjonalbudsjettet foreslår regjeringa å øke opptaket til fengselsbetjentutdanninga.

– Kriminalomsorgen står overfor bemanningsutfordringer, og regjeringen er opptatt av å snu utviklingen som har vært. Tilgang på kvalifisert arbeidskraft er en helt grunnleggende forutsetning for å møte de utfordringene kriminalomsorgen står overfor, sier justis- og beredskapsminister Astri Aas-Hansen i en pressemelding.

Stramt budsjett

– Vi har holdt igjen og avvist mange forslag, sa finansminister Jens Stoltenberg på Politisk kvarter på NRK torsdag morgen, rett før revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem.

Likevel har regjeringa valgt å styrke Kriminalomsorgen med 40,6 millioner kroner.

– Vi har adressert utfordringene med bemanning, og ordinært opptak på fengselsskolen og en oppskalering på desentralisert utdanning. Det er to ting vi har tatt opp med politisk ledelse. I det jeg oppfatter som et rimelig stramt revidert budsjett, så er det veldig bra at vi faktisk får dette. Det er helt nødvendig, sier Asle Aase, leder for Norsk fengsel og friomsorgsforbund (NFF), til Dagsavisen.

– Det er mer behov, men vi får ta det vi får nå.

Asle Aase, leder for Norsk fengsel og friomsorgsforbund. (Norsk fengsel og friomsorgsforbund)

Økt vold og for lite folk

Dagsavisen gjennom flere saker belyst arbeidsforholdene i norske fengsler. På kort tid var det to alvorlige voldshendelser i Bergen fengsel og Oslo fengsel, der flere fengselsbetjenter ble skadet, hvorav en alvorlig. Ledere og tillitsvalgte i kriminalomsorgen ropte da høyt alarm om farene ved for lite folk på jobb.

Både NFF, fengselslederen i Oslo fengsel og Oslo Fengselsfunksjonærers forening var helt samstemte i at et bedre bemanna fengsel er et sikrere et, både for de ansatte og de innsatte.

– Vi har en ekstrem mangel på ansatte. Vi forsøker å løfte dette problemet politisk – vi må sette sikkerheten i førersetet. Både sikkerheten til ansatte, og sikkerheten til innsatte, sa Aase til Dagsavisen da.

Nå ser det ut til at de har lyktes i å få problematikken på politikernes radar.

– Tatt på alvor

Kriminalomsorgen rustes altså opp med 40,6 millioner kroner, samt 16 millioner til ferdigstilling av Romerike fengsel.

– Med pengene blir det en ekstra klasse med 25 studenter på Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter, og vi får også dratt opp antallet som skal tas inn på desentraliserte utdanninger, sier Aase.

Han er veldig glad for at regjeringen har anerkjent kravene de har hatt inne.

– Vi føler at vi har blitt lytta til, og tatt på alvor. Så får vi leve med at vi ikke får fullt ut det vi krever. Nå får vi jobbe videre mot 2026-budsjettet, med enda kraftigere lut.

