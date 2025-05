Stoltenberg: – Det viktigste er å holde orden i norsk økonomi

Av André Lorentsen/NTB

– Vi har holdt igjen og avvist mange forslag, sier Stoltenberg på Politisk kvarter på NRK torsdag morgen, like før revidert nasjonalbudsjett legges fram.

– Hva gjør du med budsjettet som vil gjøre det lettere for folk som opplever at de sliter økonomisk?

– Nettopp at jeg ikke lover bort eller gir veldig mye penger til veldig mange gode formål, selv om det hadde vært hyggelig. For det viktigste med dette reviderte budsjettet er å holde orden i norsk økonomi. Da kan vi bidra til at prisstigningen fortsatt går ned, slik at lønningene fortsatt kan vokse mer enn prisene og holde arbeidsløsheten lav.

Høyere lønnsvekst enn prisvekst

– Det at folk får mer lønnsvekst enn prisene vokser, og at mange er i jobb, det er de to viktigste tingene vi gjør for at folk kan være trygge i sin privatøkonomi.

Han understreket at dette er en revisjon av det budsjettet regjeringen vedtok i fjor.

– Og det var et godt budsjett, og nå skal vi bare sørge for at det blir gjennomført på en god måte.

Stoltenberg kommenterte også handlingsregelen. Oljepengebruken øker fra 460 milliarder kroner i høstens budsjett til 542 milliarder i årets budsjett.

Handlingsregelen fungerer

– Jeg tror handlingsregelen er en god regel, så må vi praktisere den og passe på at vi holder temperaturen på riktig nivå i økonomien fra år til år.

– Vi har lyktes med det som var hovedhensikten med handlingsregelen, og det er at de store olje- og gassinntektene som Norge har, kommer det norske folk til gode gjennom at vi bruker dem på ting som er bra for dem, enten det er skole, helse, sykehus og eier, og mange andre gode ting, sier finansministeren.

Men vi skal bruke dem på en måte som gjør at det som var en ikke-fornybar ressurs, olje i bakken, blir en evigvarende fornybar ressurs, nemlig aksjer og finansformue plassert i utlandet, understreker han.

– Jeg sier ofte at vi bruker oljepenger, sannheten er at vi egentlig ikke bruker oljepenger. Vi har brukt null oljekroner siden 2001-handlingsregelen. Det vi bruker er finansinntekter, avkastningen av oljeinntektene vi har spart. Så lenge vi holder oss innenfor det, så kan dette fondet vare evig.

