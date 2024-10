Donald Trump har gjort endringer i valgkampen etter attentat

I tillegg til de to attentatene lever ekspresidenten med drapstrusler fra Iran, ifølge nyhetsbyrået AP. Landet er også beskyldt for å hacke seg inn i Trumps valgkamporganisasjon.

Trumps medarbeidere insisterer på at han ikke er forandret etter attentatene. I september pågrep Secret Service en mann som hadde med seg en rifle i nærheten av golfbanen der Trump spilte. Det første attentatet skjedde under et valgmøte i Butler i juli da det ble avfyrt skudd fra et usikret tak.

Trump unngikk så vidt å bli truffet. Bildet av ekspresidenten som reiser seg opp med striper av blod i ansiktet og roper «fight», har blitt et bilde på valgkampen.

Økt sikkerhet

Medarbeiderne til Trump går på tå hev, og valgkamphovedkvarteret i Florida voktes av væpnede sikkerhetsvakter. Arrangementer har blitt avlyst eller flyttet på fordi Secret Service mangler ressurser til vakthold. Selv står Trump bak skuddsikkert glass.

Han reiser nå med større sikkerhetsoppbud. Det er nye trafikkrestriksjoner foran hjemmet hans på Mar-a-Lago i Florida, og det er en synlig kolonne av kjøretøy og store våpen utenfor Trump Tower i New York når han er der.

Journalister som skulle dekke en pressekonferanse på Trumps golfklubb i New Jersey i sommer, måtte også forlate bilene sine og gå gjennom en flyplasslignende sikkerhetskontroll.

Sikkerhetstiltakene og attentatene har dog ikke preget Trumps pågangsmot, ifølge hans partifeller.

– Når du nesten mister livet, preger det deg. Det preger Trump. Men det endrer ikke hans besluttsomhet. Den er like sterk som før, sier den republikanske kongressrepresentanten Byron Donalds til AP.

Les også: Sju brikker avgjør alt i USA: – Magefølelsen sier Donald Trump (+)

Anklager Biden for å holde tilbake

Donald Trump beskylder president Joe Biden for bevisst å holde tilbake sikkerhetsressurser for å hjelpe Kamala Harris.

– De kunne ikke gi meg hjelp. Det gjør meg sint fordi dette er innblanding i valget, sa Trump til Fox News nylig.

Dette er den nye virkeligheten for Donald Trump under store utearrangementer. Han må stå bak skuddsikkert glass. Secret Service er bekymret fordi denne beskyttelsen ikke utelukker droneangrep. (Alex Brandon/AP)

Secret Service-talsperson Anthony Guglielmi sier i en uttalelse at sikkerhetsnivået rundt Donald Trump er høynet, og at «vår øverste prioritet er å redusere risiko og sørge for hans fortsatte sikkerhet til enhver tid».

Biden har på sin side uttrykt bekymring for Trump etter attentatene.

Les også: Donald Trumps strategi skaper uro: – Han er en sta mann (+)

Iran-trussel

Trumps valgkampstab kunngjorde i august at den hadde blitt hacket og uttalte da at iranske aktører hadde stjålet og distribuert sensitive interne dokumenter.

I slutten av september ble tre iranere tiltalt for en «hackingkampanje» som rammet kontoer tilhørende amerikanske tjenestefolk og personer tilknyttet den amerikanske valgkampen.

Materialet som hackerne fikk tilgang til, ble tilbudt amerikanske medier, ifølge tiltalen.

I en sikkerhetsgjennomgang skal Trump-medarbeidere ha fått vite at Iran fortsatt utgjør en sikkerhetstrussel.

Les også: Donald Trump eller Kamala Harris? Nå har USAs «spåmann» bestemt seg

Mener Gud reddet ham

På sine valgmøter har Trump snakket om en guddommelig inngripen, der han antyder at Gud reddet ham slik at han kan redde landet.

– Når du bare er centimeter fra et helt annet utfall, vil det påvirke deg, sier den republikanske kongressrepresentanten Elise Stefanik til AP.

Lørdag var Donald Trump tilbake i Butler der han ble skutt mot.

– Jeg drar tilbake til Butler fordi jeg føler en forpliktelse til å returnere. Vi fikk ikke avsluttet det vi hadde planlagt, sa Trump til fjernsynsnettverket News Nation.

Les også: Sanna Marin får æren for svensk Nato-grep: – Ga dem den siste dytten

Fortsatte den avbrutte talen

I Butler lørdag tok Trump opp tråden fra der han slapp i juli.

– Som jeg sa, åpnet Trump og pekte på den samme tabellen over innvandring som han snakket om da skuddene falt.

Valgkamporganisasjonen gjorde sitt for å maksimere omtalen av det andre valgkampmøtet i Butler. For første gang talte Elon Musk på et valgmøte for Trump.

– President Trump må vinne om vi skal bevare grunnloven. Han må også vinne dersom vi skal bevare demokratiet i Amerika, sa Musk.

Bak skuddsikkert glass karakteriserte Donald Trump attentatmannen som et «ondsinnet monster».

– For 12 uker siden tok vi alle en kule for Amerika. Alt vi ber om, er at alle bruker stemmeretten. Vi må vinne. Vi kan ikke la dette skje med landet vårt, sa Trump.

Les også: – Republikanerne kan ha spent bein på seg selv (+)

Les også: Donald Trump: – Vinner vi her, så vinner vi hele greia (+)

Les også: Frykter at meningsmålingene bommer. Igjen: – Trump blir tøff å slå (+)