Nordmenns økonomiske håp stuper. Eksperter: – Forstår det godt

– Det skyldes nok i hovedsak urolighetene vi ser rundt oss, både at det er krig ganske nært og de økonomiske urolighetene knyttet til for eksempel tollsatser og at det lenge har vært høy inflasjon. I tillegg ser mange at sparepengene minker og folk kjenner fort på et ubehag for det. Det skjønner jeg, sier økonomirådgiver Lene Drange, kjent fra TV-programmet «Luksusfellen», til Dagsavisen.

Forventningsbaromeret, som måler norske husholdningers forventninger til sin egen og landets økonomi, viser at pessimismen øker og at stemningen er markant endret fra første til andre kvartal. Finans Norge publiserte resultatene denne uka.

Forventningsbarometerets hovedindikator har igjen vendt nedover, fra -13,4 til -16,4. Én av fem delindikatorer, troen på egen økonomi, er fortsatt på plussiden. Men også i denne kategorien er optimismen halvert.

Alle grupper er blitt mer negative i andre kvartal. Utviklingen er negativ for begge kjønn, alle inntektsgrupper, alle geografiske grupper, alle aldersgrupper og utdanningsnivå. Finans Norges administrerende direktør, Kari Olrud Moen betegner resultatet som en «unison svekkelse i husholdningenes økonomiske framtidstro».

– Det er fullt ut forståelig at nordmenns optimisme for framtidsutsiktene har fått en alvorlig støyt av all den politiske usikkerheten verden har opplevd, mener også sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

---

Forventningsbarometeret

Måler norske husholdningers forventninger til egen og landets økonomi og består av fem delindikatorer, som slås sammen til en hovedindikator.

Barometeret er et samarbeid mellom Finans Norge og Verian Group (tidligere Kantar) og lages hvert kvartal siden 1992.

Barometeret justeres for sesong etter anbefalinger fra Norges Bank og sentrale aktører i det norske finansmarkedet.

Kilde: Finans Norge

---

Nordmenn pusser opp: – Kjemperart

Nordmenn har også samstemte planer om å bruke mindre penger – med ett klart unntak: Oppussing. Det er en trend over tid og et mønster gjenkjennelig fra koronatiden, ifølge Finans Norge.

– Når alt er usikkert rundt oss, kryper vi inn i vår egen lille hule, og den vil vi gjerne gjøre så hyggelig som mulig, tror Finans Norge-direktøren.

Den teorien støttes av TV-rådgiveren.

– Jeg synes det er kjemperart hvis vi snakker om den oppussingen som er bare eller mest for syns skyld. Men det kan nok forklares med at vi er mye hjemme og mange av oss bor litt grisgrendt, det er dyrt å spise ute og vi er inne hele vinteren. Så er vi også et forbrukersamfunn som påvirkes av hva andre rundt oss gjør. Er det én ting vi burde holde igjen på i trange tider, er det ren skjønnhetsoppussing og annen luksus, påpeker Drange.

– Ferie er også i den kategorien, hvor vi ser ut til å glemme at det koster mer enn før. Vi er vanedyr, men burde i alle fall senket kravene, legger hun til.

Innen oppussing er det imidlertid to kategorier, understreker Drange:

– Den oppussingen som er rent vedlikehold kan forsvares og forklares, for da sørger vi for at en verdifull eiendel stiger i verdi.

– Hvorfor bruker vi tradisjonelt mye tid og penger på oppussing?

– Mye av det kan forklares med kultur. Vi er et bruk og kast-samfunn, hvor de fleste har lett tilgang til å kjøpe nytt. Og nordmenn er over snittet interessert i hjemmene sine. I mange år har vi også hatt anledning og god råd. Bolig har vært og er også en lukrativ investering, poengterer Drange.

– Økt kjøpekraft, høyere risiko

I desember var også mange nordmenn pessimistiske til utsiktene for sin personlige økonomi – i motsetning til hva ekspertene mente.

– Vi økonomer har jo absolutt tro på at gjennomsnittsnordmannen skal få bedre råd i 2025, lød spådommen fra sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets den gang.

Hun forklarte folks pessimisme slik:

– Jeg mistenker at folk ikke tror at kjøpekraften deres er blitt bedre, at de i hovedsak oppfatter at de har hatt en stor økning i levekostnader. For mange er det nok vanskelig å beregne inn høye lønnstillegg. Så folk er nok preget av perioden vi har bak oss. Jeg tror det kan forklare litt av pessimismen.

Haugland pekte da på høye lønnstillegg i 2024, forventninger om et solid lønnsoppgjør i 2025 og en mer dempet prisvekst. I sum: Økt reallønn og kjøpekraft. På det tidspunktet tok hun riktig nok også høyde for flere rentekutt i 2025, det første i mars da sentralbanken til slutt valgte å holde styringsrenta i ro etter Donald Trumps tollsirkus.

Kraftig nedgang på Oslo Børs DNB Markets seniorøkonom Kyrre Aamdal, sjeføkonom Kjersti Haugland (i midten) og makroøkonom Kelly Chen studerer markedsutviklingen som følge av et børsfall i august i fjor. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB (Ole Berg-Rusten/NTB)

Så – hva sier Haugland nå?

– Hvis vi skal se på hva som er mest sannsynlig utvikling akkurat nå, er det at Norge fortsatt vil ha lav arbeidsledighet, økte boligpriser og økt kjøpekraft framover, mener Haugland.

Sjeføkonomen har som vanlig et analytisk blikk på utsiktene for samfunnsøkonomien. Og det ser ikke mørkt ut for nordmenn generelt, til tross for all uroen rundt oss.

– Alt som har skjedd den siste tiden preger resultatet av denne undersøkelsen, gitt signalene om utviklingen i for eksempel USA. Utfallsrommet er blitt så stort. Altså, risikoen for en svak utvikling i vår omverden har økt, og mulighetene for at norsk økonomi kan bli påvirket spenner vidt. Nå ser det ut til at Trump går til mindre ekstreme skritt i økonomien enn først fryktet, og det er en del av analysen. Vi må likevel understreke at vi ikke kjenner fasiten, sier Haugland.

Les også: Tollpausen: – Det begynner å bli meningsløst

Den positive mediepåvirkningen

Selv om analysene tilsier økt kjøpekraft og at summen av alt ikke gir nordmenn dårligere økonomi, har likevel både Haugland og Drange forståelse for at folk opplever det annerledes.

– Ja, vi tjener litt mer, men folk flest merker prisøkningene og opplever å ha en strammere økonomi enn før, sier Drange, som ikke utelukker at optimismen kan ha steget noe ved neste måling.

– Vi ser gjerne at optimismen stiger litt etter det årlige lønnsoppgjøret – en tid på året da vi også får igjen skattepenger og feriepengene blir utbetalt. Alt dette til sammen gir mange følelsen av å ha kommet seg tilbake på rett spor. Men i år er nok den optimismen overskygget av andre omstendigheter, spår hun.

Over lengre tid har norske medier hamret ut overskrifter om enkelthendelser og en utvikling som bærer bud om trangere økonomiske tider, da mye i alle fall tyder på at risikoen for det har økt betydelig.

– Det er forskjell på folk, men mange blir nok påvirket av medieoppslag når nyhetene og endringene kommer så massivt og hyppig som de har gjort nå over en lengre periode, mener Drange, før hun snur litt på det:

– På den positive siden har dette medietrykket også bidratt til å gjøre det mer sosialt akseptert å si høyt at man synes det er blitt dyrt å handle mat. Flere føler at de kan ta opp privatøkonomi i lunsjpausen, og det er viktig. Vi må snakke mer om privatøkonomi, som gjerne har vært litt tabubelagt. Men vær kritisk til kilden bak rådene du følger, vil jeg oppfordre til.

– Har du flere gode råd?

– Har du fått et pessimistisk syn på dine økonomiske framtidsutsikter, bør du finne ut hvorfor og gjøre noe med det. Du trenger ikke å bli ekspert av den grunn. I stedet for å bekymre seg er det imidlertid bedre å sette seg inn i forholdene på et grunnleggende nivå og sette seg selv i stand til å endre premissene, påpeker Drange.

Et sterkt arbeidsmarked

At nordmenn flest ikke ser ut til å ha gitt opp håpet for sin egen bankkonto, er det gode grunner til, mener hun.

– Jeg tror få er bekymret for inntektskilden sin. Så hersker nok også en tro på at hvis det går skikkelig ille, så redder staten oss. Vi er kanskje litt naive der, da, men i Norge er vi vant til at det ordner seg. Mange har også omsettelige verdier i tilfelle krise, forklarer Drange.

At nordmenn har større tro på sin personlige økonomi enn på samfunnsøkonomien generelt, er et kjent trekk, mener Haugland i DNB Markets.

– Det er ofte tilfellet når det blåser i makroøkonomien, at da har folk gjerne et mer stabilt syn og tro på sin egen økonomi. Det er i alle fall ikke uvanlig. Det henger nok sammen med at Norge fortsatt har et sterkt arbeidsmarked og at folk føler seg relativt trygge på at de ikke vil miste inntekten. 30 prosent av oss er dessuten ansatt i offentlig sektor. I tillegg har nordmenn generelt tillit til at vi har en statsfinansiert velferd og trygghet, slutter Haugland.

