Oljepionérene: Regjeringen vil starte utbetalingene tidlig neste år

– De som jobbet i oljeindustrien i pionértiden jobbet med helt andre standarder og risikoer enn det vi ville tillatt i dag. De risikerte mye, både sin egen sikkerhet og helse. Jeg er glad for at vi nå er i gang med å få på plass et system som kan håndtere søknader om kompensasjon til de som har fått helseskader mens de jobbet med farlige kjemikalier offshore. Det er på høy tid, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap).

Hun kan overfor Dagsavisen fortelle at regjeringen setter av 14 millioner kroner i revidert statsbudsjett for å etablere kompensasjonsordningen for oljepionérer som har fått ødelagt helsen. Målet er å starte utbetalingene tidlig neste år.

Viktig milepæl

Dagsavisen har de siste årene hatt flere saker om oljepionérenes kamp for rettferdighet og økonomisk kompensasjon for jobben de har gjort for Norge rikdom. Mange har fått kreft og andre alvorlige og livstruende sykdommer, og håper de får et oppgjør før det er for sent.

Flere oljepionérer har gått bort siden oljekommisjonens rapport fra 2022, og mange venter utålmodig på kompensasjon.

– Jeg forstår veldig godt de som er berørt av dette, og som nå er utålmodige. Mange av dem har ventet lenge på at en kompensasjonsordning skal komme på plass. Så er dette en veldig viktig milepæl, for det er første gang det bevilges penger for å lage et rigg som skal ta imot søknadene for kompensasjon. Så derfor håper jeg dette også blir mottatt som et tydelig signal fra Arbeiderpartiet om at dette tar vi på alvor og har tenkt å følge opp, sier Brenna.

Jeg håper og tror at dette vi nå kommer med blir godt mottatt hos de berørte. — Tonje Brenna (Ap), arbeids- og inkluderingsminister

– Jeg håper og tror at dette vi nå kommer med blir godt mottatt hos de berørte. Men jeg antar at de fortsatt vil understreke at de ønsker raskt å komme i gang med å sende inn søknader og få pengene utbetalt, sier Brenna.

I Stortingets spørretime 7. mai gikk Tonje Brenna langt i å si at det ville komme «noe» i revidert nasjonalbudsjett, som legges fram torsdag.

– Svaret var greit, det var vel det nærmeste hun kunne si. Jeg tolker det som at vi endelig får kompensasjon. Nå gjenstår størrelse og dato. Noe mindre enn det Pionérdykkerne fikk, vil være et slag under beltet og vi har snakket med flere partier som heller ikke vil godta at vi er mindre verdt, sa oljepionér Bjarne Kapstad til Dagsavisen etter spørretimen.

14 millioner

I revidert nasjonalbudsjett settes det nå av 14 millioner kroner til å etablere ordningen. Det gjør at staten kan begynne å behandle søknader og betale ut kompensasjon fra starten av 2026.

– Når kan de berørte begynne å sende inn søknader om kompensasjon?

– Jeg har brukt tiden fra vedtaket i desember og fram til nå på å forberede det som nå kan settes i verk med denne bevilgningen på 14 millioner. Og når det er fullt ut på plass, så vil vi begynne å kunne ta imot søknader. Som vil være fra starten av 2026. Målet er at det vil gå raskt fra vi mottar en søknad, til utbetalingen kan skje, sier Tonje Brenna.

Kommer i ordinært statsbudsjett

Stortinget vedtok i 2021 å opprette en egen kommisjon som skulle se på og vurdere en egen erstatning til oljepionérene. I desember 2022 leverte oljepionerkommisjonen sin anbefaling.

Statsråd Tonje Brenna (Ap) møtte flere av oljepionérene på stortinget før jul. Fra venstre Tord Lillehavn, Jan Birger Årsland og Bjarne Kapstad. (Tom vestreng)

– Kommisjonens rapport er grundig, men presenterer ulike modeller for en kompensasjonsordning. Det er flere avklaringer som må gjøres før alle detaljer er på plass, sier Brenna.

– Har du landet på en modell?

– Vi kommer til å legge kommisjonens rapport til grunn, og der er det jo noen uenigheter og temaer som ikke er helt avklart. Så akkurat innretning på modellen må vi få lov til å komme tilbake til. Ordningen er av en slik størrelse at det hører hjemme i et ordinært statsbudsjett. Denne bevilgningen i revidert nasjonalbudsjett er for å lage rigget for å ta imot søknadene og komme i gang med utbetalingen tidlig i 2026, så er det det som er planen, sier statsråden.

– Kan du anslå noe beløp på ordningen. Hvor mye dette vil koste staten?

– Jeg kan ikke si noe om verken beløp eller ordning på det totale erstatningsbeløpet. Det er noe vi vil komme med i ordinært statsbudsjett til høsten, sier hun.

– Hvor mange søknader om kompensasjon regner dere med å få inn?

– Det tør jeg ikke tro noe om, rett og slett. Men jeg håper også at denne måten å lage et system for å ta imot søknader, også er noe som innbyr til tillit blant de som etter hvert vil søke. Fordi en ting er en beslutning om å få på plass en kompensasjonsordning, en annen del av det handler jo også om at man har tillit til det systemet man søker via. Og derfor er jeg opptatt at vi gjør dette på en skikkelig måte, sier Brenna.

