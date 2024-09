Donald Trumps strategi skaper uro: – Han er en sta mann

Både politiske strateger og pengegivere klør seg i hodet over kursen Donald Trump har valgt i valgkampen mot Demokratenes Kamala Harris. Ifølge anerkjente Financial Times skaper dette både uro og irritasjon hos Republikanerne og deres støttespillere.

– Det er frustrasjon å spore blant Republikanerne. Harris-kampanjen har fått herje fritt i en hel måned. Man burde ha definert henne fra dag én, sier den Republikanske strategen Kevin Madden til Financial Times.

– Medlemmer i Det republikanske partiet er nervøse når det gjelder Trump. Dette blir et veldig jevnt race, sier John Feehery, også han Republikansk politisk strateg.

Trump-rådgiver med kontant svar

Han mener flere Republikanere er «nervøse» i kjølvannet av at Harris er i flytsonen, og at det brer seg en enighet om at presidentvalget nå kommer til å bli svært jevnt.

– Hvis Trump fortsetter ned denne stien, så kommer han til å tape. Han er nødt til å endre strategi, sier advokaten Eric Levine til Financial Times. Han er en sterk økonomisk bidragsyter til Trump-kampanjen.

Kritikken mot Trump, både internt og blant eksperter, har vært at han har vært for opptatt av personangrep mot Harris, heller enn å snakke om politikk.

På spørsmål om hvorvidt Trump og hans team kommer til å endre strategi, har imidlertid presidentkandidatens rådgiver Corey Lewandowski uttalt «nei, absolutt ikke», ifølge storavisen New York Times.

Omstillingen fra Biden til Harris

Uroen rundt Trump og hans strategi overrasker ikke USA-eksperter Dagsavisen har snakket med.

– Problemet for Donald Trump er at han fortsatt ikke har funnet en strategi for at det nå er Kamala Harris, ikke Joe Biden, som er Demokratenes kandidat, sier Niels Bjerre-Poulsen til Dagsavisen.

Niels Bjerre-Poulsen er lektor ved Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet (SDU). Pressefoto. (lars skaaning/lars skaaning)

Han er universitetslektor ved Center for Amerikanske Studier hos Syddansk Universitet, har fulgt amerikansk politikk i en årrekke og brukes stadig som ekspertkilde om USA i danske medier.

– Trump har tilsynelatende ikke funnet en egen Harris-strategi ennå. Strategien hans er i hovedsak rettet mot velgere som allerede vil stemme på ham. Jeg tror tap av kvinnelige velgere til Harris, særlig i USAs storbyer og forsteder, kan koste Trump seieren, sier Bjerre-Poulsen.

Abortspørsmålet kan bli en nøkkel for både Trump og Harris, tror dansken.

– Kamala Harris, som fra før av har vært en forkjemper for reproduktive rettigheter, er i en sterk posisjon i så måte, sier universitetslektoren.

– Donald Trump bør heller snakke om politikk

Den amerikanske statsviteren Thomas Gift peker på samme poeng som Bjerre-Poulsen.

– Jeg tror Trump-kampanjen har vært veldig treg med å endre fokus fra Joe Biden til Kamala Harris som motstander. Trump har vanskeligheter med å håndtere Harris for øyeblikket, sier Gift til Dagsavisen.

Han er universitetslektor ved University College London, der han var med på å grunnlegge UCL Centre on US Politics (CUSP). Gift har også bakgrunn fra det prestisjetunge Harvard-universitetet i Massachusetts, USA.

Thomas Gift følger amerikansk politikk tett. (Thomas Gift / Privat)

– Jeg tror Trump ville gjort klokt i å bruke mer tid på temaer som innvandring og økonomi – områder der han etter mitt syn har en strategisk fordel – men i stedet bruker han mye tid på personlige fornærmelser og ofte et ufint språk, sier Gift, som er født og oppvokst i den viktige vippestaten Pennsylvania.

Men Gift tror på Trump-rådgiver Lewandowski når han sier at presidentkandidaten og hans team ikke kommer til å endre strategi.

– Han kommer nok ikke til å forandre seg. Trump er Trump, dette er hans «modus operandi». Han burde konsentrere seg mer om politikk, men han er en sta mann som vil gjøre ting på sin egen måte, sier universitetslektoren.

Corey Lewandowski avviser en endring i strategi hos Trump-kampanjen. (Paul Sancya/AP)

Tyngre tider i vente for Kamala Harris?

Men også for Kamala Harris kan det bli humper i veien snart, spår Gift.

– Harris-kampanjen har ikke gitt oss mye om politikk. Så langt har de stort sett kjørt på «vibber», for å si det slik. Harris-kampanjen har mye energi, entusiasme og begeistring, og det tok de med seg inn i Demokratenes landsmøte nylig, sier han.

Demokratenes presidentkandidat Kamala Harris har hatt flyt siden hun overtok som partiets presidentkandidat etter sittende president Joe Biden. (Steven Senne/AP)

– Men jeg tror «hvetebrødsdagene» er over for Harris nå. Hun fikk ikke noen særlig oppsving etter landsmøtet, avslutter Gift.

Fakta om Donald Trump

Donald J. Trump ble født 14. juni 1946 i Queens, New York

Gift med Melania Trump. Fem barn fra tre ekteskap

Studerte økonomi ved Wharton School of the University of Pennsylvania

Startet i selskapet til faren, eiendomsmagnaten Fred Trump. Etablerte sin egen eiendomsvirksomhet og overtok etter hvert også farens. Kjøpte opp flyselskaper og kasinoer, og ble etter hvert svært rik.

Selskapene hans måtte refinansieres etter økonomiske problemer tidlig på 1990-tallet.

Uttrykte i 1987 interesse for å gå inn i politikken. I 1999 forsøkte han å bli nominert som presidentkandidat for Reformpartiet, men trakk seg. Han vurderte også å stille som presidentkandidat i 2004 og 2012.

I 2015 kastet han seg inn i den republikanske nominasjonskampen. Til manges overraskelse vant han valget i november 2016.

Tapte valget i 2020 mot Joe Biden og har siden hevdet at valget ble stjålet fra ham.

Tiltalt i en rekke saker, blant annet for forsøk på å omgjøre valgresultatet i Georgia i 2020.

(Kilde: NTB)

Donald Trump. (MANDEL NGAN/AFP)

