Sju brikker avgjør alt i USA: – Magefølelsen sier Donald Trump

De amerikanske vippestatene er delstater der Republikanerne og Demokratene ligger forholdsvis jevnt, og der de gjerne «bytter på» å trekke det lengste strået i presidentvalgene.

– Vi har sett en del endringer med vippestatene på 2000-tallet. For eksempel har delstaten Ohio veldig markert gått over til Republikanerne. I 2000 og 2004, dels også i 2008, var Ohio ansett som en viktig vippestat, men siden da har Demokratene mistet grepet om den.

Det sier historiker og forfatter Hans Olav Lahlum til Dagsavisen. Han følger valget i USA svært tett.

Rustbeltet og solbeltet

– North Carolina er den vippestaten Kamala Harris og Demokratene har størst mulighet til å snu til sin fordel i dette presidentvalget, slik jeg ser det. Jeg holder utfallet der helt åpent, sier Lahlum.

Historiker, forfatter og sjakkentusiast Hans Olav Lahlum har blant annet gitt ut bøkene «Trump, Biden og slaget om USA» og «Presidentene». (Carina Johansen/NTB)

Hvilke stater som er vippestater, kan endre seg over tid i takt med demografiske og andre endringer. I 2024 peker ekspertene på «den blå muren» i det såkalte «rustbeltet» – Pennsylvania, Michigan og Wisconsin – og de fire delstatene Nevada, Arizona, Georgia og North Carolina i det såkalte «solbeltet».

– Man må se på det geografiske mønsteret når man vurderer vippestatene nå og i framtiden. Rustbeltet er blitt mer usikkert enn før for Demokratene, for der har Republikanerne kommet på offensiven de siste årene. Derimot har Demokratene kommet på offensiven i solbeltet, sier historiker Lahlum.

Et håp for Harris og Demokratene

Hilmar Mjelde, statsviter og professor ved Høgskulen på Vestlandet, peker spesielt på to forhold som påvirker hvilke stater som blir eller slutter å være vippestater.

– For det første er det folkesammensetningen og flyttestrømmen. For eksempel har innflyttere til sørstatene trolig gjort de mindre Republikanske. For det andre kan velgergrupper skifte politisk tilhørighet. For eksempel har Republikanerne styrket seg blant arbeiderklassen, som var avgjørende for at Donald Trump vant flere av vippestatene i Midtvesten i 2016, sier han til Dagsavisen.

Hilmar Mjelde, professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, følger amerikansk politikk tett. (Mauricio Ramirez, Høgskulen på Vestlandet)

Som Lahlum peker Mjelde spesielt på én stat Kamala Harris og co. bør ha høyest forhåpninger om, og som ser ut til å være i spill allerede i årets valg.

– North Carolina. Det er kanskje mer sannsynlig at Demokratene kan ta den i framtidige valg enn i år, men det avhenger av ganske mye – ikke minst hva som skjer med de to partiene, sier USA-eksperten.

Målinger i delstaten viser at marginene er svært små, ifølge FiveThirtyEight. The Cook Political Report har gått fra beskrivelsen «(North Carolina) heller mot Republikanerne» til «kan gå begge veier», ifølge Forbes.

USA-ekspert: – Hold et øye med Texas

Men kan flere vippestater komme i spill i framtiden? Hos Demokratene er det håp om at Florida, som Barack Obama vant i 2012, kan vende tilbake til blå side – og at den hittil røde kjempen Texas også kan bli aktuell.

På Republikansk side har New Hampshire vært en delstat Donald Trump har siktet mot å «flippe» til rød side, selv om han nå har innsett at det blir vanskelig, ifølge The Independent.

– Det er vanskelig å forutse en faktor som demografiske endringer. Men etter min mening er Texas en av de viktigste delstatene å holde øye med i framtiden. Texas blir slik jeg ser det mer og mer «lilla», sier den amerikanske statsviteren Thomas Gift til Dagsavisen.

Thomas Gift følger amerikansk politikk tett. (Thomas Gift / Privat)

Han er universitetslektor ved University College London, der han var med på å grunnlegge UCL Centre on US Politics (CUSP). Gift har også bakgrunn fra det prestisjetunge Harvard-universitetet i Massachusetts, USA.

– Delstater som Florida og Ohio ser ut til å bli mer og mer røde, etter mitt syn. Så jeg tror Texas vil være det mest realistiske håpet for Demokratene, legger han til.

Jimmy Carter-suksess i 1976

De blå har ikke vunnet Texas siden Jimmy Carter ble president i 1976, men i nyere tid har marginen blitt mindre og mindre i Republikanernes favør, ifølge nettstedet 270ToWin.

Demokratenes presidentkandidat Al Gore fikk 38,0 prosent av stemmene i Texas i år 2000, mot 59,3 prosent til George W. Bush, men siden har tallet stort sett krøpet oppover for de blå. I 2020-valget fikk nåværende president Joe Biden 46,5 prosent av stemmene, mot Donald Trumps 52,1 prosent.

Demokratenes Jimmy Carter avbildet i desember 1976, etter at han hadde sikret valgseieren. Carter er i dag 99 år gammel. (AP Photo/Ap)

Hans Olav Lahlum er delvis enig med Gifts syn på vippestatene.

– Jeg tror ikke nødvendigvis at Ohio er ute av spill for Demokratene i all framtid, men i 2024 og 2028 tror jeg i hvert fall at den blir hos Republikanerne. Når det gjelder Florida, er det noe mer grunn til optimisme for Demokratene, sier den norske historikeren.

Biden tapte i Florida

Tidligere har også Florida vært en viktig vippestat, men i de to siste valgene har Republikanerne vunnet den. Donald Trump vant Florida med drøyt tre prosent over Joe Biden i 2020.

– Men jeg anser Florida for å være en mulighet for Demokratene i framtidige valg. Neppe i 2024-valget, men kanskje allerede i 2028. Og Florida er veldig stor. Skulle Demokratene å vinne den tilbake, er veien til Republikansk seier plutselig veldig lang, sier Lahlum.

Et Texas-flagg vaier i vinden. Demokratene har ikke vunnet «The Lone Star State» i presidentvalg på nesten 50 år. (MIKE MULHOLLAND/AFP)

Også han peker på at det fins en mulighet for Demokratene i Texas.

– Jeg har faktisk mer tro på at Demokratene kan vinne Texas enn en delstat som Ohio ved neste valg. Man har sett at Texas kommer stadig nærmere, blant annet grunnet tilflytting fra delstater med mange demokratiske velgere – for eksempel California.

– Hvis sørstatsoffensiven til Demokratene bringer Texas inn i faresonen, blir det veldig vanskelig for Republikanerne. For det er en delstat med veldig mange valgmenn. Republikanerne er svært avhengige av Florida og Texas, for de har veldig mange små delstater ellers, fortsetter Lahlum.

Den viktigste vippestaten

Statsviter Thomas Gift trekker fram Pennsylvania som et godt eksempel på sammensetningen av en vippestat.

– De landlige områdene er ofte røde, mens de store byene er blå.

Og Pennsylvania, med sine 19 valgmenn, pekes på som 2024-valgets absolutt viktigste vippestat. Thomas Gift, selv født i Chambersburg, Pennsylvania, er enig.

– Jeg og familien min er fra Pennsylvania, og jeg tror Pennsylvania kommer til å få stor betydning i dette valget. Den som vinner der, kommer til å vinne valget, tror han.

Republikanernes Donald Trump i samtale med Fox News' Sean Hannity i Harrisburg, Pennsylvania natt til torsdag norsk tid. Pennsylvania er en nøkkelstat i årets presidentvalg. (KEVIN DIETSCH/AFP)

Harris’ valg av Walz

Chambersburg i Franklin County ligger i et rødt, Trump-vennlig område av delstaten.

– Jeg ser mange klistremerker og skilt med «Donald Trump» på når jeg er der, men svært få Kamala Harris-skilt, sier Gift.

– Jeg ble derfor overrasket over at Harris valgte Minnesota-guvernør Tim Walz som sin visepresidentkandidat, når hun kunne ha valgt Pennsylvania-guvernør Josh Shapiro. Hvis Harris taper Pennsylvania – og hele valget som en konsekvens av det – så vil det bli mange som kommer til å trekke fram den avgjørelsen, poengterer USA-eksperten.

Kamala Harris og hennes visepresidentkandidat Tim Walz avbildet under et valgkamparrangement i Milwaukee i vippestaten Wisconsin i slutten av august. (Jacquelyn Martin/AP)

– Hvem tror du tar Pennsylvania i 2024?

– Det er så vanskelig å spå hvem som kommer til å vinne. Akkurat nå tror jeg Trump vil vinne både Pennsylvania og valget, men det er bare en magefølelse jeg har som sier det. Så det er nesten umulig å spå. Det kommer til å bli veldig jevnt, svarer Gift.

Shapiro-poenget har Hans Olav Lahlum trukket fram før – og nå. Her er han på linje med Gift.

– På begynnelsen av 2000-tallet, da jeg begynte å analysere amerikanske valg, var Florida og Ohio de to viktigste delstatene. Nå, som i 2020, er det Pennsylvania som er viktigst – og i 2024 er den enda viktigere enn for fire år siden. Derfor er jeg fortsatt litt overrasket over at Kamala Harris gikk for Tim Walz over Josh Shapiro. Taper hun Pennsylvania knepent mot Donald Trump, vil den avgjørelsen virkelig komme i søkelyset, sier Lahlum.

Reagans storseier en fjern tanke i 2024

Historikeren mener det er veldig interessant å følge utviklingen i vippestatene i USA.

– Tenk bare tilbake til 1984. Da vant Republikaneren Ronald Reagan hele 49 av 50 stater. I 1992 vant Bill Clinton 32 av de 49 statene Reagan hadde vunnet åtte år tidligere. Slike utslag, slike bevegelser, er helt utenkelige nå. Det er egentlig bare sju delstater som er veldig viktige, resten har liten betydning.

Republikaneren Ronald Reagan fikk nesten full pott i presidentvalget i USA i 1984. Men den tiden dét var mulig, er for lengst forbi, sier norsk historiker. (Anonymous/AP)

Dét er demokratisk betenkelig, ifølge Lahlum.

– Når man da tenker at 43 av 50 stater «ikke betyr noe», så er det en tankevekker. Men det er fryktelig vanskelig å få til reformer i det amerikanske valgsystemet, så vi kommer nok til å se dette bildet – i denne formen – i overskuelig framtid, påpeker historikeren.

USA-kjennerens råd: – Tenk på her og nå

Are Tågvold Flaten er redaktør for nettstedet AmerikanskPolitikk.no og følger USA-valget tett. Han utelukker ikke at flere delstater kan komme i spill som vippestater i framtiden.

– Men det viktigste for partiene på kort sikt, er jo å konsentrere seg om årets vippestater. For Demokratene handler det først og fremst om å sikre nøkkelstatene Wisconsin, Pennsylvania og Michigan, deretter Georgia, Nevada og Arizona og North Carolina, poengterer han overfor Dagsavisen.

Are Tågvold Flaten understreker at partiene ikke må kaste blikket for langt fram med tanke på vippestatene i USA. Det er her og nå som gjelder, poengterer han. (Mimsy Møller)

– Så ser man mange nyhetssaker om at partiene ser en mulighet her og en mulighet der, om «nye» stater som kan komme i spill. Men det som er viktig, er å vinne det man ser på som nøkkelstater her og nå, gjentar Tågvold Flaten.

---

Valgmenn i vippestatene i USA

Under presidentvalget velger amerikanere til sammen 538 valgmenn, som igjen velger president og visepresident. Presidentkandidatene trenger 270 valgmenn for å vinne valget.

Hvert politisk parti nominerer valgmenn i hver delstat, men ikke alle er pålagt å stemme i samsvar med valgresultatet.

Her følger oversikt over antall valgmenn i hver av statene som kan regnes som vippestater i 2024.

Pennsylvania: 19

Georgia: 16

Michigan: 15

North Carolina: 16

Arizona: 11

Wisconsin: 10

Nevada: 6

(Kilde: NTB)

Vinneren av Pennsylvania i 2024-valget i USA vil ha en stor fordel, ifølge ekspertene. (gsheldon/Getty Images/iStockphoto)

---